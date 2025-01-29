В документации Евразийской экономической комиссии содержится список моделей MaxSun для RTX 5060 Ti и 5060, с информацией об их спецификациях, раскрытой в названиях моделей.

Пока фанаты игровой индустрии обсуждают флагманские RTX 5090 и 5080, в тени готовится дебют более доступных моделей — RTX 5060 Ti и 5060. Согласно недавней заявке в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) от производителя видеокарт MaxSun, была непреднамеренно раскрыта информация о существовании двух версий RTX 5060 Ti: с 8 и 16 ГБ видеопамяти. Если информация подтвердится, пользователи смогут выбирать между разными конфигурациями, ориентируясь на свои потребности и бюджет.

В документах ЕЭК обнаружены названия моделей, косвенно указывающие на характеристики видеокарт:

MS-RTX5060Ti iCraft 8G AIGA — версия с 8 ГБ GDDR6;

MS-RTX5060Ti iCraft 16G — модификация с удвоенным объёмом памяти.

Геймерам также будет интересна информация о базовой версии RTX 5060, которая, судя по списку, будет доступна только с 8 ГБ VRAM. Инсайдер Olrak29 первым обратил внимание на эти данные, а авторитетный портал VideoCardz провёл независимый анализ. Интересно, что разделение на версии затронуло исключительно линейку Ti — видимо, Nvidia хочет предложить пользователям гибкость выбора в премиальном сегменте среднего класса.

Объём видеопамяти напрямую влияет на работу с текстурами высокого разрешения, рендеринг в 4K и использование технологий вроде трассировки лучей. Для бюджетных геймеров 8 ГБ может хватить для комфортной игры на настройках High, тогда как 16 ГБ — задел на будущее для энтузиастов, планирующих апгрейд монитора или эксперименты с VR.

Однако эксперты советуют не спешить с выводами. История знает случаи, когда заявленные в документах характеристики менялись перед релизом. «Мы привыкли ждать официальных спецификаций, — отмечают независимые эксперты. — Но сам факт появления двух версий Ti говорит о стратегии Nvidia: охватить разные слои аудитории без потери маржи».

Анонс RTX 5060 Ti ожидается не раньше конца весны 2025 года, и пока главный хайп связан с RTX 5090. Эта модель уже получила первые обзоры (Nvidia разрешила их публикацию до старта продаж 30 января), но детали о RTX 5080 держат в секрете до последнего.

Ключевые вопросы:

Стоит ли переплачивать за 16 ГБ? Для стримеров и создателей контента — да. Для 1080p-гейминга — сомнительно. Как позиционируется MaxSun? Бренд слабо представлен в РФ, но известен в Азии агрессивным ценообразованием. Его участие в утечке косвенно подтверждает глобальные амбиции компании.

Таким образом, Nvidia продолжает играть на контрастах: пока топовые модели задают тренды, бюджетный сегмент получает точечные улучшения. Решение с двумя версиями Ti выглядит логичным в эпоху, когда игры вроде Cyberpunk 2077 или Alan Wake 2 требуют всё больше ресурсов, а цены на видеокарты остаются высокими.

P.S. Для тех, кто планирует апгрейд: сравнение RTX 5060 Ti с предыдущим поколением (4060 Ti) станет возможным только после независимых тестов. Они позволят сделать более осознанный выбор при покупке новой видеокарты, соответствующей как игровым, так и бюджетным требованиям.