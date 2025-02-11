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Fantoci
Nvidia RTX 5090 тоже плавят разъемы питания - пользователь Reddit поделился фото поврежденной карты
Истинная причина выхода видеокарты из строя пока неизвестна.

Сгоревший компьютер – это не то, чего ожидаешь от покупки новейшей и дорогостоящей видеокарты, но, как оказалось, именно с этим столкнулся один из первых обладателей RTX 5090. Вместо того чтобы наслаждаться невероятной мощью графики, ему пришлось испытать горькое разочарование, став первым, чья новенькая видеокарта 50-й серии вышла из строя из-за перегрева и расплавления. И, в отличие от прошлогодних проблем с RTX 4090, которые были связаны с конструкцией самих карт, в этом случае корень зла крылся в другом – в банальной экономии на аксессуарах. Пользователь решил схитрить и подключил свою флагманскую RTX 5090 устаревшим сторонним кабелем питания 12VHPWR, вместо того чтобы использовать надежный и современный 12V-2x6, который шел в комплекте. И, как говорится, скупой платит дважды.

Информация об очередном расплавленном разъеме мгновенно взбудоражила технологическое сообщество, породив волну опасений – неужели новые видеокарты от Nvidia унаследовали проблемы с безопасностью от предшественников, и нас всех ждет "пожар" из расплавленных GPU? Однако, если копнуть глубже, выясняется, что, как и в большинстве случаев возгораний RTX 4090, в основе проблемы лежит досадная ошибка самого пользователя, а не просчеты инженеров Nvidia.

Герой печальной истории, пользователь Reddit под ником u/ivan6953, поделился своими злоключениями, рассказав о том, как ему повезло совершить апгрейд с референсной RTX 4090 до RTX 5090. Удача, казалось, улыбнулась ему, учитывая дефицит этих карт на рынке. Но радость была недолгой. Используя неоригинальный кабель от Moddiy, оставшийся еще от старой видеокарты, он фактически "убил" свою только что приобретенную RTX 5090 стоимостью в несколько тысяч долларов. Возможно, этот кабель, вполне справлявшийся с потребностями RTX 4090, оказался просто не рассчитан на значительно возросшее энергопотребление RTX 5090.

На фотографии, опубликованной u/ivan6953, видны повреждения разъема питания видеокарты.

Для понимания возникшей проблемы: RTX 4090 требует от блока питания около 450 Ватт, в то время как RTX 5090 способна "вытянуть" до 575 Ватт. И хотя использованный кабель имел заявленную мощность до 600 Ватт, не стоит забывать, что в ходе тестирований RTX 5090 демонстрировала кратковременные пиковые нагрузки, достигавшие 850 Ватт. Вероятно, именно один из таких скачков и стал фатальным для неоригинального кабеля.

Точную причину поломки еще предстоит установить – энтузиасты из технического сообщества уже выразили желание приобрести пострадавшую карту для детального изучения. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что использование стороннего кабеля, изначально не предназначенного для этой конкретной модели видеокарты, даже при наличии заявленных характеристик по мощности, является крайне рискованным шагом.

Когда речь идет о вложениях в видеокарту стоимостью в несколько тысяч долларов, особенно если это флагманская новинка, не стоит пренебрегать элементарной осторожностью. Стремление сэкономить на кабеле или желание улучшить эстетику системы с помощью модифицированных аксессуаров может обернуться гораздо более серьезными проблемами, чем кажутся на первый взгляд. В краткосрочной перспективе, пока не устранены все "детские болезни" нового поколения видеокарт, разумнее останавливаться на проверенных и надежных решениях – комплектных кабелях от производителя. Это не только снизит риск неприятностей, но и сохранит действие гарантии производителя, позволяя рассчитывать на замену или ремонт в случае непредвиденных ситуаций. В отличие от Reddit-пользователя u/ivan6953, который, возможно, и сможет продать свою поврежденную карту техническим блогерам, на официальную гарантийную поддержку Nvidia в данном случае рассчитывать не приходится.

Более того, даже если пользователю удастся получить новую RTX 5090 взамен сгоревшей, нет никакой гарантии быстрой замены. По имеющейся информации, складские запасы этих видеокарт крайне ограничены, и некоторые продавцы ожидают поступления новых партий не раньше июня.

#nvidia #rtx 5090 #reddit #nvidia rtx 5090
Источник: reddit.com
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