Согласно патенту, пользователь сможет положить Joy-Con на стол или другую плоскую поверхность, обхватив его ладонью, и взаимодействовать с ним как с компьютерной мышь.

По всей видимости, многочисленные слухи о том, что новое поколение контроллеров Joy-Con для грядущей консоли Switch 2 получит функцию компьютерной мыши, находят все больше подтверждений. Недавно опубликованный патент, зарегистрированный компанией Nintendo, детально описывает технологию, позволяющую использовать Joy-Con в качестве компьютерной мыши, просто скользя ими по ровной поверхности.

Информация о патенте, поданном в Международную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) еще в начале 2023 года, стала доступна широкой публике лишь на днях. В японском оригинале документа, сопровождаемом иллюстрациями, которые, по мнению экспертов, практически идентичны изображениям Joy-Con для Switch 2, содержится англоязычная аннотация, раскрывающая суть инновации. Речь идет о "сенсоре для мышиного управления", способном фиксировать "отраженный свет от поверхности, изменения которого при движении по поверхности" аналогичны принципу работы оптических компьютерных мышей. Чертежи в патенте наглядно демонстрируют компактное размещение источника света и светочувствительного датчика внутри корпуса Joy-Con, включая специальную линзу для фокусировки светового потока.

Схема оптического сенсора Joy-Con для Switch 2. Источник: Nintendo / WIPO

Согласно машинному переводу полного японского текста патента, контроллер позиционируется как "принципиально новое устройство ввода, функционал которого не ограничивается лишь мышью". В "мышином режиме", как следует из описания, пользователь обхватывает внешний край контроллера ладонью, располагая внутреннюю грань на плоской поверхности, например, на столе.

Такая эргономика позволяет большому пальцу руки сохранять доступ к аналоговому стику, ориентированному теперь горизонтально, в то время как указательный и средний пальцы располагаются на плечевых кнопках. Патент прямо указывает, что эти кнопки могут быть назначены на функции правой и левой кнопок мыши. Разработчики особо подчеркивают удобство хвата и легкость удержания контроллера в таком положении. В документе подробно объясняется конструкция плечевых кнопок, охватывающих закругленный верхний угол корпуса, что обеспечивает их легкое нажатие как сверху вниз, так и практически горизонтально, боковым движением пальца.

Визуализация "мышиного режима" Joy-Con сверху. Видно, что большой палец сохраняет доступ к стику, а два пальца удобно располагаются на плечевых кнопках. Источник: Nintendo / WIPO

Патент допускает одновременное использование двух Joy-Con в качестве пары мышей – по одному в каждой руке. Также предусмотрен комбинированный вариант, когда один Joy-Con используется как мышь, а второй – в традиционном вертикальном положении, как обычный контроллер Switch. Примечательно, что технология "мышиного режима", по-видимому, будет работоспособна даже при небольшом отрыве контроллера от поверхности – до одного сантиметра. Этот параметр сопоставим с характеристиками профессиональных игровых мышей для ПК, чувствительных к высоте отрыва.

Режим работы с двумя "мышами" Joy-Con! Источник: Nintendo / WIPO

Возможность использовать один Joy-Con стандартно, а другой в качестве мыши. Источник: Nintendo / WIPO

Несмотря на точное соответствие деталей контроллеров и игровой системы, описанных в патенте, известным данным о Switch 2, важно помнить о предварительном характере патентной документации. Финальная версия устройства может отличаться от этих ранних разработок. К примеру, в патенте не упоминаются стабилизирующие крепления, показанные в недавнем тизер-трейлере, которые фиксировались на Joy-Con перед началом демонстрации "мышиного" скольжения.

Тем не менее, данный патент является убедительным свидетельством реализации функции имитации компьютерной мыши в Joy-Con для Switch. Более подробную информацию, вероятно, стоит ожидать на предстоящей презентации Nintendo Direct, посвященной Switch, запланированной на 2 апреля.