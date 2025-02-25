Представители Космических сил пояснили, что фотография была получена с помощью бортовой камеры системы мониторинга состояния аппарата.

С момента последних новостей о загадочном аппарате X-37B прошло уже несколько месяцев, и вот на этой неделе Космические силы США решили порадовать публику некоторыми подробностями о его миссии. Важно отметить, что обычно весьма сдержанные в отношении своего экспериментального космоплана, на этот раз они опубликовали в социальной сети X (ранее известной как Twitter) фотографию Земли, сделанную непосредственно с борта X-37B, находящегося на орбите. Хотя подобные изображения нашей планеты из космоса не являются чем-то из ряда вон выходящим, этот конкретный снимок, безусловно, привлекает внимание своей необычностью.

Фотография, выполненная в стилистике старых пленочных снимков – зернистая и с теплым желтоватым оттенком – демонстрирует Землю в слегка вытянутой перспективе. На фоне разреженных облаков отчетливо просматривается африканский континент, словно отраженный в зеркале, а область Южного полюса окутана завихрениями конденсационных потоков. В верхней части кадра запечатлен сам X-37B, где с левой стороны можно различить одну из его солнечных батарей, изготовленных из арсенида галлия.

Как заявили представители Космических сил, изображение было получено с помощью "бортовой камеры, предназначенной для контроля за состоянием и безопасностью аппарата". Появление этого снимка стало своеобразным "побочным эффектом" серии маневров аэроторможения, уникальность которых, по имеющимся сведениям, заключается в том, что X-37B стал первым аппаратом своего класса, успешно осуществившим подобные операции. Еще в октябре 2024 года Космические силы намекали на проведение этих маневров, объясняя, что аэроторможение позволит космоплану корректировать свою орбиту за счет сопротивления земной атмосферы, что значительно экономит топливо. Теперь, когда эти сложные маневры успешно завершены, X-37B готов продолжить выполнение своей засекреченной исследовательской программы, которая будет вестись "до полного выполнения поставленных задач, после чего аппарат совершит контролируемый сход с орбиты и штатную посадку, как это уже происходило в ходе шести предыдущих миссий".

Интересный факт: Космические силы, как и ранее существовавшие Военно-воздушные силы США, всегда отличались крайней скрытностью в отношении проекта X-37B, начиная с момента запуска этого автономного космического аппарата в апреле 2010 года. И это вполне объяснимо, учитывая военное назначение проекта и обострившуюся в 2023 году "космическую гонку" с Китаем. В условиях новой конкуренции в космосе Космические силы вряд ли захотят раскрывать свои передовые технологические разработки широкой общественности. Таким образом, истинное предназначение этого аппарата, внешне напоминающего уменьшенную версию космического шаттла и несущего на борту, предположительно, разнообразное научное оборудование, остается для нас загадкой. В прошлом году одному спутниковому энтузиасту-любителю даже удалось какое-то время отслеживать траекторию полета X-37B, однако это наблюдение не пролило свет на характер выполняемых им задач. Кто знает, сколько еще подобных впечатляющих снимков Земли уже успел сделать этот таинственный космический самолет.