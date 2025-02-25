Прямым конкурентом AMD RX 9070 XT является Nvidia RTX 5070 Ti с рекомендованной ценой $749.

Спустя долгие месяцы ожиданий AMD готовится представить видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070. В сети появилась информация, раскрывающая потенциал новых видеокарт AMD, официальный анонс которых ожидается в ближайшее время. Долгожданные новинки, о которых впервые упомянули на выставке CES 2025 в начале января, обещают значительный скачок в игровой производительности. Следует отметить, что до сих пор официальных деталей от AMD поступало немного, однако недавний многозначительный пост в сети X (бывший Twitter) от официального аккаунта @amdradeon с интригующим слоганом #MakeEveryPlayCount («Цени каждый игровой момент») вновь подогрел интерес публики к "красным видеокартам". Презентация новых видеокарт запланирована на 28 февраля, и трансляцию можно будет увидеть на YouTube, начиная с 16:00 по московскому времени. А пока мы с нетерпением ждем официального анонса, в сеть просочились любопытные данные о производительности RX 9070 XT и RX 9070, о чем сообщает ресурс Wccftech. Разумеется, к подобным утечкам стоит относиться с определенной долей осторожности, но давайте вместе углубимся в детали этой интригующей информации.

Согласно инсайдерским сведениям, предположительно полученным из внутренних документов AMD, новые видеокарты на архитектуре RDNA 4 – RX 9070 XT и RX 9070 – демонстрируют значительное превосходство над известной AMD RX 7900 GRE. Стоит напомнить, что RX 7900 GRE, появившаяся на китайском рынке в феврале прошлого года, зарекомендовала себя как отличный вариант для геймеров, которые предпочитают разрешение 1440p с высокой кадровой частотой. Эта видеокарта, оснащенная 16 ГБ видеопамяти, занимает промежуточное положение между моделями 7900 XT и 7800 XT. На момент своего выхода, ориентировочная стоимость RX 7900 GRE была сопоставима с ценой Nvidia RTX 4070 (12 ГБ), и, по всей видимости, именно на конкуренцию с этой картой и был нацелен продукт AMD.

Вполне логично ожидать, что графический процессор на архитектуре RDNA 4 будет мощнее, чем видеокарта предыдущего поколения RDNA 3. Однако, судя по утечке, масштаб этого превосходства впечатляет. Утверждается, что Radeon RX 9070 XT опережает RX 7900 GRE на внушительные 42% в разрешении 4K и на 38% в 1440p. Результаты, прямо скажем, весьма впечатляющие. Базовая модель RX 9070 также не отстает, демонстрируя прирост производительности на 21% и 20% по сравнению с GRE в тех же разрешениях 4K и 1440p соответственно.

Как справедливо отмечает Wccftech, ключевым фактором в успехе новых видеокарт станет их ценовая политика. Главным конкурентом для AMD Radeon RX 9070 XT выступает Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, рекомендованная розничная цена которой составляет 749 долларов, но рынке она стоит не менее 1000. Обзоры RTX 5070 Ti, поступившей в продажу 20 февраля, оцениваются неоднозначно, хотя, например, авторитетное издание PCMag склоняется к мнению, что достоинства этой карты перевешивают недостатки. Если AMD установит на RX 9070 XT привлекательную цену, близкую к рекомендованной RTX 5070 Ti, и обеспечит достаточное количество карт в розничной сети, нас может ожидать захватывающее противостояние на рынке видеокарт.

Согласно информации авторитетного ресурса VideoCardz, выпуск AMD RX 9070 XT и 9070 в продажу, вероятно, состоится 6 марта, хотя официальное подтверждение этой даты пока отсутствует. Ожидается, что AMD раскроет все карты 28 февраля во время своей презентации. Очевидно, что в текущей ситуации AMD испытывает сильное давление, стремясь как можно скорее вывести на рынок свои новые графические процессоры и вступить в активную конкурентную борьбу с компанией Nvidia.