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Fantoci
Samsung возвращает лидерство на рынке SSD, представив новое поколение накопителей 9100 Pro
Флагманские модели 9100 Pro демонстрируют поразительную скорость: до 14 800 МБ/с при последовательном чтении и до 13 400 МБ/с при записи.

Компания Samsung присоединилась к элитному клубу производителей высокоскоростных накопителей, представив новую линейку NVMe SSD 9100 Pro, которая устанавливает новые стандарты скорости и надежности в мире твердотельных накопителей. Новые SSD демонстрируют фантастические скорости чтения и записи, достигающие 14 800 МБ/с и 13 400 МБ/с соответственно, что делает их одними из самых быстрых решений, доступных на сегодняшний день. Такие характеристики выводят устройства Samsung в авангард индустрии, составляя достойную конкуренцию флагманским решениям от Crucial, Sabrent и TeamGroup. Линейка 9100 Pro предлагает широкий выбор емкостей, а топовая 8-терабайтная модель впечатляет не только своим объемом, но и беспрецедентной надежностью. Ресурс TBW (общего объема записи) в 5000 ТБ гарантирует долговечность и стабильную работу даже при интенсивных нагрузках, выводя эти накопители в лидеры по надежности среди коммерческих SSD.

Безусловно, на сегодняшний день не так много задач, способных в полной мере задействовать колоссальную скорость PCIe 5 SSD. Однако в профессиональных сценариях, таких как обработка видео высокого разрешения, работа с большими массивами данных или ресурсоемкие игры, потенциал этих накопителей раскрывается в полной мере, обеспечивая заметный прирост производительности. Новое поколение SSD на базе PCIe 5 демонстрирует впечатляющий прогресс, и Samsung 9100 Pro – яркое тому подтверждение. Благодаря высочайшим показателям случайного чтения и записи, а также внушительному объему кэш-памяти LPDDR4X, эти накопители с высокой вероятностью станут эталоном производительности на рынке SSD в 2025 году.

Исторически сложилось так, что NVMe SSD от Samsung всегда отличались высокой скоростью, опережая конкурентов в каждом поколении. Однако серия 9100 Pro совершает настоящий прорыв, значительно превосходя даже легендарные 990 Pro, которые долгое время считались эталоном в сегменте PCIe 4. Примечательно, что даже младшая модель 9100 Pro объемом 1 ТБ демонстрирует выдающиеся характеристики. Ее заявленные скорости последовательного чтения и записи составляют 14 700 МБ/с и 13 300 МБ/с, лишь незначительно уступая старшим моделям на 4 и 8 ТБ. Это наглядно демонстрирует, насколько эффективно Samsung удалось использовать потенциал контроллера в этом поколении, выжав максимум производительности.

 Элегантный дизайн 9100 Pro с радиатором охлаждения. Источник: Samsung.

Однако, пожалуй, еще более впечатляющим свойством новых накопителей является их исключительная надежность. Базовая модель на 1 ТБ имеет рейтинг TBW 600 ТБ. Для понимания, это означает, что вы можете перезаписать весь объем диска 600 раз, прежде чем заметите какое-либо снижение производительности. Что касается топовой модели на 8 ТБ, то ее ресурс TBW достигает астрономических 4800 ТБ – этого хватит, чтобы многократно перезаписать диск сотни раз. В сочетании с пятилетней гарантией производителя, SSD 9100 Pro выглядят как одно из самых надежных и быстрых решений для хранения ваших ценных данных.

Разумеется, за передовые технологии приходится платить. Цены на новые накопители 9100 Pro соответствуют их флагманскому статусу. Модель объемом 1 ТБ обойдется покупателям примерно в 200 долларов, 2 ТБ – в 300 долларов, а 4 ТБ – в 550 долларов. Старт продаж запланирован на март. Стоимость 8-терабайтной модели пока неизвестна, потому что она появится на рынке несколько позже в этом году.

Все модели линейки 9100 Pro поставляются без радиатора охлаждения, однако за дополнительную плату в 20 долларов можно приобрести версию с массивным радиатором. Это может быть оправданным решением, особенно учитывая высокую производительность накопителей, хотя они и отличаются достойной энергоэффективностью, потребляя всего несколько ватт под нагрузкой и доли ватта в режиме ожидания. Впрочем, даже такая экономичность не сравнится с революционной технологией 0W дисплеев от Samsung, демонстрирующей поистине нулевое энергопотребление.

#samsung #ssd #nvme #pcie 5 #9100 pro
Источник: news.samsung.com
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