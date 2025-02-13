Учеными зафиксирована самая высокая скорость среди известных звездных систем в космическом пространстве.

Астрономы НАСА стали свидетелями поистине захватывающего зрелища. Они обнаружили уникальную звездную систему, которая мчится сквозь космическое пространство с рекордно высокой скоростью. Хотя точная скорость этого космического объекта еще уточняется, предварительные оценки поражают воображение: предполагается, что она достигает колоссальных 2 миллионов километров в час, что эквивалентно 540 километрам в секунду.

Эта необычная система состоит из тусклой звезды, чья масса относительно невелика по сравнению с нашим Солнцем, и вращающейся вокруг нее экзопланеты – единственного компаньона. Как сообщают в НАСА, астрономы пристально следят за этой динамичной парой на протяжении нескольких лет, используя мощнейший телескоп обсерватории имени Кека, которая расположена на Гавайских островах.

"По нашим предположениям, эта экзопланета относится к классу так называемых "супер-Нептунов" и вращается вокруг звезды малой массы на расстоянии, сравнимом с орбитами Венеры и Земли в нашей собственной Солнечной системе", – поясняет Шон Терри, астроном и ведущий автор научной статьи, посвященной этому открытию. Он добавляет: "Если наши догадки подтвердятся, то это будет первый случай обнаружения планеты, вращающейся вокруг так называемой гиперскоростной звезды – звезды, развивающей аномально высокую скорость".

Художественная иллюстрация супер-Нептуна и тусклой звезды, мчащихся сквозь космическое пространство. Источник: НАСА/JPL-Caltech

Примечательно, что, хотя феноменальная скорость этой звездной пары стала неожиданным открытием для ученых, сама система была обнаружена давно. Впервые ее зафиксировали еще в 2011 году, при анализе архивных данных, полученных с помощью метода гравитационного микролинзирования обсерваторией Маунт-Джон Кентерберийского университета в Новой Зеландии. Тогда, в ходе одного из событий микролинзирования – явления, которое можно представить как миниатюрную версию гравитационной линзы, – была выявлена звезда, чья масса составляет всего около 20% от массы Солнца, а также массивная планета, превосходящая Землю по массе в 29 раз. На момент обнаружения эта пара находилась на расстоянии 24 000 световых лет от нас, в пределах галактического "балджа" Млечного Пути – плотного скопления звезд в самом сердце нашей галактики.

Благодаря тому, что астрономам известно положение системы десятилетней давности, в 2021 году они смогли приступить к вычислению ее скорости. Изучив движение системы в двух измерениях, ученые получили поразительное значение – 2 миллиона километров в час. Однако, как поясняют специалисты НАСА, если система движется не только в плоскости, но и приближается к Земле или удаляется от нее, то ее реальная скорость может быть еще выше. Вполне возможно, что она даже превышает скорость убегания из Млечного Пути, которая составляет около 600 километров в секунду, или чуть более 2,1 миллиона километров в час.

Чтобы окончательно разрешить эту загадку, ученые планируют провести повторные наблюдения за звездой и ее планетой примерно через год. Если к тому времени они окажутся в точке, предсказанной на основе текущих расчетов траектории, это станет окончательным подтверждением того, что именно эта пара была источником сигнала, зафиксированного в 2011 году. Кроме того, новые данные позволят астрономам с высокой точностью определить трехмерную траекторию движения системы и окончательно установить ее истинную скорость в пространстве.