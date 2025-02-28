Кроме того, планируется выпуск моделей как с традиционным 8-контактным разъёмом питания, так и с новым 12V-2x6.

Компания NVIDIA продолжает расширение линейки графических процессоров серии RTX 50. После не очень успешного старта продаж флагманских моделей RTX 5090, 5080 и 5070 Ti, внимание геймерского сообщества закономерно сместилось в сторону менее дорогих, но от этого не менее ожидаемых новинок – RTX 5070 и RTX 5060 Ti. Выпуск наиболее интересной на данный момент модель RTX 5070 уже запланирован на 5 марта, а ее рекомендованная цена составит 549 долларов. Что же касается RTX 5060 Ti, то, по данным портала Wccftech, ее появление ожидается ближе к концу марта или началу апреля. Чем же интересна эта новинка и чего стоит ждать покупателям? Давайте разберем основные детали.

Nvidia планирует выпустить RTX 5060 Ti в двух конфигурациях: с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. Такой подход вполне логичен, ведь объем памяти играет ключевую роль в современных играх, особенно при разрешении выше Full HD, где текстуры и эффекты требуют больше ресурсов. Помимо этого, видеокарта получит разные варианты питания: часть моделей будет оснащена привычным 8-контактным разъемом, а часть — новым стандартом 12V 2x6, который постепенно вытесняет старые решения в мощных системах.

Энергопотребление RTX 5060 Ti составит около 180 Вт — это заметно меньше, чем у RTX 5070 (250 Вт) или RTX 5070 Ti (300 Вт). Такой низкий показатель делает карту подходящей для сборок с компактными или менее мощными блоками питания. При этом все версии оснастят памятью DDR7 — новым стандартом, который обещает более высокую скорость передачи данных по сравнению с DDR6, что положительно скажется на общей производительности.

Однако есть и спорный момент: ширина шины памяти у RTX 5060 Ti останется на уровне 128 бит — как у RTX 4060 Ti из предыдущего поколения. Для сравнения, у RTX 5070 этот показатель составляет 192 бита, а у RTX 5070 Ti — 256 бит. Ширина шины определяет, насколько быстро данные передаются между процессором видеокарты и памятью, и в некоторых случаях узкая шина может ограничить потенциал карты, особенно в ресурсоемких задачах. Тем не менее, для большинства геймеров и повседневных сценариев использования это вряд ли станет серьезным минусом.

Рекомендованные цены на RTX 5060 Ti Nvidia пока не назвала, но можно сделать определенные предположения на основе других моделей. Если RTX 5070 оценили в 549 долларов, то версия RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти, скорее всего, будет стоить около 500 долларов. Для примера, RTX 4060 Ti на старте продаж предлагалась за 499 долларов, хотя со временем некоторые партнеры Nvidia снизили цену до 449 долларов под давлением конкурентов, таких как AMD. Логично предположить, что 8-гигабайтная версия RTX 5060 Ti окажется дешевле примерно на 100 долларов, что сделает ее одной из самых доступных новинок в серии.

Как и в случае с предыдущими стартами продаж Nvidia, покупателей могут ждать сложности. Новые видеокарты часто раскупают мгновенно, а спекулянты перепродают их по завышенным ценам. Эта проблема уже проявилась при запуске RTX 5090 и 5080, когда реальная стоимость в магазинах значительно превышала рекомендованную. Чтобы помочь обычным пользователям, Nvidia возродила программу приоритетного доступа: после верификации покупатели получают шанс приобрести карту напрямую по официальной цене. Если программа охватит и RTX 5060 Ti, это может смягчить ситуацию с дефицитом на старте продаж.

RTX 5060 Ti обещает стать интересным выбором для тех, кто хочет обновить систему без лишних затрат. Благодаря поддержке памяти DDR7, умеренному энергопотреблению и гибкости в выборе объема видеопамяти, она подойдет как для игр, так и для работы с графикой. Однако успех новинки будет зависеть от того, сможет ли Nvidia обеспечить стабильные поставки и сдержать рост цен в первые месяцы после релиза.