Масштаб происходящих изменений впечатляет. Аналитические данные показывают, что более восьми тысяч веб-страниц подверглись полному или частичному удалению.

Администрация президента США Дональда Трампа провела масштабную чистку федеральных веб-сайтов, удалив оттуда тысячи страниц с упоминаниями о программах социокультурного многообразия (DEI), гендерной идентичности и изменении климата. Данная инициатива, реализованная в спешном порядке в первые дни его президентства, стала следствием двух исполнительных указов, направленных на отмену программ по обеспечению равенства и закрепление биологического пола как основного идентификатора в государственных документах.

Важно отметить, что исполнительные указы президента США, хоть и обладают юридической силой в рамках исполнительной ветви власти, но не являются федеральными законами и требуют обоснования в конституционном праве. Правомерность некоторых из этих указов, например, заморозки федеральных расходов, уже была оспорена в суде.

Анализ редакции New York Times показал, что под «чистку» попали более 8000 веб-страниц различных ведомств, включая Центры по контролю и профилактике заболеваний, Бюро переписи населения, Министерство юстиции и другие. Удаление контента коснулось не только отдельных страниц, но и целых разделов, посвященных климатическим изменениям и программам поддержки социально уязвимых групп, например, Head Start для детей из малообеспеченных семей.

Одним из самых ярких примеров цензуры стало удаление абзаца о гендерном неравенстве в науке из биографии Веры Рубин, выдающегося астронома, на сайте Национального научного фонда. К счастью, благодаря работе сайта Internet Archive и его сервису Wayback Machine, удаленный фрагмент текста, подчеркивающий важность инклюзивности в научном сообществе, сохранился.

Даже Национальный криптологический музей АНБ не избежал этой кампании: экспозиция, посвященная вкладу женщин в криптографию, была временно закрыта от публики. После волны критики музей признал свою ошибку и восстановил экспозицию, однако мотивы первоначального решения остались неясными.

Помимо удаления онлайн-контента, репрессивные меры коснулись и сотрудников федеральных ведомств. Десятки работников Министерства образования, проходивших тренинги по вопросам DEI во время первого президентского срока Трампа, были отправлены в оплачиваемый отпуск.

Доротея Сало, эксперт в области библиотечного дела из Университета Висконсин-Мэдисон, сравнила эту ситуацию с попыткой предыдущей администрации Трампа фактически ликвидировать Агентство по охране окружающей среды. Она подчеркнула важность усилий граждан и общественных организаций по сохранению информации, находящейся под угрозой, и отметила сложность последующего восстановления целостной картины в случае возвращения к политике правительственной прозрачности. Действия администрации Трампа вызвали резкую критику и были названы «разрушительным вандализмом», направленным против ценной информации и работы государственных служащих.

Internet Archive, основанный Брюстером Кале, играет ключевую роль в сохранении цифровой информации. Его проект Wayback Machine ежедневно архивирует миллиарды URL-адресов, предоставляя доступ к истории интернета. В периоды политической нестабильности, как например, во время президентских выборов и смены администраций, архив активизирует свои усилия по сохранению данных с правительственных сайтов США.

Директор Wayback Machine Марк Грэм подчеркнул, что миссия архива - обеспечить всеобщий доступ к знаниям. Он выразил обеспокоенность по поводу участившихся случаев цензуры и уничтожения информации, сравнив современные угрозы для библиотек с историческими преследованиями со стороны церкви и государства, добавив к этому списку юристов и корпорации.

В заключение стоит отметить, что чистка федеральных сайтов не ограничилась только темами DEI, гендера и климата. Под удар попали и другие инициативы, например, проект 18F, ответственный за разработку системы электронной подачи налоговых деклараций IRS Direct File, который был ликвидирован по распоряжению Илона Маска после его прихода в компанию Twitter. Этот случай демонстрирует распространение тенденции к цензуре и контролю информации за пределы государственного сектора.