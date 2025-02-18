По статистике, каждая третья вещь, заказанная онлайн, возвращается обратно. Причины могут быть разными: от неправильно подобранного размера до несоответствия ожиданиям.

Крупнейшие онлайн-магазины модной одежды активно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ), стремясь обуздать волну возвратов одежды, которая подтачивает их доходы. В ход идут самые разные решения: от виртуальных примерочных на основе селфи до роботизированных систем складского учета.

По данным нового исследования, проведенного консалтинговой фирмой McKinsey совместно с порталом Business of Fashion в конце 2024 года, каждый третий предмет одежды, купленный в интернете, отправляется обратно продавцу. Причин несколько, но главная – так называемый "эффект примерочной", когда покупатели заказывают сразу несколько размеров или моделей, чтобы выбрать подходящее, а остальное вернуть.

Эта практика серьезно бьет по прибыли онлайн-магазинов. По оценкам McKinsey, каждая возвращенная вещь обходится ритейлеру в сумму от 21 до 46 долларов. Сюда входят расходы на транспортировку, обработку возврата, приведение товара в надлежащий вид для повторной продажи, а иногда и утилизацию.

"Свыше 70% возвратов связано именно с ошибками в определении размера", – констатирует Зои Туран, основательница компании Fringuant. Ее фирма разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта, который призван решить эту проблему. Стоимость годовой подписки на этот сервис для онлайн-магазинов варьируется от 5 тысяч до 100 тысяч евро (или от 5 250 до 105 000 долларов США).

Как это работает? Покупателю достаточно указать свой рост, вес и сделать селфи на смартфон. Французский стартап Fringuant обещает на основе этих данных с высокой точностью подобрать оптимальный размер. "Селфи позволяет нам определить возраст и пол клиента, – объясняет Туран, – чтобы уточнить "цифровой портрет" фигуры, который загружается в нашу нейросеть". Передовая версия нейросети была обучена на тысячах фотографий в течение одного года.

За считанные секунды алгоритм сопоставляет полученные данные с размерной сеткой конкретного бренда и выдает покупателю рекомендации. Например, подскажет, как будет сидеть джемпер в плечах или возникнут ли проблемы с брюками в области бедер. По словам Туран, среди клиентов Fringuant уже около 20 компаний, включая известный бренд женской одежды Maje, который, как утверждается, смог добиться значительного снижения процента возвратов.

Немецкий онлайн-гигант Zalando также оценил потенциал искусственного интеллекта в борьбе с возвратами и в 2020 году приобрел швейцарский стартап Fision, одного из лидеров в области разработки решений для точного определения размеров.

С июля 2023 года Zalando использует собственный ИИ-инструмент, который помогает покупателям точнее подбирать одежду. Клиентам предлагается сделать два фото в облегающей одежде с помощью смартфона, чтобы избежать ошибок с размером, сообщили представители Zalando информационному агентству AFP.

Однако проблема возвратов связана не только с размерами. Онлайн-ритейлеры также несут убытки из-за ошибок при комплектации заказов и проблем со складским учетом. Здесь на помощь тоже приходит искусственный интеллект.

В логистической компании ID Logistics, работающей в 18 странах, тележки комплектовщиков заказов оснащены "умными" камерами. Камера сканирует товар, взятый с полки, и автоматически сверяет цвет и размер с данными заказа. Если сотрудник ошибся и взял не тот товар, система немедленно подаст сигнал.

По словам Людовика Ламо, директора по развитию и инновациям ID Logistics, внедрение таких камер позволило "сократить количество ошибочных посылок на 90%".

На складах ID Logistics также используются автономные роботы, оснащенные ИИ. Эти роботы самостоятельно перемещаются по территории склада и сканируют паллеты с товарами, автоматически обновляя данные о складских запасах в режиме реального времени. За ночь один такой робот способен обработать от 6 000 до 30 000 паллет.

"Точный учет остатков на складе позволяет избежать ошибок при комплектации заказов, а значит, и сократить количество возвратов", – резюмирует Ламо.