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Fantoci
Первый тест-драйв электрического Jeep Wagoneer S выявил баланс между роскошью и технологиями
Динамические характеристики автомобиля впечатляют: разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды.

Электромобили стремительными темпами завоевывают рынок, и Jeep не стал исключением, представив свою первую полностью электрическую модель — Wagoneer S 2024. Сохраняя легендарный внедорожный дух, новый Wagoneer S предлагает современный подход к электромобильности, сочетая его с премиальным комфортом, ранее присущим только флагманскому Grand Wagoneer.

На первый взгляд, Wagoneer S удивляет своими размерами. Он компактнее, чем можно было ожидать, и по габаритам сопоставим с такими среднеразмерными электрическими кроссоверами, как Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Chevrolet Equinox и Tesla Model Y. Однако, несмотря на скромные внешние данные, салон поражает простором. Даже рослые пассажиры (185 см) будут чувствовать себя комфортно как спереди, так и сзади. Вместительный багажник объемом 866 литров (1727 литров при сложенных задних сиденьях) обладает внушительной площадью пола, что компенсирует уменьшение высоты из-за покатой линии крыши.

Вместо того чтобы устанавливать в электромобиле огромную батарею, инженеры Jeep предпочли использовать платформу STLA Large от концерна Stellantis, оснастив ее литий-ионным аккумулятором емкостью 100,5 кВт*ч на базе 400-вольтовой архитектуры. Она обеспечивает запас хода в 487 км по циклу EPA, что является достойным, но не рекордным показателем. К примеру, Lucid Air Pure RWD демонстрирует на 40% большую эффективность, а Polestar 3 AWD — на 18% меньшую. Быстрая зарядка постоянным током позволяет пополнить заряд с 20 до 80% за 23 минуты, а 10 минут зарядки хватит на 160 км пути.

Следует отметить, что платформа STLA Large универсальна и может использоваться как для автомобилей с ДВС, так и для гибридов и электромобилей. Wagoneer S оснащен двумя электромоторами мощностью по 250 кВт (335 л.с.) каждый, суммарно выдающими 447 кВт (600 л.с.) и 838 Нм крутящего момента. Мгновенный крутящий момент, характерный для электрокаров, делает Wagoneer S самым динамичным Jeep в истории. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды, что подтверждается ощущениями при резком старте, а "честный" старт с двух педалей стал возможен благодаря традиционной тормозной системе, а не системе "brake-by-wire", используемой, например, в родственных моделях EV6/Ioniq и Tesla Model Y.

Настройки подвески Wagoneer S, как и у большинства современных кроссоверов, ориентированы на спортивность, что иногда приводит к излишней жесткости. Однако, в сравнении с конкурентами, Wagoneer S ощущается более комфортным, за исключением действительно плохих дорог, где проявляется его немалый вес в 2570 кг.

Одной из главных особенностей Wagoneer S является тишина в салоне. Достичь этого удалось благодаря скрупулезной работе над аэродинамикой. Инженерам удалось добиться коэффициента лобового сопротивления 0,294, сохранив при этом узнаваемый угловатый дизайн Jeep. Ключевую роль в этом сыграл необычный задний спойлер, вытянутый на значительное расстояние от линии крыши и заднего стекла. Каждая деталь кузова, от едва заметных смещений панелей до тщательно выверенных радиусов колесных арок, оптимизирована для снижения турбулентности и шума.

Интерьер Wagoneer S соответствует премиальному статусу модели. Jeep сделал акцент на экологичности, использовав качественные материалы из переработанного сырья, минимизировав при этом применение глянцевого черного пластика. Хромированные элементы отсутствуют полностью из-за вредности процесса хромирования. Суммарная площадь экранов в салоне достигает 140 см, включая цифровую приборную панель, центральный дисплей мультимедийной системы, сенсорный экран климат-контроля, дисплей перед пассажиром и цифровое зеркало заднего вида. Вместо панорамной крыши установлен люк с выдвижной шторкой, а сиденья оснащены вентиляцией (и массажем для передних).

В режиме Sport новый Wagoneer S демонстрирует впечатляющую динамику, однако в режиме Eco автомобиль становится более плавным и комфортным. Система полного привода с возможностью отключения передних колес на ступицах способствует экономии энергии, хотя и не так эффективно, как отключение на осях.Wagoneer S позиционируется как премиальный кроссовер, что отражается и в его цене. Стоимость версии Launch Edition составляет 71 995 долларов, что значительно выше, чем у многих конкурентов. Позже в 2025 году Jeep обещает представить более доступные комплектации, которые, вероятно, позволят Wagoneer S более успешно конкурировать на рынке. Внедорожная версия Trailhawk с блокировкой заднего дифференциала, внедорожными шинами и улучшенной подвеской, дополнительно подчеркнет легендарный характер Jeep.

#jeep #wagoneer s
Источник: arstechnica.com
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