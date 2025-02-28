В центре спора оказались два конкретных проекта: Chyulu Hills в Кении и Guinan в Китае. По утверждению Apple, именно благодаря им удалось компенсировать 485 тысяч метрических тонн CO2.

Компания Apple вновь оказалась в центре скандала, связанного с заявлениями об экологичности своих продуктов. На этот раз коллективный иск, поданный 26 февраля в Северном округе Калифорнии, ставит под сомнение рекламную кампанию Apple, позиционирующую Apple Watch Series 9, SE 2 и Ultra 2 как "углеродно-нейтральные" продукты. Истцы, представляющие интересы американских потребителей, утверждают, что подобные заявления вводят в заблуждение и являются ложными.

Маркировка "углеродно-нейтральный" была впервые применена Apple к моделям Series 9 и Ultra 2, выпущенным осенью 2023 года, а затем распространилась и на SE 2, появившиеся на рынке годом ранее. Согласно официальным заявлениям Apple, углеродная нейтральность достигается за счет сокращения выбросов парниковых газов при производстве и транспортировке часов на 75%, а оставшаяся часть компенсируется через покупку так называемых "углеродных кредитов", полученных от природоохранных инициатив.

Именно механизмы компенсации и стали ключевым пунктом в претензиях истцов. В судебных документах отмечается, что Apple заявляет о компенсации 485 тысяч тонн углекислого газа, опираясь на два проекта: Чиулу-Хиллз в Кении и Гуйнань в Китае. Однако, по мнению подавших иск, эффективность этих проектов вызывает серьезные вопросы.

Так, проект Чиулу-Хиллз, как утверждается в иске, генерирует углеродные кредиты за счет предотвращения вырубки леса на территории, которая, по данным истцов, и так находится под защитой закона с 1983 года. В свою очередь, проект Гуйнань, заявленный как инициатива по лесовосстановлению на "бесплодных землях", фактически реализуется на территориях, которые, по утверждению истцов, уже были покрыты лесом до начала проекта.

В иске подчеркивается, что в обоих случаях сокращение выбросов углерода, вероятно, произошло бы и без участия Apple и упомянутых проектов. Таким образом, заявления Apple об углеродной нейтральности, основанные на сомнительной эффективности этих компенсационных схем, представляются истцам вводящими в заблуждение. Потребители, как утверждается в иске, понесли финансовые убытки, поскольку они либо не стали бы покупать "экологически чистые" Apple Watch, либо заплатили бы за них меньшую цену, если бы знали о недостоверности заявлений о "углеродной нейтральности".

На графике показано снижение выбросов при производстве Apple Watch Series 9, включая использование механизма углеродных кредитов для достижения "чистого нуля". Изображение: Apple

В ответ на обвинения, Apple выступила с жестким заявлением, выразив несогласие с претензиями. "Мы гордимся нашими углеродно-нейтральными продуктами, которые стали результатом технологических прорывов в использовании чистой энергии и разработке низкоуглеродных решений", – подчеркнули в компании. "Нам удалось добиться значительного сокращения выбросов при производстве Apple Watch – более чем на 75%. Мы также инвестируем значительные ресурсы в природоохранные проекты, направленные на удаление сотен тысяч тонн углерода из атмосферы. Эти инновации и наше стремление к экологической ответственности имеют первостепенное значение для нас и для будущего планеты. Именно поэтому мы открыто и подробно информируем наших пользователей о нашей работе в этом направлении."

Вполне ожидаемо, Apple не стала напрямую комментировать конкретные обвинения в отношении эффективности проектов в Кении и Китае. Этот аспект, вероятно, станет предметом разбирательства в суде, если дело будет принято к рассмотрению и дойдет до стадии судебного процесса.

Следует отметить, что вопросы, связанные с надежностью и эффективностью программ углеродного кредитования, уже давно обсуждаются в экспертном сообществе. В частности, издание The Guardian ранее публиковало материалы, ставящие под сомнение реальную ценность некоторых подобных проектов. Аналогичную позицию высказывал и New Climate Institute, утверждая, что "углеродные кредиты не могут рассматриваться как полноценная замена реальному сокращению собственных выбросов компаний", и называя практику компенсации "весьма противоречивой". Эксперты NCI подчеркивают, что "использование сертификатов, полученных от подобных проектов, не является эффективным решением для достижения истинной нейтрализации выбросов", указывая на временный характер хранения углерода в лесных и земельных проектах из-за рисков лесных пожаров и других природных катаклизмов.

Суть иска против Apple обнажает ключевую проблему, связанную с заявлениями об углеродной нейтральности. Производство и распространение любого продукта неизбежно влечет за собой определенный углеродный след, полное устранение которого на сегодняшний день невозможно. Поэтому, любые инициативы по достижению "углеродной нейтральности" в значительной мере зависят от механизмов компенсации выбросов. Именно эффективность и прозрачность этих компенсационных программ определяют, насколько обоснованы заявления компаний об "экологической чистоте" своей продукции.