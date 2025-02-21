Как подчеркивает Nvidia, компания осознает сложности, с которыми столкнулись покупатели при попытке приобрести новые видеокарты.

Спустя несколько недель после неудачного старта продаж новейших графических ускорителей GeForce RTX 5090 и 5080, компания Nvidia возвращает специальную программу "Подтвержденный приоритетный доступ" (Verified Priority Access, VPA). Эта инициатива призвана помочь реальным геймерам приобрести желанные новинки, которые столкнулись с дефицитом RTX 5090 и 5080 на рынке. Несмотря на предупреждения Nvidia о возможных перебоях с поставками еще до начала продаж в конце января, многие розничные сети, включая даже крупные американские магазины электроники вроде Micro Center, оказались не готовы к такому спросу и быстро исчерпали запасы. В связи со сложившейся ситуацией Nvidia решила вновь прибегнуть к проверенному инструменту – программе VPA, которая, наряду с увеличением поставок ритейлерам, является эффективным способом направить видеокарты в руки конечных пользователей, минуя перекупщиков.

Программа приоритетного доступа, несмотря на некоторые ограничения, была тепло встречена игровым сообществом, ведь она дает реальный шанс приобрести карту по рекомендованной цене и избежать спекулянтов, наживающихся на дефиците. Nvidia уже успешно применяла VPA при выпуске топовой GeForce RTX 4090, и повторное использование этой схемы для новых флагманов серии RTX 50 выглядит вполне логичным шагом.

О запуске программы было объявлено в неформальной манере, через обычное сообщение на официальном форуме Nvidia. Такой подход, характерный для общения компании со своим сообществом, позволяет донести информацию до потребителей в более доступной и доверительной форме, в отличие от стандартных пресс-релизов.

"Мы прекрасно понимаем, насколько сложно сейчас приобрести видеокарту GeForce RTX 50-й серии", – говорится в обращении команды Nvidia. "Именно поэтому мы запускаем программу «Подтвержденный приоритетный доступ» для GeForce RTX 50-й серии. В рамках этой программы ограниченное количество верифицированных геймеров и создателей контента из США получат персональную возможность приобрести одну видеокарту GeForce RTX 5090 или RTX 5080 в фирменном онлайн-магазине Nvidia в так называемом исполнении Founders Edition". Стоит отметить, что Founders Edition – это эталонные версии видеокарт, выпускаемые непосредственно компанией Nvidia, без модификаций от сторонних производителей.

Для участия в программе необходимо заполнить простую онлайн-форму, указав предпочтительную модель – RTX 5090, RTX 5080 или обе. Однако, стоит учитывать ряд условий: в случае отбора участник сможет приобрести только одну видеокарту, а аккаунт Nvidia должен быть зарегистрирован не позднее 30 января. Также, программа распространяется исключительно на карты Founders Edition. Поклонникам кастомных версий от ASUS, MSI и других производителей придется дожидаться пополнения запасов в обычных магазинах.

Параллельно с запуском специальной программы, на рынок вышла GeForce RTX 5070 Ti. Пока что найти ее в наличии в крупных интернет-магазинах – задача непростая, и информация о доступности в розничных магазинах электроники также пока ограничена. На данный момент программа VPA на RTX 5070 Ti не распространяется, но, учитывая ситуацию с RTX 5090 и 5080, вполне вероятно, что Nvidia применит аналогичный подход и для этой модели, чтобы помочь геймерам приобрести и ее.