Ожидается, что новые процессоры будут отличаться повышенной производительностью и энергоэффективностью.

Компания Intel продолжает двигаться вперед несмотря на временные трудности и уже представила амбициозные планы по выпуску новых процессорных линеек. Согласно последним данным, мобильные чипы Panther Lake увидят свет во второй половине 2025 года, а десктопные решения Nova Lake появятся в 2026-м. Пока остается загадкой, кто именно будет помогать Intel с производством этих процессоров, но вероятнее всего ключевым партнером останется TSMC, которая сейчас активно сотрудничает с технологическим гигантом над выпуском чипов Arrow Lake.

На недавней финансовой конференции по итогам четвертого квартала 2024 года временное руководство Intel поделилось некоторыми подробностями о будущих продуктах. Мишель Джонстон Холтаус, возглавляющая подразделение Intel Products, и Дэвид Зинснер, исполняющий обязанности финансового директора, заявили, что Panther Lake станет важным этапом в реализации новой стратегии компании. Процессоры Panther Lake будут изготавливаться преимущественно на собственных мощностях Intel с использованием передового 18A техпроцесса. Это станет финальной точкой в масштабном плане, который бывший генеральный директор Пэт Гелсингер называл "пять узлов за четыре года".

Что касается Nova Lake, то информации пока немного. Однако стало известно, что выпуск этой линейки запланирован на 2026 год, и она не будет полностью зависеть от производственных мощностей Intel. Вполне вероятно, что значительная часть чипов будет изготовлена сторонними партнерами, такими как TSMC.

Важно отметить, что стратегия Intel в отношении производства чипов претерпела некоторые изменения после ухода Гелсингера. Во времена его руководства компания делала ставку на развитие собственных заводов, рассматривая их как основу успеха. Известно, что Intel инвестировала миллиарды долларов в строительство крупного завода в Огайо, который до сих пор находится в стадии разработки. Кроме того, компания получила существенную поддержку в рамках программы CHIPS Act, направленной на развитие полупроводниковой индустрии в США. Однако этот путь оказался непростым: финансирование поступало медленно, а затраты на проекты были огромными.

Доходы Intel Foundry

В настоящее время новый руководящий состав Intel демонстрирует более гибкий подход. Мишель Холтаус подчеркнула, что при принятии решений о технологических процессах главным ориентиром для нее остаются интересы клиентов. "Intel Foundry, как и любая другая компания, должна ежедневно доказывать свою ценность", — заявила она.

Подразделение Intel Foundry, занимающееся контрактным производством чипов, показало заметный прогресс в четвертом квартале 2024 года. Выручка составила $4,5 млрд, а операционный убыток сократился до $2,3 млрд — это лучший показатель за весь год. Для сравнения, в третьем квартале убытки достигали $5,8 млрд. Такая положительная динамика говорит о том, что компания движется в правильном направлении, хотя до полной рентабельности еще далеко.

Таким образом, Intel продолжает адаптироваться к меняющимся условиям рынка, сохраняя при этом фокус на инновациях и развитии. Новые линейки процессоров Panther Lake и Nova Lake могут стать важным шагом на пути к укреплению позиций компании в конкурентной борьбе. При этом сотрудничество с внешними партнерами, такими как TSMC, позволяет Intel сосредоточиться на ключевых направлениях, не распыляясь на все аспекты производства.

Озвученные изменения в стратегии компании дают повод для оптимизма, хотя окончательные результаты станут ясны только после выхода новых продуктов на рынок.