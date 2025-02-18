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Fantoci
Илон Маск представил новую версию искусственного интеллекта, которая способна "мыслить как человек"
"Grok создан, чтобы постичь Вселенную", – заявил Илон Маск.

Компания xAI, детище амбициозного Илона Маска, представила миру Grok 3 – новейшую версию своего чат-бота с искусственным интеллектом. Эпатажный миллиардер заявил, что она претендует на лидерство в стремительно развивающейся и жестко конкурентной индустрии, где уже доминируют такие гиганты, как ChatGPT от OpenAI и китайский DeepSeek. Илон Маск позиционирует Grok 3 как самый умный инструмент в мире, обладающий десятикратно увеличенной вычислительной мощностью по сравнению с предыдущей версией, выпущенной в августе прошлого года.

Следует отметить, что релиз Grok 3 произошел в период, когда фигура Маска приобретает все больший политический вес в США. Используя влияние, полученное благодаря поддержке президента Дональда Трампа, он активно участвует в реформировании федеральных ведомств. Этот процесс, направленный на радикальное сокращение государственных расходов, вызывает обеспокоенность у всего западного мира из-за потенциального конфликта интересов. Дело в том, что многие из реформируемых ведомств осуществляют контроль и регулирование над различными направлениями обширной бизнес-империи самого Маска.

"Grok создан, чтобы постичь Вселенную", – заявил Маск, открывая презентацию Grok 3, подчеркивая глобальные амбиции проекта. "Наше стремление к познанию природы Вселенной – это и есть движущая сила, которая делает наш ИИ максимально ориентированным на поиск истины, даже если эта истина порой противоречит общепринятой точке зрения или политической корректности".

Илон Маск как всегда не скупится на эпитеты, называя Grok 3 "пугающе умным" и акцентируя внимание на десятикратном увеличении вычислительных ресурсов по сравнению с предыдущей версией, выпущенной летом прошлого года. Разработчики xAI сделали ставку на обучение нейросети на синтетических данных и внедрили механизмы самокоррекции, призванные минимизировать так называемые "галлюцинации" – распространенную проблему ИИ-чатботов, когда они выдают недостоверную информацию за реальность.

"Grok 3 демонстрирует впечатляющие аналитические способности. На проведенных нами тестах он превзошел все известные публично доступные модели, что является весьма обнадеживающим знаком", – отметил Маск в своем видеообращении к Всемирному правительственному саммиту в Дубае.

Первыми оценить возможности Grok 3 смогут подписчики премиального тарифа Premium+ в социальной сети X (ранее известной как Twitter, приобретенной Маском в 2022 году). В дальнейшем доступ к чат-боту будет расширяться для более широкой аудитории пользователей.

В рейтинге Chatbot Arena новая версия Grok 3 превосходит все существующие чат-боты.

Новый продукт Маска выходит на рынок, уже переполненный предложениями от различных компаний и стран, стремящихся занять свою нишу в быстрорастущей индустрии искусственного интеллекта. Особую остроту конкуренции придает активность китайских разработчиков. Так, стартап DeepSeek недавно произвел фурор в технологическом мире, выпустив высококачественный и при этом экономичный чат-бот R1, бросив прямой вызов амбициям США в сфере ИИ.

В этой напряженной борьбе Grok 3 предстоит соперничать и с ChatGPT от OpenAI, что подразумевает собой противостояние между Маском и Сэмом Альтманом, его бывшим партнером и нынешним конкурентом. История их взаимоотношений уходит корнями в 2015 год, когда Маск и Альтман вошли в число основателей OpenAI, созданной как альтернатива доминированию Google в сфере искусственного интеллекта. Именно Маск стал одним из первых инвесторов проекта, вложив в него 45 миллионов долларов на старте.

Однако пути Маска и OpenAI разошлись в 2018 году. А в 2022 году, после оглушительного успеха ChatGPT, Альтман вышел на первый план, а Маск оказался в тени. С тех пор их отношения испортились до предела, доходя до открытых конфликтов и даже судебных разбирательств. Недавний отказ совета директоров OpenAI от предложения Маска выкупить компанию за 100 миллиардов долларов лишь подтверждает глубину их разногласий.

Важно отметить, что Дональд Трамп, вернувшийся в большую политику, демонстрирует особое внимание к технологическому сектору. На его инаугурации присутствовали ведущие фигуры из мира IT, а Белый дом регулярно анонсирует масштабные инициативы в области развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

В этой новой расстановке сил Илон Маск играет роль ключевого советника Трампа. Он возглавил новое Управление по повышению эффективности правительства (DOGE), запустив масштабную реформу американской бюрократии. Однако критики бьют тревогу, указывая на явный конфликт интересов: Маск, консультирующий президента по вопросам регулирования искусственного интеллекта, одновременно является бенефициаром и крупным игроком на этом рынке.

По данным Bloomberg, компания xAI в настоящее время ведет переговоры с инвесторами о привлечении около 10 миллиардов долларов инвестиций. В случае успеха, оценка компании может достичь 75 миллиардов долларов.

Интересный факт: Илон Маск, успешно руководящий также компаниями SpaceX и Tesla, основал xAI в июле 2023 года, незадолго до того, как подписал открытое письмо с призывом приостановить разработку наиболее мощных моделей искусственного интеллекта. Этот факт добавляет еще один интересный штрих к портрету противоречивой и многогранной фигуры Маска в современном технологическом ландшафте.

#искусственный интеллект #илон маск #чат-бот #xai #grok 3 #чат-бот grok
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