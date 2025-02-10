Оба ноутбука, как 16-дюймовый, так и 18-дюймовый варианты, поступят в продажу в 2025 году. 16-дюймовая модель будет доступна с апреля, а 18-дюймовая - с мая.

Компания Acer представила свои новые игровые ноутбуки Predator Helios Neo 16 AI и 18 AI, которые стали одними из первых устройств в мире, оснащенных недавно выпущенными мобильными графическими процессорами NVIDIA RTX 50-й серии. Важно отметить, что новые модели не из дешевых, потому что тайваньские высокопроизводительные ноутбуки предоставляют геймерам эксклюзивный доступ к новейшим графическим процессорам Nvidia в ближайшие несколько месяцев.

Оба игровых устройства можно настроить под свои потребности: максимальная конфигурация включает процессоры Intel Core Ultra 9 275HX (14-го поколения) и видеокарты NVIDIA RTX 5070 Ti. Базовые версии комплектуются только видеокартами RTX 5070.

Что касается дисплеев, то у 16-дюймовой модели есть опциональная OLED-панель с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. В свою очередь, 18-дюймовая версия предлагает экран Mini LED с тем же разрешением, но более высокой частотой — 250 Гц (по данным The Verge).

В базовых версиях обе игровые модели оснащаются IPS-экранами с разрешением 1920 x 1200 пикселей, что делает их более доступными по цене. Что касается памяти и хранилища, ноутбуки поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD накопители объемом до 2 ТБ (PCIe Gen 4).

Игровые ноутбуки Predator Helios предлагают широкий набор портов для подключения периферии и внешних устройств: высокоскоростной Thunderbolt 4, HDMI 2.1 для подключения к мониторам и телевизорам, сетевой порт Ethernet, несколько портов USB-A (три в 16-дюймовой модели и четыре в 18-дюймовой), USB-C 3.2, стандартный 3,5-мм аудиоразъем и слот для карт памяти microSD. Следует отметить, что вместо полноразмерного слота SD используется microSD. Беспроводное подключение обеспечивается современным модулем Wi-Fi 6E. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 90 Втч.

Acer Predator Helios 16

Всем владельцам игровых ноутбуков известно, что от эффективного охлаждения зависит стабильность и высокая производительность мобильной системы. В Predator Helios Neo используется термоинтерфейс из жидкого металла и вентиляторы AeroBlade, что позволяет системе поддерживать оптимальную температуру компонентов даже при длительных игровых сессиях.

Дополнительным бонусом для покупателей станет трехмесячная подписка на сервис Xbox Game Pass, открывающий доступ к обширной библиотеке игр. Стильный дизайн ноутбуков подчеркивается RGB-подсветкой логотипа на крышке и четырехзонной подсветкой клавиатуры. Acer пока не сообщает цены на конфигурации с топовыми дисплеями и видеокартами.

При весе до 3.3 кг (для 18-дюймовой модели), эти ноутбуки скорее претендуют на роль мощной замены настольного ПК, чем на звание легких и портативных игровых устройств для постоянного ношения с собой. В заключение можно сказать, что Acer вновь поднимает планку в сегменте игровых ноутбуков, предлагая бескомпромиссную производительность и передовые технологии в стильном и мощном корпусе.

Цены и даты выхода

Predator Helios Neo 16 AI поступит сначала в продажу в США в апреле 2025 года по стартовой цене $1900, а глобальные продажи начнутся в мае.

Более крупный Predator Helios Neo 18 AI также сначала будет доступен только в США с мая 2025 года по цене от $2200, а в других странах — с июня.

К сожалению, Acer пока не раскрывает точные цены на топовые конфигурации с OLED или Mini LED дисплеями и видеокартами RTX 5070 Ti.