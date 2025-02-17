Немецкие эксперты уверены, что потенциал геотермальной энергетики огромен.

В энергетическом секторе Германии происходят большие изменения. На прошедших выходных стало известно, в небольшом немецком городе Геретсрид, расположенном к югу от Мюнхена, разворачивается масштабный эксперимент по внедрению передовой геотермальной технологии. Здесь, на том самом месте, где 15 лет назад попытка использовать традиционные геотермальные технологии провалилась, канадская компания Eavor запускает пилотный проект, способный изменить представление о возможностях геотермальной энергетики.

История Геретсрида – это история несбывшихся надежд и нового витка технологического развития. Местные жители давно мечтали о переходе на экологически чистое отопление и электроснабжение, отказавшись от ископаемого топлива. Однако первая попытка освоить геотермальные ресурсы не увенчалась успехом: бурение не выявило достаточных запасов горячей воды на приемлемой глубине. Городу пришлось остаться с природным газом.

"Мы были разочарованы, ведь возлагали большие надежды на геотермальную энергию", – делится воспоминаниями Михаэль Мюллер, много лет возглавляющий городскую администрацию.

Теперь, благодаря передовым технологиям, Eavor стремится реализовать то, что не удалось предшественникам. Компания использует методы, заимствованные из нефтегазовой отрасли, позволяющие бурить скважины на значительно большую глубину и извлекать тепло из сухих раскаленных пород. Это принципиально новый подход, не требующий наличия подземных водоемов.

Важно отметить, что проект Eavor в Геретсриде – не просто локальный эксперимент. Он призван продемонстрировать масштабируемость и универсальность новой технологии. По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), глубокое геотермальное бурение открывает доступ к практически неисчерпаемым запасам энергии, доступным почти в любой точке планеты. Фатих Бироль, глава МЭА, уверен, что геотермальная энергетика способна в ближайшем будущем сыграть ключевую роль в мировой энергетике.

Строительство геотермальной электростанции в Геретсриде, Германия.

Примечательно, что компания Eavor выбрала Геретсрид в качестве площадки для своего пилотного проекта именно потому, что предыдущая попытка внедрения традиционной геотермальной технологии здесь провалилась. Как поясняет генеральный директор Eavor Джон Редферн, неудача предшественников в Геретсриде открывает путь к гораздо более убедительному и значимому успеху. Обычная, не выдающаяся геология этого региона является, по сути, преимуществом. В компании считают, что демонстрация новой технологии в Исландии, стране, буквально "купающейся" в геотермальных ресурсах, не произвела бы должного впечатления. В то время как успех в Геретсриде, напротив, станет красноречивым доказательством универсальности и широкой применимости разработки Eavor.

Германия активно реализует стратегию перехода на возобновляемые источники энергии, и проект в Геретсриде идеально вписывается в эту стратегию. Особую актуальность геотермальная энергетика приобрела после 2022 года, когда возникли сложности с поставками российского газа. Отопление – один из главных источников выбросов CO2 в Германии, поэтому переход на альтернативные источники тепла является приоритетной задачей.

Суть технологии Eavor, получившей название "Eavor-Loop" ("петля Eavor"), заключается в создании замкнутой системы циркуляции воды на большой глубине. Компания бурит две скважины глубиной около 4 километров, а затем прокладывает масштабную сеть из примерно 12 горизонтальных ответвлений, увеличивая площадь контакта с горячими породами. В отличие от распространенного в США и других странах метода гидроразрыва пласта (ГРП), Eavor не использует искусственное создание трещин. Вода, закачиваемая в одну скважину, нагревается, проходя через раскаленные породы, и естественным образом поднимается на поверхность через другую скважину.

Полученное тепло используется как для прямого отопления (по предварительным оценкам, его хватит на 36 000 домохозяйств), так и для выработки электроэнергии. Горячая вода направляется в специальную установку, где превращается в пар, вращающий турбину генератора. Этот процесс полностью исключает выбросы парниковых газов.

Следует отметить, что эксперимент в Геретсриде – первый коммерческий проект Eavor, но компания уже имеет планы по расширению деятельности. Заключен контракт на поставку тепла в Ганновер, крупный город на севере Германии, который также стремится отказаться от угля. Кроме того, Eavor лицензирует свою технологию другим компаниям и коммунальным службам, заинтересованным в сокращении выбросов и обеспечении энергетической безопасности. Одним из крупных инвесторов Eavor является японская энергетическая компания Chubu Electric Power Company, что отражает растущий интерес к геотермальной энергетике во всем мире. Япония, с её большим количеством потенциальных, но малоразведанных геотермальных мест, особенно в ней заинтересована.

Бургомистр Мюллер подчеркивает, что переход на новые источники энергии – это не только забота об экологии, но и вопрос долгосрочной энергетической безопасности: "Мы стремимся обеспечить себе стабильное будущее, и начинать нужно уже сегодня".