Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Космические аппараты Lunar Trailblazer и Odin столкнулись с проблемами связи после запуска
Оба проблемных аппарата покинули Землю 26 февраля на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, вместе с лунным посадочным модулем Athena.

В космической отрасли возникла напряженная ситуация: сразу две научные миссии столкнулись с серьезными трудностями в установлении связи со своими аппаратами, запущенными на орбиту всего несколько дней назад. Речь идет о лунном зонде Lunar Trailblazer, разработанном NASA для изучения водного цикла Луны, и аппарате Odin частной компании AstroForge, чья цель – изучение астероидов на предмет содержания ценных металлов. Оба аппарата, стартовавшие на одной ракете SpaceX с новым коммерческим лунным посадочным модулем, перестали стабильно выходить на связь со своими командами управления на Земле, что вызывает серьезные опасения за судьбу этих многообещающих проектов.

Миссия Lunar Trailblazer с самого начала считалась трудновыполнимой. Зонду предстоит длительный, почти четырехмесячный перелет к Луне по сложной траектории для экономии топлива. Первоначально все шло по плану: вскоре после запуска зонд успешно активировался и передал сигнал на австралийскую станцию Канберра, входящую в глобальную "Сеть дальней космической связи" NASA. Однако, к утру следующего дня связь внезапно прервалась. По предварительным данным, перед этим Lunar Trailblazer успел отправить телеметрию, указывающую на кратковременные сбои в системе энергоснабжения. Спустя несколько часов передатчик аппарата вновь включился, что позволило операторам приступить к восстановлению устойчивой связи. В настоящее время специалисты NASA анализируют полученные данные о проблемах с электропитанием, пытаясь стабилизировать работу зонда.

Еще более драматично складывается ситуация с аппаратом Odin. И дело тут не в сложностях поиска астероидов – проблемы начались буквально с первых часов полета. Уже на следующий день после запуска компания AstroForge, позиционирующая себя как пионер в области "астероидной горнодобычи", сообщила о многочисленных сбоях в работе наземных станций связи, хотя и подтвердила несколько кратковременных сеансов связи с Odin. Однако, спустя полтора суток после старта, команда признала в видеообращении, что от аппарата принимаются лишь несущие сигналы, но телеметрическая информация отсутствует. Несмотря на это, специалисты выражали оптимизм, полагая, что энергосистема Odin функционирует нормально, а проблемы связаны исключительно с наземным комплексом связи.

Ситуация прояснилась лишь в субботу, когда AstroForge опубликовала письменное заявление. Оказалось, что в течение первых четырех часов полета, критически важных для любого космического аппарата из-за необходимости проведения первоначальных проверок и маневров, антенна Odin столкнулась с проблемой поляризации, блокировавшей как передачу, так и прием сигналов. Восстановить связь удалось случайно: сигнал Odin был зафиксирован сетью радиолюбителей AmSat. Тем не менее, соединение остается крайне нестабильным. Сейчас инженеры AstroForge в экстренном порядке пытаются устранить помехи связи, в то время как Odin, по всей видимости, продолжает неконтролируемо вращаться в космическом пространстве.

Оба проблемных аппарата были запущены 26 февраля с космодрома имени Кеннеди ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Они являлись попутной нагрузкой для лунного посадочного модуля Athena, разработанного техасской компанией Intuitive Machines. Примечательно, что Athena, в отличие от своих "коллег", пока не испытывает никаких проблем со связью и даже успел передать на Землю впечатляющие фотографии нашей планеты, готовясь к посадке на Луну, запланированной на 6 марта. Судьба же миссий Lunar Trailblazer и Odin пока остается неопределенной, и ученым предстоит напряженная работа, чтобы восстановить полноценное управление этими аппаратами и спасти научные цели этих амбициозных проектов.

#луна #земля #lunar trailblazer #odin
Источник: blogs.nasa.gov
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
8
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
9
Учитель в Татарстане принимает контрольные в рамках игровой сессии в Counter Strike или Dota 2
1
Casio представила новые лимитированные часы G-Shock GD-100 в коллаборации с Suzuki
+
Microsoft добавила модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколений в список поддерживаемых Windows 11 24H2
3
Caviar представила эксклюзивный Galaxy S25 Ultra Viper за $9000
+
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
1
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
3
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
4
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
34
Индия ведет переговоры о приобретении 10 самолетов Airbus C-295 в рамках обновления военной техники
+
Смартфон Pura 80 от Huawei может быть отложен до июля, а серия Mate 80 может не выйти в этом году
+
AMD сочла нужным воздержаться от выпуска эталонных видеокарт в семействе Radeon RX 9070
2
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
AMD Ryzen AI Max+ 395 сумел достичь 49 510 баллов в CPU Mark
2
Смартфоны Samsung Galaxy S25 превзошли рекорд Note 10 в Южной Корее
+
WSJ: Пентагон предупредил правительство Мексики о готовности начать военную операцию в стране
5
GMKtec представила первый мини-ПК с процессором Ryzen AI Max+ Pro 395
+

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
8
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
98
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
2
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
17
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
12
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
2

Сейчас обсуждают

Ссу на Шешуна
20:18
ну так то да,но когда не очевидные как трусонюх палятся то интересно
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
rackshazz
20:14
Чего то напомнило.
Марк Гурман: Apple представит модели MacBook Air уже на этой неделе
E. S.
20:12
Пфффф... 3050... Тянет все игры... Расходимся, речь о браузерных играх.
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Dark_Cloud
20:10
Представлен стиральный порошок с ИИ для улучшения стирки Представлена мука с ИИ для увеличения питательности Представлен абсурд с ИИ для повышения градуса абсурда
Представлен модем Qualcomm X85 с ИИ и 5G для ускорения подключения
Evgeny Chezarin
20:10
Статья - беспощадный мусор. Лучшее, что может быть в данной ситуации - это забыть и не вспоминать примитивный инфошлак того времени для дегенератов и олигофренов, и тем более, мэйнстрим мусор транслир...
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
Fess 11fess11
20:09
Мне кажется как только ИИ дадут волю и "руки", первым делом человечество пойдет под убой. Если смотреть, всякие ролики с общением ии, там считай сплошная агрессия... Но люди тупы по природе, найдут л...
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
Слав Webster
20:08
>> СКБ «Пиранья» создали полный аналог китайского дрона-разведчика Mavic Mavic не является ни FPV ни разведчиком Мавик является дырявой по безопасности магазинной игрушкой для видеосьемки для детей с...
В СКБ «Пиранья» разработан новый FPV-дрон «Сова-13» с возможностью быстрой смены частот
whitespirit
20:06
Для меня телевидение умерло лет 17 назад.
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
rackshazz
20:06
Вот еще в коллекцию
NVIDIA сталкивается с критикой из-за проблемного обновления драйверов для видеокарт RTX 50
[IRanPast]
20:04
А почему ты решил, что я тебе что-то должен?
RTX 4060 обогнала RTX 3060 в статистике Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем