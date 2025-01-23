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Fantoci
Instagram переманивает звезд TikTok на фоне потенциального запрета в США
В рамках программы "Бонус за прорыв" создателям контента из TikTok предлагают возможность заработать до 5000 долларов в течение трех месяцев за публикацию своих видео в Reels на платформе Instagram.

В нынешних непростых условиях, когда будущее популярной платформы TikTok в США остается под вопросом, платформа Instagram, принадлежащая технологическому гиганту Meta*, развернула активную кампанию по привлечению к себе ведущих авторов контента из стана конкурента. Данный шаг со стороны Instagram выглядит особенно своевременным, учитывая шаткое положение TikTok на американском рынке.

На этой неделе Instagram предпринял ряд мер, направленных на повышение привлекательности своей платформы для создателей видеоконтента. В частности, была увеличена максимально допустимая длина роликов, а также внедрены новые инструменты для редактирования видео. Но, пожалуй, самым заманчивым предложением для "тиктокеров" стала новая программа монетизации. Теперь, переходя на Instagram и публикуя "Reels" (аналог коротких видео TikTok), авторы могут заработать до 5000 долларов в течение трех месяцев.

По словам представителя Meta, программа "Breakthrough Bonus" ("Бонус за прорыв") разработана специально для того, чтобы стимулировать рост начинающих звезд на платформах Facebook и Instagram. Однако, как стало известно изданию The Information, Meta не ограничивается публичными заявлениями. Компания также ведет кулуарные переговоры с наиболее популярными TikTok-блогерами, предлагая им персональные бонусы, достигающие десятков тысяч долларов в месяц, за полный переход на Reels. Таким образом, Instagram не скупится на ресурсы, чтобы переманить к себе лидеров мнений TikTok.

Жасмин Энберг, аналитик компании Emarketer, отмечает, что "Meta уже несколько месяцев пытается использовать турбулентность вокруг TikTok в своих интересах, и сейчас их усилия по переманиванию авторов TikTok из разряда тонких намеков перешли в стадию открытой агрессии."

Активизация борьбы Instagram за таланты TikTok происходит на фоне сохраняющейся неясности относительно дальнейшей судьбы китайского приложения в Соединенных Штатах. Напомним, что в США был принят закон, обязывающий TikTok либо отделиться от своей материнской компании ByteDance, базирующейся в Китае, либо столкнуться с полным запретом на территории страны.

Однако, в одном из своих первых указов после вступления в должность, президент Дональд Трамп приостановил действие этого закона, который должен был вступить в силу в воскресенье и фактически объявить TikTok вне закона в США. Президентское распоряжение дало генеральному прокурору 75-дневную отсрочку для исполнения закона.

Причиной для жестких мер в отношении TikTok стали опасения американских властей, что китайское правительство может использовать приложение для сбора данных о гражданах США, шпионажа за ними и скрытого влияния на общественное мнение путем манипуляций с контентом.

Несмотря на то, что исполнение закона было отложено, в конце субботы, в день предполагаемой блокировки TikTok, приложение стало недоступно для миллионов пользователей в США на короткий промежуток времени, повергнув пользователей в замешательство и лишив их доступа к любимой платформе. В тот же день глава Instagram, Адам Моссери, объявил о расширении лимита длительности Reels-видео до 3 минут, вместо прежних 90 секунд, установленных более двух лет назад. А уже в воскресенье Моссери анонсировал запуск нового приложения для видеомонтажа на iPhone в феврале. Примечательно, что собственный мощный инструмент для редактирования видео от TikTok – CapCut – исчез из американских магазинов приложений, поскольку также принадлежит ByteDance.

"Ситуация развивается стремительно, но, несмотря ни на что, наша первоочередная задача – предоставить создателям контента самые лучшие инструменты для творчества", – заявил Моссери, подчеркивая стремление Instagram укрепить свои позиции в глазах блогерского сообщества.

Однако, аналитик Энберг выражает сомнение, что одних лишь новых функций будет достаточно, чтобы поколебать преданность аудитории TikTok. По ее мнению, многие пользователи могут быть раздражены не только явным копированием идей TikTok со стороны Instagram, но и политикой Meta, которая в последнее время демонстрирует сближение с администрацией Трампа.

Известно, что глава Meta Марк Цукерберг неоднократно встречался с Трампом после его избрания, публично выражал ему свою поддержку и назначал сторонников президента на ключевые посты в своей компании. Более того, Meta недавно свернула ряд программ, направленных на борьбу с дезинформацией и агрессивным контентом на своих платформах, что вызвало критику со стороны политических консерваторов.

В то время как Instagram рассматривается как наиболее очевидная альтернатива TikTok, в США набирает популярность еще одно китайское приложение – Xiaohongshu, известное также как "Red Note" ("Красная книжечка"). Несмотря на то, что интерфейс приложения представлен на китайском языке, многие американские пользователи видят в нем своего рода протест против политики Meta и американских властей.

"Перспектива получить денежный бонус может оказаться слишком привлекательной для авторов TikTok, чтобы от нее отказаться, вне зависимости от их личного отношения к Meta", – считает аналитик Энберг. Она резюмирует: "Зрители же, в конечном итоге, последуют за своими любимыми блогерами, а деньги – это самый эффективный способ заполучить этих блогеров на платформу Instagram."


*Деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.

#сша #tiktok #instagram
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