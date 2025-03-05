Последствия такого замедления могут затронуть как природу, так и человека.

Мировой океан играет ключевую роль в поддержании климатического баланса Земли, и его состояние вызывает все большее беспокойство у ученых. Недавние исследования были сфокусированы на Антарктическом циркумполярном течении (АЦТ) – гигантском потоке воды, опоясывающем Антарктиду и выполняющем функцию своеобразного "конвейера" планетарного масштаба. Именно это течение отвечает за перераспределение тепла и питательных веществ между всеми океанами, оказывая непосредственное влияние на климат и экосистемы Земли. Анализ полученных данных показал, что этот жизненно важный механизм может значительно ослабнуть уже к середине столетия.

Согласно результатам компьютерного моделирования, к 2050 году мощность Антарктического циркумполярного течения может снизиться на 20%. Причина столь тревожного прогноза кроется в увеличении объемов талой воды, поступающей в океан из-за ускоренного таяния антарктических льдов. Ежегодное поступление пресной воды от тающих ледников, как выяснилось, оказывает тормозящее воздействие на АЦТ. Данное открытие стало неожиданностью для ученых, поскольку прежние климатические модели, напротив, предсказывали ускорение течения в условиях глобального потепления. Традиционно считалось, что нагрев океана, делая воду менее плотной, облегчит циркуляцию течений. Однако, массированный приток холодной, пресной талой воды в приантарктические области меняет эту картину, замедляя "великий конвейер" океана.

Для оценки будущей динамики АЦТ ученые разработали усовершенствованный климатический симулятор, в основу которого легла модель Access-OM2-01, созданная австралийскими исследователями. Новизна этой модели заключается в учете мелкомасштабных океанических процессов, которые ранее игнорировались, но, как оказалось, играют важную роль в формировании силы течения. К таким факторам относятся потоки талой воды с шельфовых ледников, вихревые образования размером менее 100 километров, а также другие, казалось бы, незначительные явления, влияющие на температурные различия в океане. Именно учет этих "мелочей" позволил получить более реалистичный и тревожный прогноз.

Иллюстрация пути Антарктического циркумполярного течения вокруг земного шара. Источник: Центр космических полетов имени Годдарда НАСА

Снижение скорости течения АЦТ, даже на 20%, несет в себе серьезные экологические риски. Антарктическое циркумполярное течение является ключевым звеном в глобальной цепи переноса питательных веществ, обеспечивая взаимосвязь и продуктивность различных морских экосистем. Его ослабление может запустить эффект "домино" в окружающей среде, приводя к целому ряду негативных последствий. Ученые предупреждают, что замедление течения способно сократить биоразнообразие в океане и подорвать рыбный промысел, от которого зависят прибрежные сообщества многих стран. Кроме того, ослабление АЦТ может облегчить распространение инвазивных видов, нарушая сложившиеся пищевые цепи и баланс местных экосистем. Не менее опасно и то, что замедление течения может усилить приток теплых вод к Антарктиде, что, в свою очередь, ускорит таяние шельфовых ледников и приведет к повышению уровня мирового океана.

Таким образом, судьба Антарктического циркумполярного течения – это не просто региональная проблема, а вопрос глобальной климатической стабильности. Ослабление этого "конвейера" океана может серьезно подорвать способность мирового океана регулировать климатические изменения, что сделает последствия глобального потепления еще более ощутимыми и непредсказуемыми для всей планеты.