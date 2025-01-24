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Fantoci
AMD взяла тайм-аут: выпуск новых видеокарт RX 9000 перенесен на март
Эксперты связывают это с маркетинговым давлением со стороны Nvidia, которая активно продвигает RTX 50-й серии с упором на рекордную частоту кадров.

Сегодня стало известно о корректировке планов AMD относительно выпуска их новых видеокарт серии RX 9000. Изначально ожидалось, что анонс и старт продаж этих графических ускорителей нового поколения состоится в январе или феврале 2025 года. Однако, согласно официальному заявлению представителей компании, релиз переносится на март. Хотя формально это и нельзя назвать задержкой, поскольку AMD ранее не озвучивала конкретных дат, многочисленные утечки маркетинговых материалов указывали именно на окно выпуска в начале 2025 года, сразу или после выставки CES 2025. В результате этого переноса, новинки от "красной команды" (как часто именуют продукцию AMD в среде энтузиастов) появятся на рынке на несколько месяцев позже, чем первые представители линейки RTX 50 от Nvidia, чей флагман RTX 5090, по предварительным данным, дебютирует уже 30 января.

Все технические характеристики о серии RX 9000 окутаны некоторой завесой тайны и противоречий на этапе подготовки к анонсу. Сама AMD постаралась снизить градус ожиданий, подчеркнув, что архитектура RDNA4 не нацелена на завоевание лидерства в топовом сегменте производительности. Таким образом, прямой конкуренции с флагманскими решениями Nvidia на этот раз не планируется. Вместо этого, основной упор делается на укрепление позиций в среднем ценовом диапазоне, делая его более привлекательным для потребителей. Ключевыми направлениями развития стали улучшение поддержки технологий масштабирования изображения (апскейлинга), в частности, фирменной FSR (FidelityFX Super Resolution), позволяющей повысить частоту кадров в играх без критической потери качества картинки, а также значительное увеличение производительности в играх с трассировкой лучей. Примечательно, что на CES 2025 представители AMD продемонстрировали слайды с упоминанием моделей RX 9070 XT и 9070, обозначая ориентировочный срок выхода как "первый квартал". Более того, партнеры компании даже привезли на выставку образцы карт RX 9070, создавая впечатление их практически полной готовности к запуску.

Вполне вероятно, что агрессивный маркетинг Nvidia и громкие анонсы, связанные с производительностью RTX 50, по всей видимости, заставили AMD пересмотреть свои планы и взять дополнительное время на доработку нового поколения видеокарт. И теперь, похоже, что геймерам и энтузиастам не стоит рассчитывать на скорое появление видеокарт на базе архитектуры RDNA4 ранее марта. Однако, в этом переносе есть и позитивная сторона. По имеющейся информации, AMD стремится к тому, чтобы к моменту релиза драйверы для новых видеокарт были максимально стабильными и отлаженными, а поддержка передовых технологий масштабирования и генерации кадров FSR четвертого поколения была реализована на высоком уровне, с широким списком игр, поддерживающих эти функции с первого дня продаж.

Еще одним потенциальным преимуществом, обусловленным переносом запуска RX 9000, источники называют улучшение ситуации с доступностью новых видеокарт на старте продаж. Nvidia и ряд крупных ритейлеров уже предупредили о возможном дефиците RTX 5090 и других моделей 50-й серии на момент выхода и в первые недели после него. Вероятность существенного улучшения ситуации с поставками к марту невысока, что может сыграть на руку AMD. В такой ситуации компания получит возможность представить свои новые видеокарты не только как более доступные по цене, но и как реально имеющиеся в наличии, в отличие от, вероятно, дефицитных новинок от Nvidia.

В конечном итоге, успех моделей RX 9070 и 9070 XT будет определяться не только наличием на складах. Как и в случае с продукцией Nvidia, ключевыми факторами останутся соотношение цены и производительности. Если AMD сможет предложить видеокарту по цене ниже, чем ожидаемые 550 долларов за RTX 5070 (рекомендованную цену, которую Nvidia озвучила на CES 2025), обеспечив при этом сопоставимую производительность в традиционной растеризации, достойный уровень трассировки лучей и главное – реальную доступность, то RX 9000 вполне могут стать хитом.

Однако, не стоит забывать и об усилении конкуренции со стороны Intel, чьи бюджетные видеокарты Battlemage, по предварительным оценкам, могут стать наиболее привлекательным вариантом для геймеров, ориентирующихся на оптимальное соотношение цены и производительности в 2025 году.

#amd #nvidia #rtx 5090 #ces 2025 #rdna4 #rx 9070 #rx 9000
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