Оба проблемных аппарата покинули Землю 26 февраля на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, вместе с лунным посадочным модулем Athena.

В космической отрасли возникла напряженная ситуация: сразу две научные миссии столкнулись с серьезными трудностями в установлении связи со своими аппаратами, запущенными на орбиту всего несколько дней назад. Речь идет о лунном зонде Lunar Trailblazer, разработанном NASA для изучения водного цикла Луны, и аппарате Odin частной компании AstroForge, чья цель – изучение астероидов на предмет содержания ценных металлов. Оба аппарата, стартовавшие на одной ракете SpaceX с новым коммерческим лунным посадочным модулем, перестали стабильно выходить на связь со своими командами управления на Земле, что вызывает серьезные опасения за судьбу этих многообещающих проектов.

Миссия Lunar Trailblazer с самого начала считалась трудновыполнимой. Зонду предстоит длительный, почти четырехмесячный перелет к Луне по сложной траектории для экономии топлива. Первоначально все шло по плану: вскоре после запуска зонд успешно активировался и передал сигнал на австралийскую станцию Канберра, входящую в глобальную "Сеть дальней космической связи" NASA. Однако, к утру следующего дня связь внезапно прервалась. По предварительным данным, перед этим Lunar Trailblazer успел отправить телеметрию, указывающую на кратковременные сбои в системе энергоснабжения. Спустя несколько часов передатчик аппарата вновь включился, что позволило операторам приступить к восстановлению устойчивой связи. В настоящее время специалисты NASA анализируют полученные данные о проблемах с электропитанием, пытаясь стабилизировать работу зонда.

Еще более драматично складывается ситуация с аппаратом Odin. И дело тут не в сложностях поиска астероидов – проблемы начались буквально с первых часов полета. Уже на следующий день после запуска компания AstroForge, позиционирующая себя как пионер в области "астероидной горнодобычи", сообщила о многочисленных сбоях в работе наземных станций связи, хотя и подтвердила несколько кратковременных сеансов связи с Odin. Однако, спустя полтора суток после старта, команда признала в видеообращении, что от аппарата принимаются лишь несущие сигналы, но телеметрическая информация отсутствует. Несмотря на это, специалисты выражали оптимизм, полагая, что энергосистема Odin функционирует нормально, а проблемы связаны исключительно с наземным комплексом связи.

Ситуация прояснилась лишь в субботу, когда AstroForge опубликовала письменное заявление. Оказалось, что в течение первых четырех часов полета, критически важных для любого космического аппарата из-за необходимости проведения первоначальных проверок и маневров, антенна Odin столкнулась с проблемой поляризации, блокировавшей как передачу, так и прием сигналов. Восстановить связь удалось случайно: сигнал Odin был зафиксирован сетью радиолюбителей AmSat. Тем не менее, соединение остается крайне нестабильным. Сейчас инженеры AstroForge в экстренном порядке пытаются устранить помехи связи, в то время как Odin, по всей видимости, продолжает неконтролируемо вращаться в космическом пространстве.

Оба проблемных аппарата были запущены 26 февраля с космодрома имени Кеннеди ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Они являлись попутной нагрузкой для лунного посадочного модуля Athena, разработанного техасской компанией Intuitive Machines. Примечательно, что Athena, в отличие от своих "коллег", пока не испытывает никаких проблем со связью и даже успел передать на Землю впечатляющие фотографии нашей планеты, готовясь к посадке на Луну, запланированной на 6 марта. Судьба же миссий Lunar Trailblazer и Odin пока остается неопределенной, и ученым предстоит напряженная работа, чтобы восстановить полноценное управление этими аппаратами и спасти научные цели этих амбициозных проектов.