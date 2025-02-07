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Fantoci
Конгресс США предлагает запретить в стране китайский искусственный интеллект DeepSeek
Первыми под запрет попадут государственные устройства.

В Соединенных Штатах разгорелась ожесточенная дискуссия о безопасности использования китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek. Опасения, связанные с возможной передачей пользовательских данных китайской государственной телекоммуникационной компании, подтолкнули конгрессмена Джоша Готтхаймера к требованию запретить использование DeepSeek на всех правительственных устройствах. Данный шаг обусловлен недавним расследованием, которое выявило потенциальную уязвимость приложения в сфере информационной безопасности.

DeepSeek – это разработка китайского хедж-фонда High-Flyer, представляющая собой мощную языковую модель искусственного интеллекта. В январе этого года она буквально ворвалась в мировую IT-индустрию, продемонстрировав впечатляющие возможности, сопоставимые с лидерами рынка. Примечательно, что, по имеющимся сведениям, на обучение этой нейросети было затрачено около 6 миллионов долларов – сумма, несоизмеримо меньшая, чем миллиардные инвестиции в такие аналоги, как ChatGPT от OpenAI.

Мгновенный взлет популярности DeepSeek наблюдался по всему миру, но особенно ярко – в Соединенных Штатах, где приложение в кратчайшие сроки возглавило рейтинги загрузок. Однако за успехом последовали и серьезные опасения, связанные с возможными связями DeepSeek с правительственными структурами и государственными компаниями Китая. Именно эти риски и побудили американского конгрессмена к решительным шагам.

DeepSeek позиционируется как прямой конкурент таким признанным чат-ботам, как ChatGPT, Gemini от Google и Claude AI от Anthropic. Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash.

6 февраля Джош Готтхаймер официально представил на рассмотрение "Закон о запрете DeepSeek на государственных устройствах" (информация от агентства AOL). В случае его принятия, Административно-бюджетное управление США будет обязано в течение двух месяцев разработать четкие инструкции для госслужащих. Цель – обеспечить безопасное и полное удаление DeepSeek со всех используемых ими технологических устройств. Законопроект предусматривает исключение только для случаев, связанных с деятельностью правоохранительных органов и национальной безопасностью.

Примечательно, что, хотя в США подобная законодательная инициатива выдвинута впервые, Австралия уже ввела аналогичный запрет на использование DeepSeek на правительственных устройствах, мотивируя это потенциальными рисками для национальной безопасности. Ограничения на использование DeepSeek также действуют в Тайване, Италии и Южной Корее.

Судьба законопроекта Готтхаймера в условиях политически разделенного Конгресса, где большинство принадлежит республиканцам, пока неясна. Тем не менее, существует вероятность, что он получит более широкую двухпартийную поддержку, чем можно было бы предположить. В Сенате республиканец Джош Хоули, к примеру, инициировал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за "содействие развитию искусственного интеллекта в Китайской Народной Республике". Учитывая, что использование DeepSeek подразумевает передачу данных на серверы разработчика для улучшения сервиса, даже простое использование этого чат-бота на территории США может быть интерпретировано как нарушение потенциального закона Хоули.

В случае принятия последнего, нарушителям грозит суровое наказание: до 20 лет лишения свободы и штрафы до 1 миллиона долларов для физических лиц или до 100 миллионов долларов для организаций.

В числе уже введенных ограничений – запрет на использование DeepSeek военнослужащими ВМС США как в служебных, так и в личных целях. NASA также заблокировало доступ к DeepSeek на всех своих устройствах и в корпоративной сети. Издание The Independent сообщает, что ряд штатов также рассматривают возможность введения собственных запретов на использование DeepSeek.

Учитывая жесткую позицию действующей администрации США в отношении Китая и китайских технологий, перспективы беспрепятственной работы DeepSeek на американском рынке выглядят все более туманными.

#сша #китай #искусственный интеллект #deepseek #конгресс сша #китайский искусственный интеллект
Источник: aol.com
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