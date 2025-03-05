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Fantoci
Некоторые версии видеокарты AMD RX 9070 XT могут иметь проблемы с температурой видеопамяти
Эксперты предполагают, что причиной перегрева может быть недостаточный контакт чипов памяти с системой охлаждения.

Накануне долгожданного старта продаж линейки графических процессоров AMD RX 9070 возникли серьезные вопросы к надежности оборудования. В ходе предварительных испытаний двух версий Radeon RX 9070 XT, еще не поступивших в продажу, были зафиксированы аномально высокие температуры модулей видеопамяти. Результаты теплового тестирования вызывают как минимум обеспокоенность, поскольку в отдельных случаях температура памяти превышала 90 градусов Цельсия. Примечательно, что сами графические процессоры оставались в пределах нормальных температур, что указывает на вероятную локализацию проблемы в системе охлаждения некоторых версий RX 9070 XT, разработанных сторонними производителями.

Анонс новых графических ускорителей AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 состоялся в конце февраля, после нескольких месяцев слухов и утечек информации. Многие геймеры встретили эту новость с воодушевлением и надеются наконец-то увидеть на полках магазинов высокопроизводительные, а главное доступные видеокарты, потому что на рынке образовался дефицит современных видеокарт. AMD заявила о конкурентоспособной цене и производительности, сопоставимой с топовыми решениями Nvidia, за исключением флагманского сегмента. Однако, за считанные дни до публикации первых независимых обзоров, появилась информация о потенциальных проблемах с перегревом видеопамяти у некоторых вариантов RX 9070 XT.

Проблемные образцы были протестированы китайским ресурсом CHH. Специалисты Unikoshardware обнаружили в сети скриншоты из утилиты GPU-Z, демонстрирующие температуру памяти до 94 градусов на одной карте и до 88 градусов на другой. Такие показатели вызывают тревогу, учитывая, что в новых видеокартах AMD используется память GDDR6, а не более скоростная и, как следствие, более горячая GDDR7, которую использует Nvidia в своих новых видеокартах серии RTX 50. Несмотря на это, в ряде случаев, даже GDDR6 оказалась способна нагреваться до температур, близких к критическим.

При анализе представленных данных обращает на себя внимание низкое энергопотребление одной из протестированных карт, что может свидетельствовать о некорректных показаниях GPU-Z. Тем не менее, зафиксированная проблема с температурой на двух разных картах исключает вероятность единичного дефекта. В то же время, низкая температура графического процессора на скриншотах указывает на возможные недостатки в контакте между чипами памяти и системой охлаждения. Вероятно, причина кроется в недостаточном прижиме радиатора к модулям памяти, например, из-за слабо затянутых винтов крепления или неподходящей толщины термопрокладки.

На данный момент, это первое упоминание о подобной проблеме, и для окончательных выводов необходимо дождаться результатов более широкого тестирования от различных обозревателей. Если проблема не подтвердится, инцидент можно будет списать на производственный брак или ошибку проектирования конкретных экземпляров. В противном случае, если перегрев памяти окажется распространенным явлением, это может негативно сказаться на старте продаж нового поколения видеокарт AMD.

Нельзя также исключать вероятность ошибки в работе утилиты GPU-Z, особенно учитывая отсутствие официальных драйверов и оптимизации программного обеспечения под финальные версии RX 9070 XT на момент тестирования. Низкое энергопотребление, зафиксированное на одном из скриншотов, косвенно подтверждает эту версию. Окончательные ответы будут получены по мере поступления новых данных и полноценных обзоров.

#amd #видеокарта #rx 9070 xt #игровая видеокарта #amd rx 9070 xt
Источник: wccftech.com
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В смысле высокие температуры? У меня на 3060 с завода в районе 80-90 градусов было и есть
Некоторые версии видеокарты AMD RX 9070 XT могут иметь проблемы с температурой видеопамяти
Mallory
15:35
Да кто знает. Наверное просто надо же как-то поорать о плохом линуксе, вот и делает все трансректальным способом, был повод.
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ebatoryi
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