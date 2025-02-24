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Toyota реализует проект города у подножия горы Фудзияма
Инвестиции в проект оцениваются в 10 миллиардов долларов.

Японский автомобильный гигант Toyota обладает внушительными финансовыми ресурсами, и чтобы продемонстрировать всему миру свою мощь приступил к реализации амбициозного проекта – строительству экспериментального поселения под названием "Woven City" (Сотканный или плетеный город). Руководство компании заявило, что этот уникальный город расположится в живописном месте у подножия горы Фудзияма, и станет площадкой для всестороннего тестирования технологий, которые определят облик городской жизни в будущем. В центре внимания – робототехника, искусственный интеллект и, что особенно важно, экологически чистый автономный транспорт.

Дайсуке Тойода, представитель семьи основателей компании и один из нынешних руководителей проекта, подчеркивает принципиальное отличие "Плетеного города" от концепции "умного города" в ее классическом понимании. По его словам, Toyota не стремится к созданию очередного высокотехнологичного мегаполиса. Их цель гораздо более прагматична и сфокусирована: создать полноценный испытательный стенд для отработки различных аспектов мобильности нового поколения. "Мы, прежде всего, автопроизводитель, а не девелоперская компания", – заявил Тойода в ходе ознакомительной экскурсии для прессы, приуроченной к завершению первого этапа строительства.

Примечательно, что агентство Associated Press стало первым иностранным медиа, получившим эксклюзивный доступ на территорию "Плетеного города", в который Toyota планирует инвестировать колоссальные 10 миллиардов долларов.

Первый этап амбициозного проекта охватывает территорию в 47 000 квадратных метров, что сопоставимо с площадью пяти стандартных футбольных полей. В перспективе, когда строительство будет полностью завершено, "Плетеный город" раскинется на 294 000 квадратных метров, что уже можно сравнить с небольшим городским районом.

Место для инновационного полигона выбрано не случайно – он возводится на месте бывших производственных мощностей Toyota, что символично подчеркивает трансформацию компании и ее стремление к новым горизонтам. По замыслу создателей, "Плетеный город" должен стать точкой притяжения для исследователей, инженеров и стартапов, работающих в сфере передовых технологий, создавая синергию и стимулируя обмен идеями.

Стоит отметить, что история знает немало громких, но так и не реализованных проектов "городов будущего". Среди наиболее известных примеров – амбициозная, но свернутая инициатива Alphabet (материнской компании Google) в Торонто, величественный, но пока далекий от завершения "Neom" в Саудовской Аравии, заглохший проект в окрестностях Сан-Франциско, и Масдар-Сити в Абу-Даби, который, несмотря на частичную реализацию, так и не стал полноценным городом. На фоне этих неудач, проект Toyota выглядит особенно интересно, подкрепленный ресурсами и репутацией одного из крупнейших автопроизводителей мира.

Фотография, предоставленная Toyota: Центральная площадь жилого квартала "Плетеного города" в Сусоно, префектура Сидзуока, февраль 2025 года. 

Строительные работы в "Плетеном городе" стартовали в 2021 году. Одной из ключевых особенностей инфраструктуры является разветвленная сеть подземных тоннелей, связывающая все здания. Предполагается, что по этим "скрытым артериям" будут курсировать автономные транспортные модули, обеспечивая логистику города – от сбора и утилизации отходов до доставки товаров и грузов.

На данный момент "Плетеный город" еще не заселен. Первыми жителями станут около сотни человек – сотрудники Toyota и компаний-партнеров, получившие неофициальное название "ткачи", что отсылает к историческим корням компании. Среди первых партнеров – производитель лапши быстрого приготовления Nissin и компания Daikin, специализирующаяся на климатической технике. В качестве примера повседневной жизни будущего, компания UCC, известный производитель кофе, организовала мобильную кофейню на базе автономного автобуса, расположив ее на центральной площади, окруженной пока еще пустующими жилыми домами.

Название "Woven City" (Плетеный город) – не случайная метафора. Оно является прямой отсылкой к началу истории Toyota, которая изначально была известна как производитель автоматических ткацких станков. Сакичи Тойода, прапрадед Дайсуке Тойоды, изобрел свой первый автоматический станок, стремясь облегчить тяжелый труд своей матери, работавшей на ручном ткацком производстве.

Примечательно, что в презентации "Плетеного города" практически не упоминалась тема электромобилей – направления, в котором Toyota, по мнению экспертов, несколько отстает от конкурентов. В то время как Tesla и BYD прочно закрепились на рынке электрокаров, Toyota делает ставку на водородные технологии, которые и рассматриваются как приоритетный источник энергии для "Плетеного города".

Представители Toyota открыто признают, что не рассчитывают на быструю коммерческую отдачу от проекта "Плетеный город", по крайней мере, в ближайшие годы.

Кейсуке Кониши, аналитик из Quick Corporate Valuation Research Center, полагает, что долгосрочная цель Toyota заключается в разработке и тестировании передовых технологий роботизированного транспорта, способных составить конкуренцию Waymo от Google. И, по мнению аналитика, Toyota готова инвестировать значительные средства, вплоть до строительства целого города, ради достижения этой стратегической цели. "Toyota обладает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы позволить себе такие масштабные эксперименты", – резюмирует Кониши.

#япония #toyota #город будущего #woven city #плетеный город #фудзияма
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