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Fantoci
Обнаружен патент, который намекает на скорое появление компании Google на рынке домашних роботов
Конструктивно робот представляет собой мобильную платформу на гусеничном ходу, оснащенную подвижной "головой" с сенсорами и функциональным манипулятором.

Недавняя патентная заявка Google намекает на то, что корпорация всерьез рассматривает возможность выхода на рынок домашних роботов. Речь идет о многофункциональном устройстве, способном автономно перемещаться по дому, взаимодействовать с домочадцами и даже выполнять несложные физические задачи.

Технологический гигант, похоже, решил бросить вызов рынку домашней автоматизации. В опубликованном документе описывается робот с искусственным интеллектом, который не ограничивается голосовыми командами, как привычные умные колонки. Например, если вы потеряли телефон, устройство не просто укажет его местоположение на карте, но и проведёт вас к нему — словно персональный навигатор. А в случае, если вы заняты, робот сам зачитает сообщения или напомнит о предстоящих делах.

Согласно патентной заявке, поданной в ноябре 2021 года и одобренной в этом месяце, разработка Google призвана решить ключевую проблему «умных домов»: разрозненность устройств. Современные гаджеты отлично справляются с простыми задачами — например, робот-пылесос убирает полы, а камера следит за безопасностью. Однако им не хватает универсальности. Решение Google — централизованный помощник, который:

  • Управляет другими устройствами через локальную сеть;

  • Выполняет физические действия (например, подаёт предметы с помощью манипулятора);

  • Анализирует обстановку через камеры и датчики.

Один из примеров в патенте выглядит как сценарий из фантастического фильма. Робот, заметив смс от одного из сохраненных контактов, сообщает об этом владельцу. Когда пользователь сообщает, что не может найти телефон, устройство не только определяет его местоположение на кухонном столе, но и сопровождает хозяина к пропаже. В другом случае робот проверяет, убрал ли ребёнок комнату, и деликатно докладывает родителям: «Всё чисто, но Ваня ещё дополняет порядок».

Чертежи из патента раскрывают необычный дизайн:

  • Гусеничное шасси обеспечивает манёвренность даже на коврах и порогах;

  • Поворотная «голова» с камерами сканирует пространство на 360 градусов;

  • Манипулятор с захватом позволяет поднимать предметы весом до 2 кг (например, посылку у входной двери или пульт от телевизора).

Идея домашнего робота-компаньона десятилетиями будоражила инженеров. Вспомните ASIMO от Honda — легендарного человекоподобного робота 2000-х годов, который умел ходить по лестницам, но так и не вышел за пределы лабораторий. Современные технологии, начиная от ИИ до сетей 5G, наконец позволяют воплотить эту мечту. Показательно, что Samsung анонсировал аналогичный проект Ballie ещё в 2020 году, а Amazon экспериментирует с Astro — роботом-помощником для дома.

Тем не менее, эксперты советуют не ждать скорого появления робота на рынке. Патенты часто отражают концепты, а не готовые продукты. Однако сам факт интереса Google к этой нише говорит о многом. Возможно, через 5-7 лет многофункциональные роботы станут такой же обыденностью, как сегодня кофеварки с голосовым управлением. Главный вопрос — смогут ли они преодолеть статус «дорогой игрушки» и действительно упростить быт, а не усложнить его новыми проблемами.

#google #робототехника #домашний робот
Источник: mspoweruser.com
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