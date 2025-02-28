Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Apple обвиняют в ложных заявлениях об «углеродно нейтральных» часах Apple Watch
В центре спора оказались два конкретных проекта: Chyulu Hills в Кении и Guinan в Китае. По утверждению Apple, именно благодаря им удалось компенсировать 485 тысяч метрических тонн CO2.

Компания Apple вновь оказалась в центре скандала, связанного с заявлениями об экологичности своих продуктов. На этот раз коллективный иск, поданный 26 февраля в Северном округе Калифорнии, ставит под сомнение рекламную кампанию Apple, позиционирующую Apple Watch Series 9, SE 2 и Ultra 2 как "углеродно-нейтральные" продукты. Истцы, представляющие интересы американских потребителей, утверждают, что подобные заявления вводят в заблуждение и являются ложными.

Маркировка "углеродно-нейтральный" была впервые применена Apple к моделям Series 9 и Ultra 2, выпущенным осенью 2023 года, а затем распространилась и на SE 2, появившиеся на рынке годом ранее. Согласно официальным заявлениям Apple, углеродная нейтральность достигается за счет сокращения выбросов парниковых газов при производстве и транспортировке часов на 75%, а оставшаяся часть компенсируется через покупку так называемых "углеродных кредитов", полученных от природоохранных инициатив.

Именно механизмы компенсации и стали ключевым пунктом в претензиях истцов. В судебных документах отмечается, что Apple заявляет о компенсации 485 тысяч тонн углекислого газа, опираясь на два проекта: Чиулу-Хиллз в Кении и Гуйнань в Китае. Однако, по мнению подавших иск, эффективность этих проектов вызывает серьезные вопросы.

Так, проект Чиулу-Хиллз, как утверждается в иске, генерирует углеродные кредиты за счет предотвращения вырубки леса на территории, которая, по данным истцов, и так находится под защитой закона с 1983 года. В свою очередь, проект Гуйнань, заявленный как инициатива по лесовосстановлению на "бесплодных землях", фактически реализуется на территориях, которые, по утверждению истцов, уже были покрыты лесом до начала проекта.

В иске подчеркивается, что в обоих случаях сокращение выбросов углерода, вероятно, произошло бы и без участия Apple и упомянутых проектов. Таким образом, заявления Apple об углеродной нейтральности, основанные на сомнительной эффективности этих компенсационных схем, представляются истцам вводящими в заблуждение. Потребители, как утверждается в иске, понесли финансовые убытки, поскольку они либо не стали бы покупать "экологически чистые" Apple Watch, либо заплатили бы за них меньшую цену, если бы знали о недостоверности заявлений о "углеродной нейтральности".

На графике показано снижение выбросов при производстве Apple Watch Series 9, включая использование механизма углеродных кредитов для достижения "чистого нуля". Изображение: Apple

В ответ на обвинения, Apple выступила с жестким заявлением, выразив несогласие с претензиями. "Мы гордимся нашими углеродно-нейтральными продуктами, которые стали результатом технологических прорывов в использовании чистой энергии и разработке низкоуглеродных решений", – подчеркнули в компании. "Нам удалось добиться значительного сокращения выбросов при производстве Apple Watch – более чем на 75%. Мы также инвестируем значительные ресурсы в природоохранные проекты, направленные на удаление сотен тысяч тонн углерода из атмосферы. Эти инновации и наше стремление к экологической ответственности имеют первостепенное значение для нас и для будущего планеты. Именно поэтому мы открыто и подробно информируем наших пользователей о нашей работе в этом направлении."

Вполне ожидаемо, Apple не стала напрямую комментировать конкретные обвинения в отношении эффективности проектов в Кении и Китае. Этот аспект, вероятно, станет предметом разбирательства в суде, если дело будет принято к рассмотрению и дойдет до стадии судебного процесса.

Следует отметить, что вопросы, связанные с надежностью и эффективностью программ углеродного кредитования, уже давно обсуждаются в экспертном сообществе. В частности, издание The Guardian ранее публиковало материалы, ставящие под сомнение реальную ценность некоторых подобных проектов. Аналогичную позицию высказывал и New Climate Institute, утверждая, что "углеродные кредиты не могут рассматриваться как полноценная замена реальному сокращению собственных выбросов компаний", и называя практику компенсации "весьма противоречивой". Эксперты NCI подчеркивают, что "использование сертификатов, полученных от подобных проектов, не является эффективным решением для достижения истинной нейтрализации выбросов", указывая на временный характер хранения углерода в лесных и земельных проектах из-за рисков лесных пожаров и других природных катаклизмов.

Суть иска против Apple обнажает ключевую проблему, связанную с заявлениями об углеродной нейтральности. Производство и распространение любого продукта неизбежно влечет за собой определенный углеродный след, полное устранение которого на сегодняшний день невозможно. Поэтому, любые инициативы по достижению "углеродной нейтральности" в значительной мере зависят от механизмов компенсации выбросов. Именно эффективность и прозрачность этих компенсационных программ определяют, насколько обоснованы заявления компаний об "экологической чистоте" своей продукции.

#apple #умные часы #смарт-часы #apple watch #углеродная нейтральность
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
22
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
4
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
6
Politico: Макрон не смог заручится поддержкой Трампа в вопросе гарантий безопасности для Украины
1
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
18
В России выпустили полностью отечественный пятиосевой станок с ЧПУ для нужд авиастроения
+
Android Auto 18.3 официально представлен: исправление ошибок и новые улучшения
+
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
+
Использование ИИ технологий для создания игр нравится далеко не всем геймерам
2
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
9
ЕС обратится к Индии с просьбой о помощи в обеспечении санкций против России
+
Компания Oukitel представила свой новый смартфон IIIF150 Raptor 5G
+
Смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получат новые процессоры и экраны
1
Япония оказалась на пороге нового уровня демографического кризиса
2
Немецкая Pithead Studio разрабатывает игру Cralon
+
На Kickstarter собирают деньги на беспроводную низкопрофильную механическую клавиатуру Iqunix MQ80
+
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
+

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
20
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
23
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
79
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
6
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
44
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
6
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
39

Сейчас обсуждают

Vorvort
21:10
PowerColor молодец, у всех 9070XT, даже самых дешевых, паста с фазовым переходом Honeywell 7950. И разъемы питания классические, надежные. Ценник только не гуманный, по утечкам 1000$ за Red Devil. По...
AMD официально представила видеокарты Radeon RX серии 9070 на базе графической архитектуры RDNA 4
1qw11
21:08
Наверно куплю новый компьютер с новейшей видеокартой АМД, оно ведь лучше Инвидиа
AMD официально представила видеокарты Radeon RX серии 9070 на базе графической архитектуры RDNA 4
jokir
21:07
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Nvidia&Intel Hater
21:06
конечно же не тянут инсталлеры из сети ничего на винде,не .ни разу..вы в каждой теме и так всрались,и тут продолжаете.вагон и тележку тянут из сети зачастую.всякие vc /dot net и тп.а сколько чисто веб...
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Serega Volkov
21:02
Это не народный пк, это бомжесборка на амудэ
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
Зум
20:56
Поменяй регион и появится
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
beltar
20:54
Пыталась. Но на мобильные устройства можно 1 раз поставить пакет программ и больше не обновлять, вплоть до выкидывания. Там плюсы винды не так очевидны. Свобода - это когда скачал, установил и работа...
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Игорь Ципцероид
20:54
Мне кажется или это статья написана ради троллинга? Иначе я не могу представить что у человека в голове, чтобы он мог написать это с серьёзным лицом. Представляю как он сидит, думает, как же написать,...
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
Slumber
20:48
Не аргумент, у pulse 9070xt в требованиях 750Вт, как и у большинства других 9070xt
AMD официально представила видеокарты Radeon RX серии 9070 на базе графической архитектуры RDNA 4
Mallory
20:47
Майкрософт неоднократно пытался вылезти на телефоны как и на планшеты. Даже свою люмию презентовали как убийцу айфона. И где результат? Винда? Про свободу? Вы EULA вообще читали? Почитайте, там много...
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем