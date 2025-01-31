Представьте себе мир, который то согревается излучением звезды, то погружается в ледяную стужу - именно такова природа HD 20794d.

В необъятных просторах Вселенной ученые продолжают открывать планеты, которые бросают вызов нашим традиционным представлениям о пригодности для жизни. Мы настолько привыкли к постоянству нашей планеты, что уже не задумываемся, насколько уникальна стабильность земного климата. Однако, недавнее открытие экзопланеты HD 20794d заставило ученых пересмотреть привычные представления об потенциальной обитаемости планет. Обнаруженный мир превосходит Землю по массе более чем в шесть раз и вращается вокруг своей звезды по крайне вытянутой орбите, словно космические качели, то приближаясь к светилу, то отдаляясь от него на значительное расстояние. В результате, HD 20794d лишь на короткий промежуток времени "ныряет" в обитаемую зону – область вокруг звезды, где на поверхности планеты теоретически может существовать жидкая вода, необходимая для жизни. Но эти "купания" в тепле кратковременны. Большую часть своего 647-дневного года планета проводит в ледяном состоянии, когда температура падает настолько, что любая вода, даже если она там есть, превращается в лед.

Обнаруженная планета получила кодовое имя HD 20794d, где буквой "d" обозначается ее порядковый номер в системе звезды HD 20794 – желтого карлика, различимого невооруженным глазом в созвездии Эридан при благоприятных условиях на Земле. Следует отметить, что индекс "d" из-за ошибки в ранних исследованиях. Первоначально, астрономы ошибочно идентифицировали планету "HD 20794a", которая на самом деле оказалась фикцией. В итоге, название "a" досталось планете-призраку, а реальные экзопланеты, обращающиеся вокруг звезды, стали именоваться HD 20794b, HD 20794c и, наконец, HD 20794d.

Иллюстрация, демонстрирующая, как HD 20794d пересекает обитаемую зону своей звезды. Источник изображения: Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC)

Орбита HD 20794d далека от идеального круга. Она представляет собой сильно вытянутый эллипс. Хотя некоторая "яйцевидность" орбит – явление довольно распространенное для планет, в случае HD 20794d ее вытянутая форма достигает экстремальных значений. Расстояние от планеты до звезды HD 20794 колеблется от скромных 0.75 астрономических единиц (около 112 миллионов километров) в точке максимального сближения, до внушительных 2 астрономических единиц (почти 300 миллионов километров) в самой удаленной точке. В периоды наибольшего приближения, HD 20794d щедро заливается энергией родительской звезды. Однако, по мере удаления, планета погружается в космический холод, и тепла звезды становится катастрофически мало.

Для тех, кто мечтает обнаружить жизнь за пределами Земли, переменчивый климат HD 20794d, вероятно, звучит не слишком обнадеживающе. Постоянные температурные скачки и периодическое замерзание воды вряд ли способствуют развитию и поддержанию жизни в привычных нам формах. Тем не менее, эта необычная суперземля представляет огромный интерес для науки. Ее относительно небольшая удаленность от Земли, в сравнении с большинством из пяти тысяч уже известных экзопланет, открывает исключительные перспективы для исследований. HD 20794d становится ценным объектом, способным предоставить ученым уникальную информацию о суперземлях, которой могут похвастаться лишь единицы подобных планет. Более того, периодическое сближение HD 20794d со звездой значительно облегчает изучение ее атмосферы, что является ключевой задачей современной астрономии.

Как отмечает швейцарский астроном Ксавье Дюмуск, один из авторов исследования, звезда HD 20794 – вовсе не рядовое светило. "Ее высокая светимость и относительная близость к нам делают ее идеальным кандидатом для наблюдений с помощью будущих поколений телескопов, предназначенных для прямого изучения атмосфер экзопланет", – подчеркивает ученый. Таким образом, пусть HD 20794d и не станет второй Землей, она несомненно сыграет важную роль в расширении наших знаний о планетных системах и потенциале обитаемости в далеком космосе.