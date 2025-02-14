В настоящее время компания не только разрабатывает концепции подобных роботов, но и создает их прототипы.

В последнее время появляется все больше свидетельств того, что корпорация Apple всерьез рассматривает возможность выхода на рынок робототехники. Аналитические данные указывают на то, что компания ведет активные исследования в области создания как гуманоидных, так и негуманоидных роботов. Ранее слухи указывали на разработку негуманоидных моделей, но последние сведения от поставщиков комплектующих свидетельствуют о том, что Apple также проявляет интерес к антропоморфным машинам. В отличие от классических человекоподобных роботов, антропоморфные версии могут сочетать в себе человеческие пропорции с более оригинальным и фантазийным дизайном. По прогнозам, первая модель такого робота от Apple может быть представлена уже к 2028 году.

Еще в прошлом году источники, близкие к Apple, сообщили изданию Bloomberg о планах компании по разработке домашних роботов, которые появились после сворачивания проекта электромобиля "Apple Car". Разработкой руководили опытные инженеры Мэтт Костелло и Брайан Линч, известные своим вкладом в создание аппаратного обеспечения Apple. Сообщалось, что они изучали варианты мобильного робота и настольной модели, способной перемещать экран по желанию пользователя. В то время такие устройства рассматривались как потенциально новое направление для Apple, способное стать "следующим большим хитом" после неоднозначного приема гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.

До недавнего времени детали проекта оставались в секрете. Однако в прошлом месяце в научной публикации, подготовленной инженерами Apple, был представлен концепт робота в виде лампы, напоминающего персонажей анимационной студии Pixar (известной по мультфильмам "История игрушек", "В поисках Немо" и другим). Иллюстрации к статье демонстрировали, как робот-лампа смотрит на объекты, кивает, устанавливает "контакт" с пользователем, и даже имитирует виляние собачьим хвостом, выражая таким образом эмоции. Стоит отметить, что целью исследования было не создание именно лампообразного робота под брендом Apple, а изучение принципов взаимодействия с пользователем неантропоморфных роботов – то есть устройств, совсем не похожих на человека, но при этом способных вызвать положительный отклик.

Иллюстрации концепта робота в форме лампы, демонстрирующие различные способы взаимодействия.Источник: Hu et al/arXiv 2501.12493

Теперь же, по всей видимости, Apple перешла от концептуальных разработок к сборке реальных прототипов. Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщил в социальной сети X, что Apple "изучает оба типа роботов – гуманоидных и негуманоидных – для интеграции в свою будущую экосистему умного дома". Он также отметил, что оба проекта находятся на начальной стадии концептуального подтверждения.

По словам Куо, пока технологическая индустрия обсуждает преимущества различных форм роботов, Apple больше фокусируется на восприятии робота пользователем, чем на его внешнем виде. Аналитик подчеркивает, что ключевыми технологиями в данном случае являются сенсорика и программное обеспечение, позволяющие роботу эффективно взаимодействовать с окружающим миром и людьми.

Мин-Чи Куо предполагает, что такой подход склоняет Apple к разработке скорее антропоморфных, чем полностью человекоподобных роботов, таких как Tesla Optimus или Figure 01 от стартапа Figure AI. Впрочем, как показывает их собственная исследовательская работа, инженеры Apple могут выбрать и совершенно иную форму, которая не имеет ничего общего с человеческим обликом.

"Сроки перехода от стадии концептуального подтверждения к полноценному запуску проекта могут варьироваться", – отметил Куо. "Учитывая текущий прогресс и стандартные циклы разработки, серийное производство роботов Apple, вероятно, начнется не ранее 2028 года, а возможно и позже".

Важно отметить, что Apple не единственный технологический гигант, осваивающий рынок домашних роботов. В прошлом месяце компания Google запатентовала робота на гусеничном ходу, предназначенного для следования за пользователями по дому, помощи в поиске потерянных вещей и присмотра за детьми. Компания Samsung также планирует в этом году вывести на рынок своего очаровательного робота Ballie в форме шара.