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Fantoci
AMD обещает выпустить RX 9070 XT в начале марта - последние слухи указывают на 6-е число
Эксперты предполагают, что AMD потребовалось дополнительное время для доработки драйверов, чтобы обеспечить максимальную производительность и стабильность работы своих новых устройств.

Глава компании AMD, Лиза Су, официально подтвердила, что новое поколение видеокарт серии RX 9000 поступит в продажу в начале марта. Первыми моделями станут RX 9070 и 9070 XT. На данный момент точные даты пока не разглашаются, но циркулируют слухи о 6 марта как о дне старта продаж, что, безусловно, соответствует определению "начало марта". Кроме того, есть предположения о возможном анонсе новых графических ускорителей еще в конце февраля.

Важно отметить, что вся эта информация пока поступает только от инсайдеров, потому что AMD не спешит раскрывать карты относительно своих грядущих видеокарт. Изначально многие ожидали увидеть анонс новых видеокарт RDNA4 на выставке CES 2025, однако компания ограничилась лишь демонстрацией нескольких слайдов. Такое странное поведение "Красной команды" трудно объяснить, потому что на стендах партнерских компаний AMD на выставке уже демонстрировались прототипы 9070 и 9070 XT. В итоге, выпуск графических ускорителей был перенесен на март, но теперь сроки становятся все более определенными.

Причины резких изменений в планах AMD остаются загадкой, но ходят упорные слухи о том, что компания не успевала довести до ума драйверы для новых видеокарт. Также существует версия, что задержка связана с реакцией на чересчур оптимистичные заявления Nvidia о производительности RTX 5070, которую позиционируют как равную флагманской 4090, но "с использованием искусственного интеллекта", о чем упоминается в официальном заявлении вскользь. Возможно, выпуск 70-й модели, которая не дотягивает до столь громких заявлений, мог бы негативно сказаться на имидже компании в краткосрочной перспективе. В то время как выпуск в марте, уже после того, как RTX 5070, вероятно, не оправдает завышенных ожиданий, может оказаться более стратегически верным решением.

В настоящее время нам остается лишь ждать официальных заявлений и старта продаж, потому что в реальности все может оказаться совсем иначе. После того, как появились слухи о проведении AMD пресс-конференции по RDNA4 до конца февраля, главный архитектор игровых решений AMD, Фрэнк Азор, сообщил, что "полные детали" о новых видеокартах будут представлены "в ближайшее время".

В ответ на сообщение одного из пользователей, выразившего надежду на то, что AMD установит цены на свои новинки на 75-100 долларов ниже, чем у RTX 5070 (рекомендованная розничная цена которой составляет 550 долларов), Азор заявил, что компания "прислушивается" к мнению потребителей. Это, конечно, не является прямым обещанием, но может говорить о том, что AMD видит возможность воспользоваться ситуацией и перехватить инициативу у Nvidia, предложив более привлекательные цены на свои, возможно, не самые революционные видеокарты.

Технические специалисты портала VideoCardz сообщают, что обе модели — RX 9070 и 9070 XT — будут собираться на базе графического процессора Navi 48 и получат по 16 ГБ видеопамяти. Основное различие между моделями, по всей видимости, будет заключаться в повышенных тактовых частотах версии XT. Что касается производительности, данные утечек противоречивы: одни источники предрекают новинкам превосходство над картами Nvidia серии RTX 5070, другие предполагают отставание от решений конкурента.

В конечном итоге, реальную конкурентоспособность новых видеокарт мы сможем оценить только после их выхода на рынок. Однако, судя по последним заявлениям, ждать осталось совсем недолго.

#amd #видеокарта #rx 9070 xt #rdna4 #rx 9070 #игровая видеокарта
Источник: videocardz.com
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