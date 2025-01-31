Попытки Дональда Трампа повлиять на график НАСА через публичные заявления столкнулись с техническими реалиями.

Ситуация с возвращением американских астронавтов с Международной космической станции получила неожиданное развитие после вмешательства президента США. Несмотря на публичные заявления Дональда Трампа о намерении лично ускорить процесс, договорившись напрямую с главой SpaceX Илоном Маском, стратегия НАСА остается неизменной. Напомним, что на этой неделе Трамп выразил уверенность, что Маск "скоро займется этим вопросом", потому что текущий график предполагает возвращение астронавтов только в марте – в соответствии с утвержденным планом.

Бутч Уилмор и Суни Уильямс, астронавты НАСА, прибыли на МКС летом 2024 года для проведения стандартной восьмидневной миссии по испытанию нового оборудования. Однако, из-за серьезных неполадок в двигательной установке корабля Starliner, разработанного компанией Boeing, их пребывание на орбите затянулось на долгие месяцы, приближаясь к году. Новый контракт на возвращение астронавтов был заключен со SpaceX, которая и должна доставить их обратно на Землю на борту капсулы Crew-9. Этот корабль, успешно пристыковавшийся к МКС еще в сентябре, располагает резервными местами для обратного рейса.

Изначально, возвращение экипажа планировалось на февраль, но SpaceX запросила дополнительное время на "финальную подготовку" модернизированной капсулы Crew. В результате, дата возвращения была перенесена на март. Для поддержания необходимой численности американского контингента на станции, НАСА совместно со SpaceX разработали план замены капсулы Crew-9 на Crew-10. Предполагалось, что запуск Crew-10 доставит на МКС сменный экипаж, в то время как Crew-9 обеспечит возвращение Уилмора и Уильямс. Такая ротация экипажей имеет критическое значение для непрерывного обслуживания и функционирования американского сегмента МКС, и преждевременное возвращение застрявших астронавтов могло бы нарушить этот график.

Несмотря на это, экс-президент Трамп публично заявил о том, что "только что" провел переговоры с Илоном Маском и лично попросил его вернуть астронавтов, подчеркнув длительность их ожидания и выразив уверенность в скором решении вопроса Маском. Миллиардер в свою очередь отреагировал на слова Трампа в публичном пространстве, подтвердив намерение SpaceX вернуть астронавтов "как можно быстрее".

Стыковка капсулы SpaceX Dragon с МКС. Изображение НАСА.

Официальные заявления Трампа и Маска вызвали закономерные вопросы о возможном пересмотре графика возвращения астронавтов и его потенциальном влиянии на текущую программу работ и обслуживания МКС. В ответ на возникшую неопределенность, официальные представители НАСА дипломатично уточнили, что приоритетом остается возвращение астронавтов "как только это будет практически возможно", ссылаясь на данные агентства Reuters. Информация от известного новостного агентства указывает на то, что, несмотря на заявления главы государства, дата возвращения экипажа не была перенесена на более ранний срок.

Миссии Crew-9 и Crew-10, как ожидается, укрепят доверие к капсуле SpaceX Dragon, особенно на фоне проблем, возникших у Boeing Starliner. Прошлогодний полет Starliner к МКС позиционировался как заключительный этап испытаний перед началом регулярных пилотируемых миссий. Однако, из-за обнаруженных дефектов в двигательной системе, капсула была возвращена на Землю в беспилотном режиме и теперь требует проведения дополнительных, углубленных испытаний, прежде чем ей снова доверят пилотируемый полет.

Следует отметить, что разработка космического корабля Dragon осуществлялась в рамках контракта с НАСА на сумму 3 миллиарда долларов, заключенного еще при администрации президента Обамы. Этот проект уже доказал свою эффективность и продолжает играть ключевую роль в американской программе пилотируемых космических полетов.