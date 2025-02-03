Новый инструмент пока доступен только подписчикам ChatGPT Pro и имеет лимит 100 использований в месяц.

Американская технологическая компания OpenAI представила новый инструмент своего флагманского продукта ChatGPT, получивший название "глубокое исследование" (deep research). Этот инструмент, как заявляют разработчики, способен в кратчайшие сроки генерировать развернутые аналитические отчеты, фактически беря на себя работу целого исследовательского отдела. Следует отметить, что появление новинки произошло на фоне стремительного усиления позиций китайского чат-бота DeepSeek, который уже успел вызвать серьезное беспокойство в Кремниевой долине своей высокой эффективностью и, по слухам, более низкой стоимостью.

Объявление о выпуске "глубокого исследования" прозвучало в Токио, где глава OpenAI Сэм Альтман также анонсировал создание совместного предприятия с японской корпорацией SoftBank Group. Партнерство направлено на активное внедрение передовых решений в области искусственного интеллекта в японский бизнес. Ожидается, что в ходе запланированной встречи Альтмана и основателя SoftBank Масаёси Сона с премьер-министром Японии будут озвучены планы по масштабному развитию национальной инфраструктуры искусственного интеллекта, что подчеркивает стратегическую важность этого направления для страны.

Следует отметить, что появление китайской компании DeepSeek на мировой арене стало настоящим событием для технологического мира. Некоторые эксперты даже называют ее чат-бот прорывом, способным серьезно пошатнуть позиции американских компаний в сфере ИИ. Высокая производительность DeepSeek, приписываемая ему, и предположения о более экономичной структуре вызвали эффект "холодного душа" в Кремниевой долине, заставив американских разработчиков задуматься о необходимости ускорения собственных инноваций.

В свою очередь, компания OpenAI со своим чат-ботом ChatGPT, который в 2022 году ознаменовал собой новую эру в развитии генеративного искусственного интеллекта, позиционирует функцию "глубокое исследование" как инструмент, способный радикально повысить продуктивность работы аналитиков и исследователей. По словам представителей компании, то, на что у человека ушли бы многие часы кропотливой работы, ChatGPT сможет выполнить всего за несколько десятков минут. Суть работы инструмента заключается в следующем: пользователь задает запрос, и ChatGPT, анализируя сотни онлайн-источников, формирует на их основе комплексный отчет, сопоставимый по качеству с работой профессионального аналитика.

Сэм Альтман, комментируя релиз нового инструмента в социальной сети X, отметил, что "глубокое исследование", доступное подписчикам "Pro" версии ChatGPT в лимите 100 запросов в месяц, пока еще работает не быстро и требует значительных вычислительных ресурсов. Однако, выступая на бизнес-форуме в Токио, он выразил гораздо больший энтузиазм, заявив, что, по его оценкам, эта система способна автоматизировать "небольшой однозначный процент всех экономически значимых задач в мире".

На фоне амбициозных планов OpenAI и SoftBank стоит отметить более широкий контекст. Обе компании являются участниками американской инициативы "Звездные врата" (Stargate), инициированной сразу после инаугурации президента Трампа и направленной на масштабные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта в США. По аналогии с американской программой, Япония также рассматривает возможность создания собственных центров обработки данных и мощностей для обеспечения работы ИИ. Вероятно, детали этих планов будут обсуждаться на встрече Альтмана и Сона с премьер-министром Исибой, а также в ходе предстоящего визита Исибы в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом.

На бизнес-мероприятии в Токио Масаёси Сон анонсировал совместное предприятие OpenAI и SoftBank, в котором обе стороны получат равные доли. Сон, держа в руках символический фиолетовый хрустальный шар, рассказал о новом продукте на базе искусственного интеллекта под названием Cristal. Этот инструмент предназначен для обработки больших объемов корпоративных данных, включая отчеты, электронную почту и записи совещаний, с целью оптимизации бизнес-процессов. В совместном заявлении подчеркивается, что SoftBank планирует инвестировать 3 миллиарда долларов в год на внедрение решений OpenAI в рамках своей группы компаний. Новое предприятие должно стать "стартовой площадкой" для разработки и внедрения ИИ-агентов, адаптированных под нужды японских компаний, и в дальнейшем послужить примером для глобального применения подобных решений.

В интервью газете Nikkei Сэм Альтман поделился планами по разработке "нового типа аппаратного обеспечения" в сотрудничестве с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Однако, по его словам, создание первого прототипа займет несколько лет. Комментируя конкуренцию со стороны DeepSeek, Альтман признал, что это "хорошая модель", которая подчеркивает серьезность борьбы в сфере технологий искусственного интеллекта. При этом он отметил, что "уровень возможностей" DeepSeek не является принципиально новым. Стоит отметить, что появление DeepSeek вызвало обвинения в "обратной разработке" американских технологий, в частности, ИИ, лежащего в основе ChatGPT. OpenAI уже выражала обеспокоенность активными попытками китайских компаний скопировать их передовые разработки и заявила об усилении сотрудничества с американскими властями в этом вопросе. По неподтвержденной информации, после Токио Сэм Альтман планирует посетить Сеул, где, как ожидается, южнокорейский IT-гигант Kakao объявит о сотрудничестве с OpenAI.