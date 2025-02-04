Параллельно с расследованием против компании Google китайское правительство предприняло дополнительные меры в отношении американского бизнеса.

В ответ на ужесточение американских торговых санкций китайское правительство объявило о начале масштабного антимонопольного расследования деятельности технологического гиганта Google. Данное решение было обнародовано Государственным управлением по регулированию рыночной деятельности Китайской Народной Республики (КНР) после введения Вашингтоном дополнительных десятипроцентных пошлин на китайский импорт.

В заявлении ведомства подчеркивается, что проверка в отношении компании Google инициирована в строгом соответствии с установленными юридическими процедурами. При этом, детали конкретных претензий к компании пока не разглашаются.

Стоит отметить, что ключевые сервисы Google, включая поисковую систему, уже давно недоступны для пользователей на континентальном Китае. Американские интернет-компании в целом сталкиваются со значительными трудностями при ведении бизнеса в КНР из-за жесткой системы интернет-цензуры, известной как "Великий китайский файрвол". Эта система блокирует доступ к ресурсам, которые китайские власти считают политически чувствительными. В 2011 году Google вынужден был прекратить работу своей поисковой системы на материковом Китае, и перенести ее в Гонконг. К 2014 году был заблокирован и доступ к почтовому сервису Gmail.

Помимо Google, Пекин также заявил о намерении включить в список "ненадежных организаций" американскую корпорацию PVH Corp., владеющую известными брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, а также биотехнологическую компанию Illumina. Министерство коммерции Китая мотивировало это решение необходимостью защиты национальных интересов и суверенитета страны. В ведомстве уточнили, что упомянутые компании нарушают принципы честной рыночной конкуренции, препятствуют нормальному деловому взаимодействию с китайскими предприятиями и применяют дискриминационные меры в отношении последних. В частности, PVH Corp. ранее уже подвергалась критике в Китае за "необоснованный" бойкот хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района, где, по данным ряда международных организаций, фиксируются нарушения прав человека.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты объявили о введении новых торговых ограничений в отношении ряда крупных торговых партнеров, включая Китай. Товары из КНР теперь облагаются дополнительной десятипроцентной пошлиной, которая введена в дополнение к уже существующим тарифам. Президент США Дональд Трамп объяснил эти меры стремлением наказать страны, которые, по его мнению, недостаточно эффективно борются с нелегальной миграцией и наркотрафиком, включая поставки фентанила, в Соединенные Штаты.

В свете произошедших событий информационное агентство AFP направило запросы всем упомянутым компаниям, однако их официальные комментарии пока не получены. Развитие ситуации может иметь серьезные последствия для международных торговых отношений и технологического сектора в целом.