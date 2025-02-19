Британец Джон Макфол, потерявший правую ногу в 19 лет после аварии на мотоцикле, доказал, что физические ограничения не являются преградой для космических амбиций.

Европейское космическое агентство (ЕКА) заслуживает похвалы за свой прогрессивный подход к расширению кадрового резерва для будущих космических экспедиций. Впервые в истории космонавтики агентство официально допустило к длительным миссиям на Международную космическую станцию (МКС) человека с физическими ограничениями. Джон МакФолл, перенесший ампутацию правой ноги, успешно преодолел все необходимые медицинские и технические испытания, и теперь он находится в числе кандидатов на полет, наряду с одиннадцатью другими резервными астронавтами ЕКА.

Процесс отбора МакФолла в команду астронавтов ЕКА 2022 года стал частью новаторского эксперимента, призванного оценить, насколько астронавты с инвалидностью могут безопасно и эффективно выполнять задачи в условиях космического пространства. Джон МакФолл, лишившийся ноги в результате мотоциклетной аварии в возрасте 19 лет, не только сумел восстановиться, но и достиг вершин в паралимпийском спорте. Присоединившись к программе ЕКА, он стал первым в мире «параастронавтом» – термин, подчеркивающий его особый статус и открывающий новые горизонты для людей с ограниченными возможностями в космической сфере.

На протяжении нескольких лет МакФолл участвовал в серии интенсивных исследований и испытаний, направленных на изучение адаптации его организма к экстремальным условиям космического полета. Параллельно специалисты ЕКА анализировали, потребуется ли модернизация инфраструктуры МКС, включая модули и транспортные корабли, для обеспечения комфорта и безопасности астронавта с особыми потребностями, не ущемляя при этом интересы остального экипажа. Успешное завершение медицинской части подготовки официально подтвердило готовность МакФолла к долгосрочным миссиям на МКС, что было засвидетельствовано международной медицинской комиссией.

Джон МакФолл в кругу других участников резервного набора астронавтов ЕКА 2022 года.

Даниэль Нойеншвандер, директор ЕКА по пилотируемым и роботизированным программам, отметил в интервью SpaceNews: «Не стоит преуменьшать значение аспектов безопасности при работе на борту Международной космической станции. Признаюсь, я ожидал возникновения серьезных сложностей на определенных этапах, но я искренне рад, что мы смогли преодолеть все препятствия и двигаемся вперед».

В рамках подготовки к полету МакФолл успешно освоил более 80 различных дисциплин, необходимых для астронавтов, включая управление системами МКС и космическими кораблями, обеспечение жизнедеятельности экипажа и оказание медицинской помощи. Несмотря на готовность к участию в будущих миссиях в качестве резервного члена экипажа, конкретные полетные планы для МакФолла пока не определены. Учитывая предстоящее завершение эксплуатации МКС в 2030 году, существует вероятность, что лишь пятеро штатных астронавтов из набора ЕКА 2022 года смогут побывать на орбитальной станции.

Тем не менее, ранее обсуждалась возможность участия МакФолла в коммерческих космических миссиях, в частности, в проектах американской компании Axiom Space, специализирующейся на развитии частной космической инфраструктуры. По словам МакФолла, переговоры между Axiom Space и Космическим агентством Великобритании продолжаются, однако на данный момент никаких окончательных решений не принято.

Axiom Space уже имеет опыт сотрудничества с резервными астронавтами Европейского космического агентства в рамках предыдущих миссий. Так, в 2024 году Маркус Вандт, резервный астронавт ЕКА, совершил полет на МКС на корабле Axiom Space Ax-3 в составе частной экспедиции. На весну 2025 года запланирована миссия Ax-4, в которой примет участие польский резервный астронавт ЕКА Славош Узнаньский-Вишневский, также направляющийся на МКС.