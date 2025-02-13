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Fantoci
В марте ожидается выпуск новых видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и Nvidia GeForce RTX 5070
Ключевой вопрос, волнующий потенциальных покупателей, касается доступности новинок в день выпуска.

Март может стать месяцем громких премьер от AMD и Nvidia. Инсайдерская информация намекает на то, что оба гиганта графических процессоров готовят к выпуску свои новинки – Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070 – именно в начале весны. Однако официальные представители компаний пока хранят молчание, тем самым лишь подливая масло в горячие дискуссии фанатов обоих лагерей.

Если верить последним утечкам информации, март действительно рискует стать переломным месяцем для рынка видеокарт нового поколения. Изначально Nvidia, по слухам, планировала представить свои среднебюджетные модели RTX 5070 Ti и RTX 5070 еще в феврале. Однако, как сообщает авторитетный ресурс Wccftech, свежие данные указывают на смещение сроков, и теперь наиболее вероятным временем выхода всех версий RTX 5070 называется начало марта. Практически одновременно, по данным VideoCardz, AMD намерена выпустить на рынок свой ответ – Radeon RX 9070 XT, ориентировочно 6 марта. Не исключено, что Nvidia решила скорректировать свой график, чтобы релиз их новинки совпал по времени с появлением в продаже продукции конкурента, тем самым не давая AMD времени для захвата среднебюджетного сегмента. Впрочем, нельзя исключать и того, что Nvidia по-прежнему стремится выпустить свою карту первой, опередив AMD.

Еще одним косвенным подтверждением мартовских планов Nvidia относительно RTX 5070 Ti стала загадочная история с французским интернет-магазином MSI. На их сайте неожиданно появилась страница с изображением стремительно летящей в космосе видеокарты и таймером обратного отсчета, который должен был завершиться 20 февраля. Многие, включая Wccftech, восприняли это как прозрачный намек на дату анонса новой видеокарты Nvidia. Однако, в настоящее время загадочная страница исчезла, и переход по ссылке выдает стандартную ошибку 404 (страница не найдена). Причины исчезновения страницы могут быть разными: от банальной ошибки со стороны MSI до нежелания Nvidia преждевременно раскрывать дату релиза или даже к фактическому переносу даты запуска.

Главный вопрос, который волнует потенциальных покупателей и ответ на который мы получим только после официального старта продаж: хватит ли видеокарт в магазинах на всех желающих? Логично было бы предположить, что производители, наученные горьким опытом прошлых старт продаж, обеспечат розничные сети достаточным количеством товара, чтобы удовлетворить первоначальный ажиотаж. Однако, практика показывает, что дефицит новинок в день релиза – скорее правило, чем исключение. Вспомним, например, недавний старт продаж топовых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и 5080, когда магазины оказались совершенно не готовы к наплыву покупателей. Разочарованные геймеры уходили домой с пустыми руками, а те счастливчики, кому все же удалось приобрести заветную карту, тут же выставляли их на перепродажу в интернете по спекулятивным ценам, наживаясь на дефиците.

Очевидно, что спрос на флагманские модели GeForce многократно превысил предложение. Nvidia прекрасно осознает огромный интерес со стороны массового рынка к видеокартам среднего ценового сегмента, и ажиотаж вокруг RTX 5070 Ti (а возможно, и RTX 5070) обещает быть не меньшим. Мы, конечно, очень надеемся, что в этот раз производители учтут прошлые ошибки и обеспечат магазины достаточными запасами новых видеокарт, но уверенности в этом, к сожалению, пока нет. Пока же нам остается лишь следить за развитием событий и ждать официальных анонсов.

#amd #nvidia #rtx 5070 #rx 9070 xt #amd radeon rx 9070 xt #nvidia geforce rtx 5070
Источник: wccftech.com
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