В попытке исправить ситуацию компания провела кадровые перестановки.

Для американской компании Boeing космическая программа Starliner обернулась настоящей катастрофой, которая принесла владельцам очередную порцию неутешительных новостей. Согласно последней финансовой отчетности, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в 2024 году затраты на разработку и реализацию проекта Starliner привели к убыткам в размере 523 миллионов долларов. Таким образом, совокупные потери по этому амбициозному, но проблемному проекту, превысили 2 миллиарда долларов. Примечательно, что годовой объем убытков оказался беспрецедентно высоким за все время существования программы, значительно превзойдя показатели прошлых лет. При этом, финансовые потери, по всей видимости, на этом этапе не закончатся. Руководство Boeing открыто предупреждает о вероятности новых убытков в будущем, связывая это с продолжающимися трудностями в процессе сертификации космического корабля со стороны NASA.

Для сравнения, в кризисном для программы 2019 году, убытки Starliner составили около 489 миллионов долларов. Впоследствии, даже в период экономической нестабильности, вызванной пандемией COVID-19, компании удалось взять расходы под контроль. Вплоть до текущего момента, годовые потери не достигали уровня 2019 года, оставаясь значительно ниже. К примеру, в 2023 году Boeing зафиксировал убытки в размере 288 миллионов долларов.

В официальном документе, поданном в SEC, Boeing поясняет, что «увеличение прогнозируемых убытков на 523 миллиона долларов в 2024 году, в первую очередь, обусловлено сдвигом сроков реализации проекта, ростом расходов на проведение дополнительных испытаний и процедур сертификации, а также увеличением затрат на миссии, запланированные после получения сертификата соответствия». Представители компании также подчеркивают, что сохраняется значительный риск дальнейшего роста убытков в последующие отчетные периоды.

На текущий момент космическая программа обошлась Boeing в 2 миллиарда долларов.

По информации издания Ars Technica, текущий год также ознаменовался кадровыми перестановками в руководстве программы Starliner. Хотя, стоит отметить, что новый руководитель, Джон Малхолланд, уже занимал аналогичную должность ранее. На фоне ухода на пенсию Марка Наппи, вице-президента и программного менеджера Commercial Crew Program в компании Boeing, именно Малхолланд был вновь назначен ответственным за управление проектом Starliner.

Таким образом компания Boeing оказалась в крайне сложной ситуации. Недавняя миссия Starliner с двумя астронавтами NASA, Бутчем Уилмором и Суни Уильямс, на борту Международной космической станции, задумывалась как демонстрация готовности корабля к регулярным пилотируемым полетам. Этот полет должен был стать своего рода "звездным часом" для Starliner, подтвердив его способность доставлять экипажи на орбиту и обратно. Изначально планировалось, что миссия продлится около восьми дней, однако в процессе сближения со станцией корабль столкнулся с рядом технических неполадок. В результате, NASA приняло решение отложить возвращение астронавтов на Starliner. В настоящее время Уилмор и Уильямс продолжают работу на МКС, и, по всей вероятности, их возвращение на Землю будет осуществлено на корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX, ориентировочно в апреле.

В ходе полета Starliner к МКС были зафиксированы две серьезные неисправности, возможно, взаимосвязанные между собой. Первая проблема заключалась в незначительной утечке гелия из уплотнителей. Вторая, более серьезная, заключалась в перегреве сразу пяти двигателей. Благодаря автоматизированной системе управления, Starliner смог безопасно вернуться в атмосферу и совершить посадку, однако двигатели при этом не запускались. Теперь Boeing предстоит подготовить корабль к следующей миссии, не имея возможности детально изучить проблемные двигатели, что, безусловно, повлечет за собой дополнительные расходы. Тем не менее, на данный момент компания демонстрирует готовность инвестировать необходимые ресурсы, чтобы все-таки довести программу Starliner до стадии регулярных полетов.