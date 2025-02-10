Этот необычный инцидент привел к тому, что 22 миллиона жителей острова оказались в условиях сильной жары, когда температура воздуха превышала 30 градусов Цельсия.

В результате чрезвычайного происшествия, казалось бы, достойного комедийного фильма, вся Шри-Ланка погрузилась в хаос из-за действий… обезьяны. В воскресенье, национальная энергосистема островного государства потерпела полный коллапс, эпицентром которого стала электростанция, расположенная к югу от столицы Коломбо. Министр энергетики Кумара Джаякодья, отвечая на настойчивые запросы прессы, подтвердил, что причиной общенационального блэкаута стало проникновение обезьяны на территорию подстанции. По его словам, животное вступило в контакт с трансформатором, что спровоцировало критический дисбаланс в работе энергосистемы.

Необычный инцидент, произошедший в условиях тридцатиградусной жары, оставил без электричества 22 миллиона жителей Шри-Ланки. Первоочередной задачей для энергетиков стало восстановление питания на объектах жизнеобеспечения – в больницах и станциях водоочистки. В то время как специалисты боролись с последствиями аварии, социальные сети взорвались ироничными комментариями, высмеивающими уязвимость энергетической инфраструктуры страны. Один из пользователей, например, написал, что "одной обезьяны достаточно для тотального хаоса", задаваясь вопросом о необходимости срочной модернизации инфраструктуры. Главный редактор газеты Daily Mirror, Джамила Хусейн, в свою очередь, саркастично заметила, что энергосистема Шри-Ланки настолько устарела, что даже вмешательство обезьяны может привести к блэкауту в масштабах всего острова.

За этими остроумными замечаниями скрывается серьезная проблема – критическое состояние энергетической сети Шри-Ланки, которая, по мнению экспертов, находится в столь изношенном состоянии, что любая, даже незначительная, нештатная ситуация может спровоцировать масштабные отключения. Анонимный инженер высокого ранга в интервью Daily Mirror подчеркнул, что национальная энергосистема настолько ослаблена, что регулярные общенациональные отключения могут стать нормой при любом, даже малейшем, сбое в сети.

Важно отметить официальную версию Министерства энергетики по которой группа обезьян проникла на территорию электростанции "Панадура" около 10:45 утра. В результате возникшей между ними потасовки, одна из обезьян, как утверждается, задела линию электропередачи, что и вызвало цепную реакцию, приведшую к общесистемному сбою. Однако, эта версия вызывает скепсис у местных жителей. Охранник электростанции, знакомый с частым появлением обезьян на объекте, выразил сомнение в "обезьяньей" причине аварии. Он сообщил, что непосредственно перед отключением слышал громкий взрыв и видел вспышку, что противоречит версии о простом контакте животного с оборудованием.

Ассоциация малых и средних предприятий Цейлона выступила с резкой критикой официальной позиции, возлагающей ответственность за блэкаут на обезьяну. Представитель ассоциации отметил, что это уже седьмое крупное отключение электроэнергии, зафиксированное Цейлонским управлением электроэнергетики с 2010 года. Он подчеркнул, что для большинства предприятий электроэнергия является ключевым ресурсом, и многочасовое отключение оборачивается колоссальными убытками для бизнеса. Ассоциация потребовала от правительства и CEB компенсации для пострадавших предпринимателей, ссылаясь на Закон об электроэнергетике, который предусматривает возмещение ущерба потребителям, столкнувшимся с отключениями.

По имеющимся данным Цейлонское управление электроэнергетики принесло извинения за произошедшее, но, что примечательно, никак не прокомментировало судьбу обезьяны, ставшей "виновницей" инцидента. Позднее, правда, поступила информация от официальных лиц о том, что обезьяна, предположительно причастная к аварии, была найдена мертвой неподалеку от линии электропередачи на электростанции "Панадура". Учитывая, что популяция цейлонских макак-резусов, эндемичных для Шри-Ланки, оценивается в 2-3 миллиона особей, возникает вопрос, не является ли этот случай лишь предвестником новых "обезьяньих" атак на уязвимую энергосистему страны.