"Политическая позиция Маска в Европе, особенно в Германии, категорически не способствует росту продаж Tesla" — отметил эксперт.

Акции Tesla, американского лидера в производстве электромобилей, обвалились во вторник, что привело к падению рыночной стоимости компании ниже психологически важного рубежа в один триллион долларов. Инвесторы сразу отреагировали распродажей активов на фоне нескольких негативных факторов: неутешительных данных о продажах на ключевом европейском рынке и растущей обеспокоенности по поводу политической активности генерального директора компании, Илона Маска.

Согласно последним отчетам, в прошлом месяце Tesla едва превысила отметку в 10 тысяч электромобилей, реализованных в Европе. Это означает обвал продаж на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является крайне тревожным сигналом для инвесторов, делающих ставку на глобальную экспансию компании.

Фондовый рынок отреагировал мгновенно: акции Tesla обвалились на 8,4%, достигнув отметки в $302,80 за акцию. В результате, рыночная капитализация компании сократилась на внушительные 89 миллиардов долларов всего за одну торговую сессию, что подчеркивает серьезность опасений, охвативших инвесторов.

Дополнительным фактором, оказывающим давление на акции Tesla, стала неоднозначная политическая позиция Илона Маска. Известный своими резкими заявлениями и поддержкой определенных политических сил в Европе, Маск вызывает все больше критики, особенно на фоне недавних выборов в Германии. По мнению ряда аналитиков, политическая активность главы Tesla начинает негативно сказываться на восприятии бренда в Европе, где общественное мнение особенно чувствительно к подобным вопросам.

«Очевидно, что Tesla столкнулась с серьезными вызовами на европейском рынке, и политический "шлейф" Маска лишь усугубляет ситуацию», – отметил Дэн Айвз, аналитик Wedbush Securities. По его оценкам, от 10 до 15% текущих проблем компании Tesla в Европе связаны именно с негативной реакцией потребителей на политические высказывания Маска.

Некоторое время назад акции Tesla демонстрировали рост, подпитываемый оптимизмом инвесторов, рассчитывавших на то, что политические связи Маска могут способствовать успеху его компаний. Однако, провал продаж в Европе, по всей видимости, охладил этот энтузиазм, заставив задуматься о том, что политический курс, возможно, и приносящий дивиденды в США, может оказаться контрпродуктивным на других рынках.

Как подчеркивает Дэн Айвз, политические взгляды Маска в Европе, особенно в Германии, явно не способствуют росту продаж Tesla. В образной форме он выразил эту проблему, отметив, что политические заявления Маска играют с Tesla злую шутку, действуя как ложка дегтя в бочке меда.

Помимо европейских проблем, Tesla усиливает конкурентную борьбу с китайскими производителями, в первую очередь с компанией BYD, на стратегически важном китайском рынке электромобилей.

На этой неделе Tesla объявила о релизе в Китае расширенных функций автопилота для своих автомобилей. Примечательно, что это заявление прозвучало вскоре после аналогичного анонса от BYD, сообщившей о планах по внедрению технологий автономного вождения практически во все свои модели. Таким образом, конкуренция между двумя лидерами рынка электромобилей обостряется, особенно в сфере передовых технологий.