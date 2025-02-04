Яблочная компания обвинила приложение Hot Tub, распространяемое через альтернативный магазин приложений AltStore PAL, в создании угрозы для детей из-за наличия откровенного контента.

Американский технологический гигант Apple оказался в эпицентре нового скандала, на этот раз связанного с появлением порнографического приложения на последних версиях iPhone в странах Европейского Союза. Компания публично выразила крайнюю обеспокоенность, заявив, что приложение, доступное через альтернативный магазин приложений, представляет опасность для детей. Apple подчеркивает, что именно новые цифровые правила ЕС, направленные на демонополизацию рынка, открыли двери для распространения подобного контента в обход традиционного App Store.

На протяжении многих лет Apple непреклонно защищала свою платформу App Store, позиционируя ее как единственный надежный источник приложений для своих мобильных устройств. Однако, под давлением Европейского Союза, компания была вынуждена уступить, разрешив пользователям из стран ЕС устанавливать приложения из сторонних магазинов. Решение было принято после того, как регулирующий орган ЕС признал политику Apple ограничивающей конкуренцию и препятствующей разработчикам в предоставлении пользователям альтернативных способов оплаты.

В результате, в обход строгой модерации App Store, где размещение порнографии категорически запрещено, появилось приложение Hot Tub. Оно стало доступно через AltStore PAL, одну из альтернативных платформ. Разработчики AltStore PAL, стремясь привлечь внимание к своему магазину, провокационно заявили в социальной сети X, что Hot Tub является "первым порно-приложением, одобренным Apple". Примечательно, что приложение действительно прошло первоначальную проверку Apple на предмет безопасности и работоспособности, что вызвало еще большее недоумение и критику.

В ответ на запрос информационного агентства AFP, Apple подчеркнула свое негативное отношение к подобному контенту: "Мы глубоко обеспокоены рисками для безопасности, которые несут в себе приложения с откровенной порнографией, особенно для несовершеннолетних пользователей в ЕС. Вопреки вводящим в заблуждение заявлениям разработчиков платформы, мы категорически не одобряем данное приложение и никогда бы не допустили его размещения в нашем App Store".

Ситуация с порно-приложением стала еще одним витком в противостоянии Apple с Европейским Союзом. В прошлом году компания первой столкнулась с обвинениями в нарушении нового Закона о цифровых рынках (DMA), призванного ограничить влияние крупных технологических корпораций. В рамках соблюдения DMA, Apple пообещала внести изменения, включая разрешение на использование альтернативных магазинов приложений в Европе.

Цифровой магазин AltStore PAL, запущенный в начале прошлого года Райли Тестутом, позиционирует себя как площадку для независимых разработчиков, чьи приложения могли бы не пройти строгую модерацию App Store. "Мы открыты для любых приложений, но AltStore, на мой взгляд, наиболее актуален для небольших, авторских проектов, которые иначе не смогли бы увидеть свет из-за жестких правил App Store", – заявил Тестут в своем блоге, подчеркивая стремление предоставить разработчикам больше свободы для реализации своих идей. Изначально AltStore PAL взимал символическую плату за подписку, однако в августе доступ стал бесплатным благодаря финансовой поддержке гиганта игровой индустрии Epic Games, известной своей борьбой против Apple и ее политики App Store. Примечательно, что Epic Games, создатель популярной игры Fortnite, воздержалась от комментариев, как и представители Европейской Комиссии.

В заключение, Apple настаивает на том, что разрешение "сторонней загрузки" приложений, продиктованное требованиями Европейской Комиссии, несет в себе потенциальную угрозу для пользователей, открывая дорогу нежелательному и небезопасному контенту. Компания утверждает, что неоднократно выражала свою обеспокоенность регулирующим органам ЕС еще в декабре, предвидя подобные последствия. Apple продолжает настаивать на том, что строгий контроль App Store был направлен, в первую очередь, на защиту пользователей от мошенничества, вредоносного программного обеспечения и сомнительного цифрового контента, и что ослабление этого контроля ставит под угрозу безопасность всей экосистемы iOS.