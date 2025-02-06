В числе высокопоставленных гостей саммита – вице-президент США Джей Ди Вэнс, заместитель председателя Государственного совета КНР Дин Сюэсян, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц.

Столица Франции готовится принять главное событие этого месяца в мире высоких технологий: в преддверии саммита по искусственному интеллекту, во французской столице пройдет двухдневная конференция ведущих мировых экспертов. Начиная с четверга и пятницы, самые известные ученые и эксперты планеты соберутся для обсуждения как перспектив, так и потенциальных угроз, связанных с развитием ИИ – технологии, которая в последние годы стремительно меняет ландшафт бизнеса и общества.

Организаторы рассчитывают на участие тысяч специалистов, которые намерены обсудить несколько важных вопросов. Во-первых, оно направлено на формирование общего понимания и выработку единых подходов к искусственному интеллекту, чье влияние на различные отрасли экономики стало особенно заметным за последние пару лет. Во-вторых, конференция призвана укрепить позиции Франции и Европы на мировой арене как серьезных игроков в гонке искусственного интеллекта, демонстрируя их потенциал и амбиции в этой сфере. Кроме того, Париж стремится вовлечь широкую общественность в обсуждение практического применения ИИ, инициировать глобальный диалог о принципах управления этой технологией, а также продвигать концепции этичного, доступного и ресурсоэффективного развития искусственного интеллекта.

В стенах престижной Политехнической школы, символа французского инженерного образования, известные ученые, включая Яна ЛеКуна, вице-президента и ведущего специалиста по ИИ в Meta* (материнской компании Facebook), возглавит дискуссии о влиянии искусственного интеллекта на ключевые сферы жизни – от рынка труда и здравоохранения до вопросов устойчивого развития. Накануне конференции, в среду вечером, президент Франции Эммануэль Макрон провел неформальную встречу и ужин с ЛеКуном, которого по праву считают одним из основоположников современной волны развития ИИ, а также с двумя десятками других видных исследователей, о чем сообщили представители Елисейского дворца.

В предстоящие выходные, предшествующие саммиту глав государств, фокус внимания сместится на культурное измерение искусственного интеллекта, а уже в понедельник и вторник Париж примет саммит на высшем уровне. Ожидается участие лидеров государств и правительств из почти ста стран мира, а также руководителей ведущих технологических корпораций, что подчеркивает глобальную значимость предстоящих обсуждений.

Среди высокопоставленных гостей заявлены вице-президент США Джей Ди Вэнс, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц. Сопредседателем саммита выступает премьер-министр Индии Нарендра Моди, что отражает стремление Эммануэля Макрона вовлечь в диалог по вопросам ИИ страны Глобального Юга, учитывая, что основное соперничество в этой технологической области пока разворачивается между США и Китаем. Офис французского президента также анонсировал встречу Макрона с лидером Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном (MBZ), в четверг, для обсуждения общих стратегических целей двух стран в сфере искусственного интеллекта.

Интрига сохраняется вокруг участия в саммите известных бизнес-лидеров. Так, до сих пор не подтверждено присутствие Илона Маска, главы соцсети X и компании Tesla, равно как и Лян Вэнфэна, основателя китайского стартапа DeepSeek, который недавно произвел сенсацию в технологическом мире, представив свою экономичную и при этом высокопроизводительную ИИ-модель R1. Впрочем, ожидается участие других видных представителей американской и французской индустрии искусственного интеллекта, включая Сэма Альтмана из OpenAI, Дарио Амодеи из Anthropic и Артура Менша, представляющего французскую компанию Mistral AI.

В научной программе конференции, помимо Яна ЛеКуна из Meta, примут участие такие авторитетные фигуры, как Демис Хассабис, руководитель исследовательской лаборатории DeepMind компании Google и лауреат Нобелевской премии по химии, а также тёзка известного баскетболиста Майкл И. Джордан, ведущий исследователь в области машинного обучения из Калифорнийского университета в Беркли. К дискуссиям также присоединятся еще три нобелевских лауреата: специалист по компьютерным наукам Джеффри Хинтон, журналистка Мария Ресса и экономист Джозеф Стиглиц. Они примут участие в конференции, организованной Международной ассоциацией за безопасный и этичный ИИ (IASEI) – организацией, созданной всего год назад, что подчеркивает растущую актуальность вопросов этики и безопасности в сфере искусственного интеллекта.

Франция видит в предстоящей конференции возможность укрепить свои лидирующие позиции в Европе в области искусственного интеллекта. Париж уже сумел привлечь исследовательские лаборатории ряда ведущих мировых технологических компаний, включая Google, Meta и OpenAI, что свидетельствует о признании французского потенциала в этой сфере. Выбор Политехнической школы в качестве места проведения научной конференции также не случаен и символизирует стремление Франции к поддержанию высоких стандартов и лидерству в научно-технической области.

«Этот саммит должен стать поворотным моментом, который закрепит за Парижем статус мировой столицы искусственного интеллекта», – подчеркнула министр цифровых технологий Франции Клара Шаппаз в интервью журналистам AFP, выражая амбициозные цели страны.

На фоне недавнего технологического прорыва китайской компании DeepSeek, который удивил даже гигантов Кремниевой долины, и объявления США о масштабной программе инвестиций в ИИ в размере 500 миллиардов долларов, Франция и Европа осознают необходимость продемонстрировать свои возможности и амбиции в ближайшие дни. В связи с этим, Париж планирует объявить о крупных многомиллиардных инвестициях в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, включая создание новых центров обработки данных на своей территории.





*Деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.