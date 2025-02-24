Например, EZDIY-Fab и CableMod разработали 180-градусные адаптеры 12VHPWR, оснащенные радиаторами.

Покупая видеокарту за 1000 долларов и больше, геймеры не должны волноваться о том, что кабели питания могут со временем расплавиться и потенциально вывести из строя весь компьютер. Однако, к сожалению, именно это и происходит. Многочисленные сообщения о возгораниях, связанных с видеокартами серии RTX 50, заставили производителей кабелей искать нестандартные выходы из ситуации. В ход пошли самые разные решения: от радиаторов для отвода тепла до динамических дисплеев, в режиме реального времени предупреждающих о критическом нагреве.

Последние поколения видеокарт отличаются резко возросшим энергопотреблением. Флагман RTX 5090 от Nvidia на пике потребляет почти 600 ватт. В ряде случаев это приводило к оплавлению разъемов питания и повреждению как самих карт, так и блоков питания. И хотя определенная доля вины может лежать на пользователях, неаккуратно обращающихся с кабелями, Nvidia подверглась жесткой критике за попытку передать столь высокую мощность через единственный разъем. Эксперты и пользователи настойчиво рекомендуют компании в будущих разработках как минимум разделить нагрузку на два отдельных коннектора.

Несмотря на то, что использование сторонних кабелей по-прежнему не рекомендуется, именно альтернативные производители кабельной продукции первыми предложили инновационные методы борьбы с перегревом. Компании EZDIY-Fab и CableMod представили 180-градусные адаптеры питания 12VHPWR, оснащенные встроенными радиаторами. Такое решение особенно актуально, поскольку известно, что изгиб кабеля в месте подключения может быть одной из причин перегрева. Новая конструкция призвана создать дополнительное пространство вокруг разъема, улучшая циркуляцию воздуха и, как следствие, теплоотвод. Важно отметить, что данные адаптеры позиционируются как решение для видеокарт серий RTX 40 и 30, но не для более мощных RTX 50. Вероятно, это связано с тем, что RTX 50 имеют утопленный разъем питания, что затрудняет использование подобных адаптеров.

На китайской торговой площадке Taobao, как сообщает ресурс VideoCardz, появился еще один интересный вариант. Китайские инженеры разработали адаптер со встроенным дисплеем, который в режиме реального времени отображает температуру и уровень энергопотребления видеокарты и самого адаптера. Идея заключается в том, чтобы заблаговременно предупредить пользователя о начале перегрева разъема и помочь выявить аномалии, такие как внезапные скачки напряжения. Для дополнительного охлаждения в адаптере предусмотрен миниатюрный вентилятор, хотя, справедливости ради, его эффективность вряд ли будет высокой. В данном случае более действенным решением станет улучшение общей системы охлаждения компьютера.

К сожалению, и этот адаптер не предназначен для работы с видеокартами RTX 50-й серии. Производитель заявляет о совместимости с RTX 4090, 4080 и моделями классом ниже.

Подводя итог, следует отметить, что все эти инновации, безусловно, интересны. И, конечно, любопытно узнать, какие меры предпримет Nvidia для повышения безопасности новых видеокарт RTX 50. Однако, несмотря на все ухищрения сторонних производителей, использование неоригинальных кабелей, особенно приобретенных на сомнительных китайских площадках, по-прежнему несет в себе риски. Помните, что при использовании подобных адаптеров, в случае возникновения проблем с видеокартой, вы практически гарантированно лишитесь гарантийной поддержки.