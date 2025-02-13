Изначально экипаж должен был вернуться летом 2024 года на корабле Boeing Starliner, но неисправность двигательной системы сорвала планы.

В американской космической программе наметились важные изменения: НАСА назначило точную дату спасательной операции по возвращению астронавтов с Международной космической станции. Запуск космического корабля Crew-10 Dragon запланирован на 12 марта текущего года, что станет долгожданным решением для Суни Уильямс и Бутча Уилмора, которые находятся на орбите дольше запланированного срока. При условии успешного завершения всех необходимых подготовительных этапов, включая проверку готовности как самой миссии, так и летных систем, запущенный космический корабль Dragon Crew-10 позволит вернуть Уильямс и Уилмора на Землю в течение нескольких дней после стыковки со станцией. Вместе с ними на борту спускаемого аппарата окажутся астронавт НАСА Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.

История с застрявшими на МКС астронавтами началась прошлым летом. Первоначально их возвращение планировалось на корабле Boeing Starliner, однако из-за серьезных неполадок в его двигательной системе этот вариант стал слишком опасным. После анализа всевозможных вариантов, НАСА остановилось на использовании следующего по графику космического корабля SpaceX Dragon (миссии Crew-10) для их возвращения. Однако, запуск этой миссии был отложен, по официальным данным, до апреля из-за проблем, связанных с аккумуляторной системой. В результате, был задействован резервный план, и теперь для эвакуации астронавтов будет использована уже прошедшая восстановление предыдущая капсула Crew.

До недавнего времени точная дата спасательной операции оставалась неопределенной, ограничиваясь лишь общим указанием на март. Теперь же, НАСА официально установило 12 марта в качестве целевой даты старта, что позволяет рассчитывать на скорое возвращение астронавтов домой. Миссия Crew-10 не только обеспечит возвращение "застрявшего" экипажа, но и доставит на МКС новый состав, в который войдут астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Эйрес, представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониши и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков.





По прибытии корабля Crew-10 на МКС, Уильямс и Уилмор окажут содействие прибывшему экипажу в адаптации к условиям станции и ознакомлении с текущим графиком работ по техническому обслуживанию. Важно отметить, что одним из факторов, повлиявших на решение НАСА не спешить с немедленной эвакуацией астронавтов, было стремление сохранить сбалансированный состав экипажа на станции, особенно в отношении взаимодействия с российским сегментом МКС. Такой подход позволяет поддерживать эффективную и скоординированную работу всего комплекса, в частности, американской его части.

В настоящее время специалисты НАСА и SpaceX ведут интенсивную работу по восстановлению и подготовке капсулы Crew-10 к предстоящему старту. Как сообщили в НАСА, комплекс работ включает в себя восстановление грузового отсека и системы заправки топливом, а также транспортировку корабля в ангар SpaceX, расположенный на стартовом комплексе 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Уильямс и Уилмор продолжали активную работу на борту МКС, выполняя широкий спектр задач, связанных с поддержанием функционирования и дальнейшим развитием станции. В частности, 30 января они совершили совместный выход в открытый космос, в ходе которого демонтировали блок системы радиосвязи для его последующей отправки на Землю с целью проведения необходимого технического обслуживания. Этот выход стал первым совместным опытом работы в открытом космосе для обоих астронавтов. Для Суни Уильямс он стал важной вехой, доведя общее время ее работы в открытом космосе до более чем 60 часов, что позволило ей занять четвертую строчку в списке самых опытных астронавтов в истории по этому показателю.