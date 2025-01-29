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Fantoci
Ветряные и солнечные электростанции произвели больше энергии, чем угольные в США в 2024 году
По предварительным оценкам, доля ветряной и солнечной энергетики в общем энергетическом балансе США за 2024 год составляет около 17%, превысив долю угольной генерации, которая снизится до примерно 15%.

В 2024 году в Соединенных Штатах Америки произошел большой сдвиг в энергетическом балансе страны: впервые в истории совокупная выработка электроэнергии солнечными панелями и ветровыми турбинами превысила объемы, полученные от сжигания угля. Хотя точные данные за декабрь еще не опубликованы, статистика за первые одиннадцать месяцев года уже подтверждает этот тренд.

Анализ данных, предоставленных Управлением энергетической информации США (EIA), показывает, что производство энергии из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, существенно опередило угольную генерацию. С января по ноябрь использование угля для производства электроэнергии сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом. В то же время солнечные электростанции увеличили свою выработку на внушительные 30%, а ветровая энергетика добавила еще 7,6%. Эти цифры позволяют сделать вывод о том, что экологически чистые источники энергии уверенно вытесняют традиционные угольные технологии.

Предварительные расчеты показывают, что к концу года доля ветровой и солнечной энергии в общем объеме производства электроэнергии составит около 17%. Для сравнения, уголь обеспечит лишь 15% потребностей страны. Однако стоит отметить, что ископаемое топливо в целом пока остается основным источником энергии, покрывая 44% спроса. Тем не менее, успех возобновляемых источников демонстрирует важный шаг вперед в борьбе за снижение выбросов парниковых газов.

Особенно примечательно, что этот прогресс достигнут на фоне роста общего спроса на электроэнергию. За первые одиннадцать месяцев 2024 года нагрузка на энергосистему увеличилась на 2,8%. Раньше такой рост неизбежно привел бы к увеличению использования угля и других ископаемых видов топлива. Однако современные технологии позволили возобновляемым источникам не только удовлетворить возросший спрос, но и продолжить вытеснять уголь с рынка.

Эксперты связывают рост потребления энергии с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, активно развивается электрификация транспорта, что увеличивает нагрузку на сети. Во-вторых, изменение климата требует более интенсивного использования систем отопления и кондиционирования. Наконец, стремительное развитие технологий и расширение центров обработки данных также создают дополнительный спрос на электроэнергию.

Возникает логичный вопрос: смогут ли возобновляемые источники энергии продолжать справляться с растущими потребностями? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов — от государственной политики до технологических инноваций и эффективности использования земельных ресурсов. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 2024 год стал важной вехой в переходе к более экологичной энергетике.

Следует отметить, что даже такие регионы, как Гавайи, где традиционно высока зависимость от импортируемого топлива, успешно внедряют крупные солнечные проекты. Это наглядно демонстрирует, что возобновляемая энергетика становится все более доступной и эффективной, независимо от географических условий.

Таким образом, события 2024 года подтверждают, что будущее энергетики — за возобновляемыми источниками. Однако для того чтобы этот переход был устойчивым, потребуются значительные усилия как на уровне технологий, так и в области планирования и управления ресурсами.

#сша #солнечная энергия #солнечная энергетика #ветряная электростанция #солнечные электростанции #ветряная энергетика
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