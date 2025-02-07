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Fantoci
Google открыла доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Gemini 2.0
Флагманская модель Gemini 2.0 Pro позиционируется как мощный инструмент для серьезных аналитических задач.

С момента выпуска первых версий чат-бота Gemini, компания Google сделала значительный шаг в развитии больших языковых моделей, и последняя итерация стала, пожалуй, самым значительным обновлением на сегодняшний день. После того, как в декабре некоторые модели Gemini 2.0 были представлены в режиме ограниченного ознакомления, компания выпустила целую линейку обновленных версий. Теперь они доступны как через приложение Gemini и веб-интерфейс, так и в средах для разработчиков – Google AI Studio и Vertex AI. Несмотря на то, что все эти модели пока носят статус экспериментальных, стоит признать, что на текущем этапе развития любая современная нейросеть все еще напоминает прототип.

Gemini 2.0 предлагает пользователям широкое разнообразие моделей на любой вкус и задачу – от компактной и экономичной Gemini 2.0 Flash до более мощной Gemini 2.0 Pro. Особый интерес вызывает бесплатная Flash-версия. Впервые представленная на конференции Google I/O в прошлом году, Gemini Flash изначально задумывалась как более легкая модель, способная тем не менее эффективно справляться с широким спектром задач. Все чаще подобные оптимизированные решения демонстрируют достаточную функциональность, потому что большой контекстный объем Pro-версий требуется лишь для обработки колоссальных массивов информации. Для большинства повседневных запросов и задач, например, если вам просто нужно пообщаться с ИИ, возможностей Gemini 2.0 Flash будет более чем достаточно.

Для нужд разработчиков Google предусмотрела еще более экономичную модификацию Gemini 2.0 – 2.0 Flash-Lite. Эта модель ориентирована на максимальное снижение затрат в приложениях, обрабатывающих большие потоки данных. При этом, как заявляет Google, она сохраняет внушительный контекстный объем в 1 миллион токенов, как и Flash 2.0.

Флагманская модель Gemini 2.0 Pro, обладающая огромным контекстным окном в 2 миллиона токенов, на первый взгляд, может показаться менее интересной для обычных пользователей на фоне своих более компактных собратьев. Однако именно она предназначена для анализа масштабных наборов данных, демонстрируя при этом, по словам Google, лучшую в индустрии производительность в математических вычислениях и задачах кодирования. Кроме того, Gemini 2.0 Pro интегрирована с поиском Google и способна выполнять программный код. Важно отметить, что доступ к этой продвинутой модели предоставляется только по подписке Gemini Pro, несмотря на то, что она, как и другие версии 2.0, пока находится в стадии экспериментальной разработки.

Если говорить о наиболее продвинутой версии Google AI на данный момент, то, на наш взгляд, это по-прежнему Gemini 2.0 Flash Thinking. Эта модель, доступная в Google AI Studio уже несколько недель, построена на той же архитектуре 2.0, что и последние новинки. Она представляет собой так называемую "рассуждающую" модель, аналогичную разработкам OpenAI, таким как o1, или новой DeepSeek R1, которая сейчас является своего рода кумиром в мире искусственного интеллекта. Gemini 2.0 Flash Thinking, как и другие модели этого типа, обучена с применением метода обучения с подкреплением для оперативной проверки фактов в процессе генерации ответа. Интересно, что модель даже демонстрирует своего рода пошаговый процесс "мышления", разворачивая перед пользователем логическую цепочку рассуждений, приводящую к итоговому ответу. Хотя на формирование ответа уходит значительно больше времени, и модель требует значительно больше вычислительных ресурсов по сравнению с "недумающими" версиями Gemini, качество выдачи заметно выше, чем у стандартной Gemini 2.0.

Уже сейчас вы можете оценить возможности новых моделей Gemini в различных сервисах Google. Доступ к ним предоставляется бесплатно, за исключением Pro-версии с расширенным функционалом для программирования. В Google подчеркивают, что продолжают активную работу по выявлению потенциальных угроз безопасности, используя для этого так называемое "red teaming" – привлечение групп специалистов, имитирующих действия злоумышленников для выявления уязвимостей. Важно помнить, что нейросети Google все еще сохраняют режим повышенной осторожности в отношении политических тем. При попытке обсудить вопросы, хотя бы отдаленно связанные с политикой, модель, скорее всего, откажется продолжать разговор и предложит вам переформулировать запрос.

#google #искусственный интеллект #gemini 2.0 #gemini 2.0 pro
Источник: blog.google
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