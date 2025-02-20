На данный момент выдвинуто несколько гипотез, способных объяснить природу этих вспышек.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб", вращающийся вокруг Солнца на расстоянии 150 миллионов километров, недавно подарил ученым новые подсказки о поведении сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, скрытой в центре нашей галактики. Этот мощный астрономический инструмент, известный своими снимками далеких звездных систем и глубоким проникновением в тайны космоса, зафиксировал необычное явление — непрерывные вспышки света, исходящие из области вокруг черной дыры. Последующие наблюдения, проведенные с использованием камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), выявили активность, которая не стихает ни на мгновение, что делает Стрелец A* уникальным даже среди других объектов подобного рода.

Следует отметить, что астрономы давно изучают эту черную дыру, расположенную в 26 тысячах световых лет от нас, но столь подробные данные удалось получить впервые. В течение нескольких сеансов, каждый из которых длился почти десять часов, телескоп "Джеймс Уэбб" записывал яркие всплески света, возникающие на границе аккреционного диска — гигантского кольца из газа и пыли, которое гравитация черной дыры затягивает к себе. Многочисленные наблюдения, растянувшиеся с 2023 по 2024 год, показали, что вспышки отличаются по интенсивности и длительности, но их непрерывность остается неизменной. Ученые отмечают, что такая активность выделяет Стрелец A* на фоне других сверхмассивных черных дыр, которые обычно демонстрируют периоды затишья.

Что же вызывает это световое шоу? Исследователи предполагают, что виной всему — сжатие плазмы вблизи черной дыры. Аккреционный диск, вращаясь с огромной скоростью, создает условия, при которых материя нагревается до миллионов градусов, испуская излучение. Иногда турбулентные процессы внутри диска приводят к резким всплескам энергии, которые мы видим как вспышки света. Фархад Юсеф-Заде, астрофизик из Северо-Западного университета и глава исследования, сравнивает этот процесс с солнечными вспышками: на Солнце магнитные поля сжимаются и разрываются, выбрасывая энергию, а вблизи черной дыры подобные явления происходят в куда более экстремальной форме.





Однако некоторые особенно яркие вспышки могут иметь другую природу. Специалисты выдвигают гипотезу о событиях магнитного пересоединения — явления, при котором магнитные линии в аккреционном диске резко меняют свою конфигурацию. Столкновение противоположно направленных магнитных полей высвобождает колоссальную энергию, ускоряя частицы до околосветовых скоростей и вызывая мощные световые импульсы. Эта теория пока требует подтверждения, но уже сейчас она объясняет необычную интенсивность некоторых наблюдаемых вспышек.

Результаты исследования, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal Letters, основаны на данных, собранных за 48 часов непрерывных наблюдений. Два модуля камеры NIRCam позволили ученым одновременно анализировать вспышки в разных диапазонах длин волн, что сделало картину более полной. Впервые астрономы смогли так детально проследить за поведением черной дыры в реальном времени, и каждое новое наблюдение приносило неожиданные открытия. «Стрелец A* не похож на другие черные дыры, — отметил Юсеф-Заде в беседе с НАСА. — Она будто живая, постоянно меняется и не дает нам заскучать».

Чтобы разгадать загадку этих вспышек, ученые планируют еще более амбициозные наблюдения. Они намерены следить за черной дырой в течение суток без остановки, надеясь уловить скрытые закономерности в ее активности. Понимание этих процессов может не только раскрыть тайны Стрельца A*, но и пролить свет на природу сверхмассивных черных дыр в целом. Чем питается наша черная дыра? Как она взаимодействует с окружающей средой? Ответы на эти вопросы приблизят нас к пониманию того, как формировалась и эволюционировала наша галактика.

Таким образом, космический телескоп имени Джеймса Уэбба продолжает удивлять научное сообщество, доказывая, что даже хорошо изученные уголки космоса способны хранить неожиданные сюрпризы. Наблюдения за сердцем Млечного Пути обещают стать еще одним шагом в расшифровке законов Вселенной, где световые вспышки — это лишь видимая часть грандиозных процессов, скрытых в тени черной дыры.