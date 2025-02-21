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Fantoci
Космический аппарат Blue Ghost сфотографировал таинственную обратную сторону Луны перед посадкой
Лунный модуль компании Firefly Aerospace продолжает передавать на Землю потрясающие кадры по мере приближения к Луне.

Лунный посадочный аппарат "Синий призрак" (Blue Ghost), разработанный американской компанией Firefly Aerospace, приближается к конечной цели своей миссии. В процессе сближения с нашим естественным спутником космический аппарат передал на Землю серию потрясающих снимков, запечатлевших как нашу планету, так и лунный ландшафт. На этой неделе "Синий призрак" передал на Землю уникальные снимки обратной стороны Луны, той есть той части, которая постоянно остаётся недоступной для наблюдателей с Земли. Недавно полученные кадры естественного спутника Земли особенно ценны, поскольку позволяют взглянуть на малоизученную поверхность нашего спутника, покрытую множеством кратеров и древних следов космических столкновений.

Напомним, что Луна находится в приливном захвате с Землёй, из-за чего одна её сторона всегда обращена к нам. Это обстоятельство облегчило изучение видимой части Луны, которую астрономы исследовали на протяжении веков. Однако обратная сторона на протяжение многих веков считалась недоступной и скрывает от человечества что-то очень важное. Учёные в настоящее время знают, что она более изрыта кратерами, чем видимая часть, а также содержит одну из крупнейших ударных структур Солнечной системы — бассейн Южный полюс под названием Эйткен, диаметр которого достигает 2500 километров. Несмотря на это, многие участки этой стороны Луны остаются малоизученными. Для их изучения необходимы более чёткие снимки и анализ образцов, таких как те, что были собраны китайской миссией "Чанъэ-6". Именно поэтому новые кадры "Синего призрака" вызывают такой интерес у учёных и любителей космоса.

Во вторник утром аппарат изменил свою орбиту, перейдя с высокой эллиптической траектории на более низкую. В ходе этого манёвра он пролетел на высоте всего 120 километров над обратной стороной Луны, снимая всё на камеру. В коротком 50-секундном видео, опубликованном компанией Firefly Aerospace в социальной сети X (ранее Twitter), видна каменистая поверхность Луны, усеянная кратерами. Эти кадры позволяют рассмотреть ландшафт, который редко удаётся увидеть, и подчёркивают уникальность миссии.


Миссия "Синего призрака" началась 15 января, когда аппарат был запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома Кеннеди в США. С тех пор он успел сделать несколько впечатляющих снимков. Среди них — изображение видимой стороны Луны, напоминающее мечтательный пейзаж, кадры удаляющейся Земли, а также редкое "селфи", на котором запечатлены оба небесных тела. Эти фотографии стали возможны благодаря сложной траектории полёта. Аппарат провёл 25 дней на орбите Земли, после чего начал недельный переход к Луне. Сейчас "Синий призрак" находится на завершающем этапе своей миссии. Если всё пройдёт успешно, 2 марта он совершит посадку на вулканическую возвышенность, известную как гора Латрей (Mons Latreille). Этот объект представляет собой не гору в привычном понимании, а древнюю структуру, связанную с вулканической активностью на Луне.

Интересные факты: Обратная сторона Луны, несмотря на распространённое заблуждение, не является постоянно тёмной. Она освещается Солнцем, но остаётся невидимой с Земли из-за особенностей орбиты Луны. Впервые её детально исследовали советские аппараты, такие как "Луна-9" и "Луна-16", а позже — китайские миссии, включая "Чанъэ-6". Бассейн Южного полюса — Эйткен, о котором упомянуто в тексте, — это гигантский кратер, сравнимый по размерам с половиной территории России. Firefly Aerospace и SpaceX — американские частные компании, занимающиеся космическими технологиями. Их можно сравнить с российскими проектами, такими как разработки "Роскосмоса" или частной компании S7 Space.

#луна #земля #лунный модуль #firefly aerospace #blue ghost
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