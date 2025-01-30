Масштабы этого геологического феномена поражают: южный вулканический разлом занимает территорию около 100 000 квадратных километров, что в пять раз превышает площадь знаменитого лавового озера Локи Патера.

Космический аппарат "Юнона", который уже более восьми лет исследует крупнейшую планету Солнечной системы, теперь сосредоточил внимание на спутниках Юпитера. Среди них особый интерес вызывает Ио — объект, известный своей бурной геологической активностью. Недавний анализ данных, полученных во время пролета зонда, выявил интенсивную вулканическую активность, которая может оказаться самым мощным извержением вулкана за всю историю наблюдений не только на Ио, но и во всей Солнечной системе.

После завершения основной миссии, связанной с изучением Юпитера, "Юнона" приступил к исследованию его спутников, включая Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. В 2023 и 2024 годах аппарат совершил два пролета на расстоянии около 1500 километров от поверхности Ио. Впоследствии его траектория изменилась, и последующие наблюдения проводились с гораздо большей высоты — 74 400 километров. Несмотря на это, даже с такого расстояния зонд без труда зафиксировал мощную вулканическую активность.

Как отметил руководитель научной группы миссии "Юнона" Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института, два ближних пролета предоставили неожиданные данные, однако именно последний, более отдаленный, оказался наиболее впечатляющим. По его словам, зафиксированное явление представляет собой самое мощное извержение, зарегистрированное на Ио, что подчеркивает исключительную вулканическую активность этого спутника.

Камера JunoCam зафиксировала изменения на поверхности Ио, вызванные экстремальной вулканической активностью. Иллюстрация: NASA/JPL-Caltech

В южном полушарии Ио обнаружен горячий участок, который отличается настолько высокой температурой, что его легко удалось зафиксировать с помощью инфракрасного спектрометра JIRAM. Этот инструмент в первую очередь предназначен для исследования структуры облаков Юпитера, но он также оказался эффективным в наблюдениях за спутниками. Вулканическая зона в этом регионе занимает площадь около 100 000 квадратных километров, что в несколько раз превышает размеры лавового озера Локи Патера — предыдущего рекордсмена с площадью около 20 000 квадратных километров.

По расчетам NASA, мощность теплового излучения этого вулкана составляет более 80 триллионов ватт — это в шесть раз больше, чем совокупная мощность всех электростанций Земли. Исследователи полагают, что данный объект представляет собой группу связанных между собой вулканических отверстий, объединенных одной гигантской магматической камерой.

На этом изображении можно увидеть справа от южного полюса Ио огромную горячую точку, по размерам превосходящую земное озеро Верхнее (82 000 км2).

Помимо инфракрасного анализа, камера JunoCam зафиксировала значительные изменения на поверхности Ио, вызванные активной вулканической деятельностью. Сравнительные снимки, сделанные в начале и в конце 2024 года, показали значительные преобразования рельефа. Теперь ученые NASA с нетерпением ожидают нового пролета "Юноны" над Ио, запланированного на 3 марта. В ходе этой миссии зонд продолжит наблюдения за изменениями поверхности и, возможно, позволит собрать дополнительные данные о структуре мегавулкана. Кроме того, мощное извержение может быть зафиксировано наземными телескопами, что даст астрономам возможность глубже понять процессы вулканической активности не только на Ио, но и во всей Солнечной системе.