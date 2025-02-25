Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
AMD Radeon RX 9070 XT получила значительный прирост производительности по сравнению с RX 7900 GRE
Прямым конкурентом AMD RX 9070 XT является Nvidia RTX 5070 Ti с рекомендованной ценой $749.

Спустя долгие месяцы ожиданий AMD готовится представить видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070. В сети появилась информация, раскрывающая потенциал новых видеокарт AMD, официальный анонс которых ожидается в ближайшее время. Долгожданные новинки, о которых впервые упомянули на выставке CES 2025 в начале января, обещают значительный скачок в игровой производительности. Следует отметить, что до сих пор официальных деталей от AMD поступало немного, однако недавний многозначительный пост в сети X (бывший Twitter) от официального аккаунта @amdradeon с интригующим слоганом #MakeEveryPlayCount («Цени каждый игровой момент») вновь подогрел интерес публики к "красным видеокартам". Презентация новых видеокарт запланирована на 28 февраля, и трансляцию можно будет увидеть на YouTube, начиная с 16:00 по московскому времени. А пока мы с нетерпением ждем официального анонса, в сеть просочились любопытные данные о производительности RX 9070 XT и RX 9070, о чем сообщает ресурс Wccftech. Разумеется, к подобным утечкам стоит относиться с определенной долей осторожности, но давайте вместе углубимся в детали этой интригующей информации.

Согласно инсайдерским сведениям, предположительно полученным из внутренних документов AMD, новые видеокарты на архитектуре RDNA 4 – RX 9070 XT и RX 9070 – демонстрируют значительное превосходство над известной AMD RX 7900 GRE. Стоит напомнить, что RX 7900 GRE, появившаяся на китайском рынке в феврале прошлого года, зарекомендовала себя как отличный вариант для геймеров, которые предпочитают разрешение 1440p с высокой кадровой частотой. Эта видеокарта, оснащенная 16 ГБ видеопамяти, занимает промежуточное положение между моделями 7900 XT и 7800 XT. На момент своего выхода, ориентировочная стоимость RX 7900 GRE была сопоставима с ценой Nvidia RTX 4070 (12 ГБ), и, по всей видимости, именно на конкуренцию с этой картой и был нацелен продукт AMD.

Вполне логично ожидать, что графический процессор на архитектуре RDNA 4 будет мощнее, чем видеокарта предыдущего поколения RDNA 3. Однако, судя по утечке, масштаб этого превосходства впечатляет. Утверждается, что Radeon RX 9070 XT опережает RX 7900 GRE на внушительные 42% в разрешении 4K и на 38% в 1440p. Результаты, прямо скажем, весьма впечатляющие. Базовая модель RX 9070 также не отстает, демонстрируя прирост производительности на 21% и 20% по сравнению с GRE в тех же разрешениях 4K и 1440p соответственно.

Как справедливо отмечает Wccftech, ключевым фактором в успехе новых видеокарт станет их ценовая политика. Главным конкурентом для AMD Radeon RX 9070 XT выступает Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, рекомендованная розничная цена которой составляет 749 долларов, но рынке она стоит не менее 1000. Обзоры RTX 5070 Ti, поступившей в продажу 20 февраля, оцениваются неоднозначно, хотя, например, авторитетное издание PCMag склоняется к мнению, что достоинства этой карты перевешивают недостатки. Если AMD установит на RX 9070 XT привлекательную цену, близкую к рекомендованной RTX 5070 Ti, и обеспечит достаточное количество карт в розничной сети, нас может ожидать захватывающее противостояние на рынке видеокарт.

Согласно информации авторитетного ресурса VideoCardz, выпуск AMD RX 9070 XT и 9070 в продажу, вероятно, состоится 6 марта, хотя официальное подтверждение этой даты пока отсутствует. Ожидается, что AMD раскроет все карты 28 февраля во время своей презентации. Очевидно, что в текущей ситуации AMD испытывает сильное давление, стремясь как можно скорее вывести на рынок свои новые графические процессоры и вступить в активную конкурентную борьбу с компанией Nvidia.

#amd #rx 7900 gre #amd radeon rx 9070 xt #nvidia rtx 5070 ti
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
4
Учёные обнаружили, что некоторые предметы 3000-летнего клада изготовлены из метеоритного железа
+
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
4
Хоррор «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за первые выходные в американском прокате
3
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
38
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
В Gmail планируют отказаться от аутентификации по SMS сообщениям в пользу одноразовых QR-кодов
2
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
Флагман Vivo X200 Ultra получит обновление всех тыльных камер
2
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti Super в тестах PassMark
11
Представлен Tank 400 c бензиновым и дизельным двигателями
3
Зачем NVIDIA продаёт бракованные видеокарты, и почему геймеры продолжат покупать GeForce RTX 5090
12
The Elder Scrolls VI будет происходить в Хаммерфелле и Хай Роке с 12-13 крупными городами
+
Согласно новому отчету KISTEP, Китай опережает Южную Корею в полупроводниковых технологиях
+
Китайские магазины предлагают нестандартные решения для защиты новых видеокарт от плавления
10
На ремонт к Northwestrepair попала очередная RTX 3080, вышедшая из строя из-за медных пластин
1
Авиакомпнаия Airbus отказалась от проекта двухэтажных сидений в самолетах
2
Разработчики Knight's Path объяснили сходство с Kingdom Come: Deliverance 2 историческим контекстом
+
Rockstar переименовала устаревшую версию GTA V на ПК в Grand Theft Auto V Legacy
1
Xiaomi представила первый ноутбук с искусственным интеллектом
1

Популярные статьи

Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
24
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
9
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
15
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
25
Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
4
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
37
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
10
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
17
Краткий обзор онлайн-шутера Due Process
1

Сейчас обсуждают

Маэстро
17:19
какие у тебя ещё секреты есть, рассказывай не стесняйся?
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
Маэстро
17:18
а шо такое? тебе и методичка не помогает двух слов связать
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
VladTag
17:15
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
newceyre
17:08
Коль, ты таблетки забыл выпить
Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
Павел Кононов
17:02
устарело нужен новый гайд
Как полноценно настроить DUALSHOCK 4 в эмуляторе CEMU
Павел Кононов
17:01
он доступен только если вы используете ds4 как ds4, а не как геймпад xbox
Как полноценно настроить DUALSHOCK 4 в эмуляторе CEMU
OgoGoLog
16:50
А откуда? Из прибалтийских вымиратов?
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
OgoGoLog
16:42
"Или вы про свою?" Сразу стрелочку метнул, свин. У нас пакет правок всенародным голосованием добавлялся.У вас в 2010 просто без голосования даже в парламенте отменили все правки, которые 6 лет мусоли...
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
[I_Ran_Past]
16:40
Кого ты тут учить собрался, однорукий инвалид и наголову инвалид то же
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
zik3ak
16:39
Да когда уже... 1.5 инвалида на pci-5.0...
Флагманский Samsung SSD 9100 PRO будет поддерживать PCIe 5.0 и скорость до 14800 МБ/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем