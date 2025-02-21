На фоне этих событий особое значение приобретает предстоящий выпуск линейки AMD RX 9000, намеченный на 5 марта.

По всей видимости дефицит новых видеокарт Nvidia RTX 50 продолжится и после выхода новых моделей. В сети появились тревожные слухи, касающиеся массового производства графических процессоров Nvidia RTX 5070 (версии без Ti) и RTX 5060. Последние утечки информации указывают на то, что потребителям не стоит ожидать скорого окончания эры завышенных цен и ограниченной доступности новейших видеокарт 50-й серии. По неподтвержденным данным, дефицит RTX 5070 и RTX 5060 связан с проблема при производстве ключевых чипов, предназначенных для этих моделей. Это, в свою очередь, отодвигает сроки начала массового производства, и даже если запланированный на март старт продаж все-таки состоится, первоначальное количество карт на рынке будет крайне ограничено.

Согласно инсайдерской информации, опубликованной в издании CTEE, на которую ссылается пользователь Dan Nystedt в социальной сети X (ранее Twitter), чипы RTX 5060 и 5070 столкнулись с "проблемой понижения производительности", требующей интенсивной отладки. Ситуацию усугубило недавнее землетрясение на Тайване, которое серьезно нарушило процесс производства кремниевых пластин, являющихся основой для чипов, и без того напряженные цепочки поставок Nvidia оказались под еще большим давлением. Эксперты отрасли предполагают, что эти факторы могут сдвинуть сроки массового производства новых видеокарт еще примерно на месяц. В результате, покупателям, вероятно, придется столкнуться с дефицитом RTX 5070 как минимум до середины марта, а RTX 5060 – возможно, и до апреля.

Важно отметить, что Nvidia испытывает трудности с обеспечением достаточного количества новых видеокарт RTX 50 с самого момента их январского выпуска, начиная с флагманских моделей 5090 и 5080. Приобрести эти карты в настоящее время практически невозможно, что говорит о крайне ограниченных объемах поставок. Первые признаки указывают на то, что ситуация с доступностью RTX 5070 Ti также не внушает оптимизма. Более того, новые слухи намекают, что производственные сложности могут затронуть всю архитектуру Blackwell, на которой базируется новое поколение графических процессоров Nvidia.

Первоначально выпуск RTX 5070 ожидался в феврале, однако Nvidia по нераскрытым причинам перенесла его на начало марта. Новые утечки информации о производственных проблемах проливают свет на истинные причины этой задержки и намекают на возможность дальнейших сбоев в поставках, что, в свою очередь, может привести к сохранению завышенных цен и хроническому дефициту этих моделей на рынке.

Несмотря на то, что Nvidia официально еще не представила RTX 5060, многие геймеры ожидают появления именно этой модели, потому что видеокарта этого уровня традиционно пользуется наибольшей популярностью среди геймеров и энтузиастов на протяжении последних пяти поколений, благодаря оптимальному соотношению цены и производительности. Однако, на фоне текущих слухов, любые прогнозы относительно сроков анонса и, тем более, массовой доступности RTX 5060 по адекватной цене, становятся крайне неопределенными.

Все больше подтверждений находит теория о том, что выпуск RTX 50-й серии может оказаться самым неудачным за последние годы, потому что яркая презентация осталась позади, а реальное количество товара на рынке будет все время ограниченным. В сложившейся ситуации все внимание теперь будет приковано к компании AMD и ее предстоящему дебюту серии RX 9000, запланированному на 28 февраля с последующим стартом продаж 5 марта. Хотя от новых видеокарт AMD не ожидают революционного скачка в производительности, в текущих условиях рынка, даже если они смогут предложить уровень производительности, сопоставимый с картами Nvidia 5070-й модели, при условии адекватной цены и реальной доступности, это может стать настоящим триумфом для AMD и серьезным ударом по позициям Nvidia.