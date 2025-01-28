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Fantoci
Охотники за космическим мусором продают на eBay обломки взорвавшегося корабля SpaceX Starship
Особый интерес у коллекционеров вызывают теплозащитные плитки – специальные элементы конструкции, разработанные для защиты корабля от экстремальных температур при возвращении в атмосферу.

На интернет-аукционе eBay появились весьма необычные лоты: предприимчивые дельцы выставили на продажу фрагменты космического корабля Starship от компании SpaceX, потерпевшего крушение во время недавнего испытательного полёта. Энтузиасты космонавтики и коллекционеры получили уникальную возможность приобрести частицу истории. Цены на эти необычные лоты варьируются от нескольких сотен до тысяч долларов, что определяется размером обломка и его "происхождением" из различных частей ракеты.

Starship представляет собой амбициозный проект компании SpaceX по созданию полностью многоразовой ракетно-космической системы. Инновационность проекта заключается в использовании передовых метановых двигателей, которые призваны превзойти все существующие аналоги по грузоподъемности на низкую околоземную орбиту. Сочетание мощности, экономичности и потенциально низкой себестоимости Starship рассматривается как катализатор для целого ряда новых космических предприятий, включая возвращение человека на Луну и, в перспективе, пилотируемые миссии к Марсу.

Следует отметить, что несмотря на то, что последний прототип Starship Flight 7 разрушился в атмосфере во время недавнего испытательного полета, первая ступень ракеты-носителя продемонстрировала свой потенциал. Ускоритель был успешно посажен, что стало всего лишь вторым подобным достижением в истории программы Starship.

Несмотря на то, что сам корабль Starship разрушился при входе в атмосферу, SpaceX удалось во второй раз за историю проекта успешно вернуть и посадить ускоритель первой ступени.

(Для справки: изображение успешной посадки ускорителя можно найти в открытых источниках SpaceX). Однако, важно отметить, что Starship все еще находится на этапе интенсивных испытаний и далек от коммерческой эксплуатации. Недавний инцидент с Flight 7, завершившийся, как деликатно выражаются инженеры, "быстрым нештатным разрушением" – фактически взрывом – привел к разбросу обломков в Карибском море. Хотя значительная часть ракеты сгорела при входе в плотные слои атмосферы, некоторые фрагменты все же достигли поверхности воды и были вынесены на побережье островов Теркс и Кайкос.

Среди находок, выставленных на eBay, преобладают теплозащитные плитки – элементы обшивки Starship, разработанные для выдерживания экстремальных температур при спуске. Их наличие на аукционе неудивительно, так как именно эти относительно прочные компоненты с большей вероятностью могли уцелеть при падении и быть найдены на берегу. Разнообразие форм и размеров предлагаемых плиток, исходящих от нескольких продавцов, указывает на то, что находки космического "мусора" стали для некоторых пляжных туристов неожиданным способом заработка во время отпуска. (Для примера можно ознакомиться с одним из объявлений на eBay по ссылке: https://www.ebay.com/itm/226560377177).

В большинстве случаев завышенная цена на отдельные обломки Starship обусловлена лишь их более крупными размерами или лучшей сохранностью, а не какой-либо особой ценностью. Важно понимать, что продажа этих фрагментов не имеет официального статуса и не санкционирована компанией SpaceX. Поэтому потенциальным покупателям следует проявлять крайнюю осмотрительность при совершении подобных приобретений.

Впрочем, для истинных энтузиастов космической техники, возможность прикоснуться к истории Starship не обязательно должна быть связана с покупкой обломков потерпевшей крушение ракеты. Успешная посадка ускорителя первой ступени, запечатленная на впечатляющих видеокадрах, уже сама по себе является значимым достижением и подтверждением передового статуса SpaceX в области ракетостроения. Несмотря на неудачу с выходом Starship на орбиту в ходе последнего испытания, причина инцидента была оперативно установлена – ею стала вероятная утечка топлива или окислителя в отсеке над двигательной перегородкой. Разработчики уже предложили решение для устранения проблемы, и, как сообщается, испытательный полет Flight 8, в котором будут задействованы Ship 34 и Booster 15, по-прежнему планируется провести в феврале, без каких-либо переносов.

#ebay #spacex starship #starship flight 7
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