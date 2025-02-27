На фоне текущих проблем Nvidia с её картами RTX 50-серии, среди которых отмечаются случаи перегрева, дефектов чипов и проблем с доступностью, у AMD появилась отличная возможность занять более весомую позицию на рынке.

Компания AMD, по всей видимости, решила сыграть на опережение, раскрыв полные технические характеристики еще не выпущенных, но уже анонсированных видеокарт Radeon RX 9070 XT и RX 9070. На данный момент это единственные представители линейки RDNA4, о которых производитель предоставил исчерпывающую информацию. Теперь мы знаем практически все об их архитектуре и возможностях, вплоть до мельчайших нюансов технических параметров. Единственное, чего пока не хватает – практических тестов, чтобы понять, как эти цифры соотносятся с реальной производительностью.

Текущая ситуация на рынке складывается в пользу AMD. У основного конкурента, Nvidia, возникли серьезные трудности с запуском видеокарт GeForce RTX 50-й серии: пользователи сообщают о "черных экранах", перегреве кабелей питания, а также о дефектах самих графических чипов, в которых отсутствуют некоторые аппаратные компоненты. Добавьте к этому проблемы с ценообразованием и доступностью – и получите благодатную почву для AMD, чтобы укрепить свои позиции. Официальные данные о производительности новых видеокарт AMD, вероятно, появятся не раньше 28 февраля, а независимые обзоры – после 6 марта. Но уже сейчас можно ознакомиться с подробными характеристиками первых представителей нового поколения графических чипов AMD.

Основой для обеих моделей, RX 9070 и RX 9070 XT, служит графический процессор Navi 48, выполненный по передовому техпроцессу. Этот чип содержит 53,9 миллиарда транзисторов и имеет площадь 357 квадратных миллиметров. При этом, как стало известно из отчета VideoCardz, некоторые спецификации видеокарт будут различаться, что вполне логично.

Флагманская модель, RX 9070 XT, оснащена полным набором из 64 вычислительных блоков (CU). Это означает наличие 64 аппаратных ускорителей трассировки лучей, 128 специализированных блоков для ускорения задач искусственного интеллекта (AI) и 4096 потоковых процессоров, также известных как шейдерные блоки. Кроме того, AMD указывает на наличие 128 блоков растеризации (ROP). Обычно производитель не акцентирует внимание на этом параметре, но, учитывая проблемы у конкурентов, AMD, по-видимому, решила подчеркнуть этот момент.

По количеству шейдерных блоков (и ROP) RX 9070 XT превосходит не только Radeon RX 7700 XT, которую она, судя по всему, призвана заменить, но и более производительную RX 7800 XT. AMD также опубликовала данные о производительности AI-ускорителей в различных задачах, но для обычных геймеров эта информация пока не имеет большого значения из-за отсутствия прямых сравнений с решениями конкурентов. Гораздо важнее, что видеокарта получит 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 20 Гбит/с. Это, к слову, несколько медленнее, чем у конкурирующих решений Nvidia.

Зато тактовые частоты графического процессора весьма впечатляют. Базовая частота в игровом режиме составляет 2400 МГц, а максимальная (Boost) – 2970 МГц, что вплотную приближается к отметке в 3 ГГц и открывает хорошие перспективы для оверклокинга. Однако стоит учитывать, что итоговая производительность в играх может сильно зависеть от эффективности системы охлаждения.

Ранее уже появлялась информация, что эти карты демонстрируют отличный разгонный потенциал при увеличении подаваемой мощности. При этом энергопотребление RX 9070 XT составляет 304 Вт, что лишь немного превышает показатель недавно выпущенной модели Nvidia RTX 5070 Ti.

Более доступная модель, RX 9070, обладает несколько упрощенными характеристиками, но все же предлагает весьма достойный уровень производительности. Она оснащена 56 вычислительными блоками, что соответствует 56 ускорителям трассировки лучей и 112 AI-ускорителям. Количество потоковых процессоров составляет 3584, а максимальная частота Boost – 2570 МГц. Если эта частота будет жестко ограничена производителем для сохранения дистанции между моделями, то возможности для разгона могут быть невелики. В противном случае, RX 9070 может стать весьма привлекательным вариантом для энтузиастов оверклокинга.

Объем видеопамяти GDDR6 и разрядность шины у RX 9070 такие же, как у старшей модели (16 ГБ и 256 бит), поэтому пропускная способность памяти должна быть сопоставимой. Зато энергопотребление значительно ниже – всего 220 Вт, что делает эту карту оптимальным выбором для компактных систем.

В ближайшие недели ожидается появление первых результатов тестирования этих видеокарт в реальных приложениях и играх, которые позволят оценить их истинный потенциал.