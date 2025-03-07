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Fantoci
По данным независимых обзорщиков, RX 9070 XT — лучшая видеокарта AMD за последние годы
Независимые обзоры видеокарт AMD RX 9070 XT и RX 9070 подтвердили: компания совершила рывок, которого от неё ждали годы.

Новые графические ускорители RX 9070 XT и RX 9070 от компании AMD произвели настоящий фурор в технологическом сообществе. Первые независимые обзоры единогласно подчеркивают их впечатляющую производительность, которая всерьез угрожает позициям NVIDIA на рынке. В особенности выделяется модель RX 9070 XT, демонстрирующая мощность, сопоставимую с NVIDIA RTX 5070 Ti, при этом предлагая значительно более привлекательную цену. Эксперты отмечают, что AMD совершила качественный скачок в технологиях трассировки лучей и интеллектуального масштабирования изображения, значительно улучшив их по сравнению с предыдущим поколением. Не стоит забывать и про RX 9070, даже если она не столь впечатляет по соотношению цены и производительности, как старшая модель, она всё равно представляет собой более доступную альтернативу конкурентам от NVIDIA и, вероятно, станет еще выгоднее после ожидаемого снижения цен.

Авторитетное издание TechPowerUp акцентировало внимание читателей на невероятном прогрессе AMD в области трассировки лучей и традиционной растеризации. Тесты показали, что RX 9070 XT уверенно конкурирует с RTX 5070 Ti, лишь незначительно уступая прошлому флагману AMD – RX 7900 XTX. Схожие восторженные отзывы прозвучали и от GamersNexus, которые подтвердили паритет 9070 XT с 5070 Ti, а в некоторых сценариях даже её приближение к более дорогой RTX 4080 Super. Примечательно, что GamersNexus особо отметил честность маркетинговой стратегии AMD, противопоставляя её зачастую преувеличенным заявлениям NVIDIA относительно производительности новых RTX 50-й серии.

Ресурс Eurogamer провел тщательное тестирование новинки, демонстрирующее способность RX 9070 успешно противостоять даже более дорогой RTX 5070, особенно при активации фирменной технологии масштабирования FSR (FidelityFX Super Resolution) от AMD, которая может работать как с генерацией кадров, так и без неё, повышая частоту кадров в играх без значительной потери качества изображения. PCWorld, в свою очередь, назвал новые видеокарты AMD "новыми королями" гейминга в разрешении 1440p (2560x1440 пикселей), подчеркнув, что 16 ГБ видеопамяти в обеих моделях – RX 9070 XT и RX 9070 – делают их более предпочтительным выбором для игр в высоких разрешениях, чем RTX 5070 с её 12 ГБ.

В обзоре от Paul's Hardware было отмечено, что в отдельных проектах, таких как игра Black Myth: Wukong, видеокарты AMD по-прежнему уступают решениям NVIDIA. Однако, по мнению автора, такие случаи являются скорее исключением из правил. В целом, RX 9070 XT и RX 9070 позиционируются как мощные и конкурентоспособные продукты в своем сегменте, предлагающие отличное сочетание производительности и цены. Эксперты KitGuru также подтвердили, что новые карты AMD испытывают некоторые трудности в наиболее требовательных играх с продвинутой трассировкой пути (Path Tracing), но в большинстве современных игр демонстрируют превосходную производительность.

Как и большинство обозревателей, HardwareUnboxed обратил внимание на повышенное энергопотребление RX 9070 XT, которое в пиковых нагрузках может достигать 420 Вт, превышая заявленные характеристики. Тем не менее, эти скачки носят кратковременный характер, а эффективные системы охлаждения справляются с отводом тепла, поддерживая стабильную работу карт. HardwareUnboxed также особо подчеркнул значительный рывок AMD в производительности трассировки лучей, которая вплотную приблизилась к показателям лучших аналогов от NVIDIA.

Ещё один известный западный ресурс Eteknix, проведя собственные тесты, назвал RX 9070 XT одной из самых быстрых видеокарт, когда-либо побывавших в их лаборатории. По результатам тестирования, она превзошла все предыдущие модели AMD и расположилась в рейтинге непосредственно за RTX 4080 16GB, даже опередив RX 7900 XTX.

Модели RX 9070 XT по рекомендованной цене уже распроданы, но варианты за $700 все еще доступны. Источник: Newegg.

Главным вопросом остается ценообразование. Изначально многие обозреватели указывали на цену как на потенциальный недостаток, однако текущая ситуация на рынке внушает сдержанный оптимизм. Несмотря на то, что на момент написания статьи все дешевые модели RX 9070 XT и RX 9070 раскуплены, в продаже всё еще присутствует достаточное количество карт, хотя и по несколько завышенным ценам. Например, RX 9070 XT можно приобрести по цене от 740 долларов США в ряде розничных сетей, что примерно на 140 долларов выше рекомендованной производителем цены (MSRP), но, как правило, речь идет о версиях от сторонних производителей с улучшенными характеристиками. Важно отметить, что даже эти цены значительно ниже, чем 2000 долларов за RTX 5080 и более 1100 долларов за RTX 5070 Ti, которые в последнее время предлагают партнеры NVIDIA.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что серия RX 9000 начала свой путь на рынке весьма успешно. Если AMD сможет обеспечить стабильные поставки этих видеокарт и, возможно, немного скорректировать цену RX 9070 в сторону снижения, то у "красной команды" есть все шансы серьезно потеснить NVIDIA на рынке дискретной графики в текущем поколении. Конкуренция на рынке графических процессоров обостряется, и это, безусловно, на руку потребителям.

#amd #rx 9070 xt #rx 9070 #amd rx 9070 xt #nvidia rtx 5070 #nvidia rtx 5070 ti
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GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
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