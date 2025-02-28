Информация о закрытии Skype появилась в исходном коде программы для Windows, где было обнаружено сообщение, призывающее пользователей перейти на Teams.

В мае 2025 года Microsoft окончательно закроет Skype — легендарный сервис видеосвязи, который на протяжении двух десятилетий соединял пользователей со всего мира. Информация о скором завершении работы Skype была обнаружена в скрытом программном коде Windows-версии приложения, о чем сообщили специалисты XDA Developers. В исходном коде появились сообщения, информирующие пользователей о необходимости перехода на платформу Teams: "С мая Skype прекращает свою работу. Для звонков и переписки используйте Teams". Таким образом, ставится финальная точка в более чем двадцатилетней истории сервиса, с прямым призывом к действию: "Переходите на Teams сегодня", подкрепленным статистикой: "{userCount} ваших контактов уже сделали выбор в пользу Teams".

Напомним, Skype, запущенный в далеком 2003 году, долгое время был синонимом онлайн-коммуникаций, став фактически стандартом для текстовых сообщений, голосовых и видеозвонков на персональных компьютерах, а затем и на мобильных устройствах. В 2011 году Microsoft приобрела этот перспективный актив, интегрировав его функционал в свою экосистему и постепенно отказавшись от ряда собственных разработок, таких как Windows Live Messenger, уступивших место Skype. Позднее, в 2015 году, предпринимались попытки более глубокой интеграции Skype непосредственно в операционную систему Windows, однако эти планы так и не были реализованы в полной мере.

В дальнейшем, развитие событий привело к тому, что Skype оказался в тени собственного "младшего брата" – Microsoft Teams, нового коммуникационного решения, представленного компанией в 2017 году. С момента своего появления Teams активно позиционировался Microsoft как универсальная платформа для общения – как в деловой, так и в личной сферах, предлагая пользователям более современный и интуитивно понятный интерфейс, а также бесшовную работу на различных устройствах. В результате, бизнес-ориентированная версия Skype for Business была окончательно упразднена в 2021 году, после предварительного анонса о прекращении поддержки в 2019-м.

Решающим фактором, ускорившим уход Skype со сцены, стал заметный спад его популярности, особенно ярко проявившийся в 2020 году. Несмотря на попытки Microsoft вдохнуть новую жизнь в сервис путем ребрендинга и визуального обновления, Skype, в свое время бывший главной альтернативой Zoom и лидером рынка видеоконференций, постепенно утратил свои позиции. Число его активных пользователей сократилось до 36 миллионов в месяц – падение на 75% по сравнению с пиком десятилетней давности. И хотя 36 миллионов – цифра внушительная, она меркнет на фоне показателей Microsoft Teams, который, начиная с 2020 года, стабильно удерживает аудиторию в 250-300 миллионов пользователей ежемесячно, по данным CNBC.

Новость о грядущем закрытии Skype вряд ли станет неожиданностью для большинства, поскольку значительная часть пользователей уже давно переключилась на более современные и функциональные альтернативы. Изначально ориентированный на персональное общение, формат "один на один", Skype сегодня успешно заменяется целым рядом платформ – от FaceTime и WhatsApp до Discord и Facebook Messenger, предлагающих аналогичные возможности на десктопах и мобильных устройствах. В условиях насыщенного рынка коммуникационных сервисов, Skype постепенно утратил свою уникальность и востребованность, особенно на фоне накопившихся проблем с функциональностью и устаревшим интерфейсом.

Инвестиции Microsoft в Skype, приобретенный за 8,5 миллиардов долларов (с троекратной наценкой к стоимости 2007 года, когда eBay купил его за 2,6 миллиарда), когда-то казались прорывными. Сервис планировалось интегрировать в экосистему Microsoft, включая неудачную линейку Windows Phone, и даже на короткое время сделать обязательным компонентом Windows 10. Однако, с 2011 года, когда состоялась сделка, ландшафт социальных медиа и онлайн-коммуникаций кардинально изменился, и на смену Skype пришли новые, более совершенные решения.

В современном деловом мире Microsoft Teams уверенно лидирует в сегменте корпоративных коммуникаций, наряду с такими платформами, как Zoom и Google Meet. Вероятность того, что ваша видеоконференция в 2025 году пройдет именно на одной из этих трех платформ, а не в устаревшем Skype, стремится к ста процентам. Уход Skype на "пенсию" назревал давно, и, если честно, удивительно, что он продержался так долго.